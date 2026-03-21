Không để tái diễn các phương pháp giáo dục không phù hợp

Bàn tay bị cô giáo khẽ của học sinh A.T

Theo báo cáo, sự việc xảy ra ngày 19/3 tại lớp 4/2, giáo viên chủ nhiệm đã dùng thước khẽ 2 cái vào tay và cánh tay học sinh T.L.A.T. do em nhiều lần quên vở. Cây thước được sử dụng là loại thước gỗ mỏng, đã được bọc ni-lông dài khoảng 35cm.

Tối cùng ngày, mẹ của học sinh đưa con đi kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ghi nhận “gãy mõm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển”, trong khi đó, đơn thuốc thể hiện bệnh nhân bị “chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải”, cho thuốc Hapacol 150mg (uống khi đau) và mua đai treo tay 1 tuần.

Kết nối các thông tin từ báo cáo của nhà trường, báo chí và các thông tin khác nhau từ chính trong gia đình, đến ngày 20/3, mức độ tổn thương của học sinh vẫn còn nhiều kết quả khác nhau.

Để có thông tin chính thức, làm cơ sở xử lý vi phạm của giáo viên, UBND phường Thuận Hóa đề nghị nhà trường phối hợp với gia đình em A.T cung cấp kết quả y tế, làm việc với Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế để được cung cấp kết luận khám chữa bệnh chính thức.

Sáng ngày 24/3, Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế có giấy chứng nhận thương tích đối với em A.T, ghi kết quả chẩn đoán: chấn thương khuỷu tay và cổ tay phải; phương pháp điều trị: treo tay 1 tuần. Trẻ có tiền sử gãy xương ở khuỷu tay phải lúc 3 tuổi.

Trước đó, sáng 20/3, trên một số trang mạng và mạng xã hội xuất hiện thông tin cô giáo “đánh gãy tay học sinh” tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh. Căn cứ vào kết luận của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, UBND phường Thuận Hóa xác định thông tin giáo viên dùng thước đánh gãy tay học sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh là không đúng sự thật.

Trưa ngày 20/3, UBND phường đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường. Sau đó, UBND phường cử lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cùng lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục về nhà em A.T. để thăm hỏi, động viên và xin lỗi em T. cùng gia đình, đồng thời nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm tư, nguyện vọng của gia đình.

Trên cơ sở nắm bắt các thông tin sự việc, UBND phường yêu cầu nhà trường tiếp tục chủ động phối hợp với gia đình học sinh để kịp thời động viên, hỗ trợ em A.T. sớm ổn định về sức khỏe và tâm lý, có biện pháp giúp đỡ em an tâm ôn tập; ổn định tư tưởng đội ngũ giáo viên, học sinh, duy trì tốt hoạt động dạy và học.

Khẳng định việc giáo viên dùng thước khẽ vào tay học sinh là việc làm sai, dù với bất kỳ lý do gì, UBND phường yêu cầu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thành khẩn nhận lỗi với gia đình học sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, tuyệt đối không để tái diễn các phương pháp giáo dục không phù hợp, thiếu tích cực, gây ảnh hưởng đến thân thể và tinh thần học sinh.