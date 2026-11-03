Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngân sách nhà nước chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; ở trong nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận về tình hình KTXH tháng 10, 10 tháng, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 11 và 02 tháng cuối năm 2026; giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật và dự thảo các nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai; và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Xuất nhập khẩu 10 tháng lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, về công tác chỉ đạo, điều hành, trong tháng 10 và 10 tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan, địa phương bám sát, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chuyển chủ trương, đường lối thành hành động mang lại kết quả thực chất; hoàn thiện khối lượng công việc lớn, nỗ lực phấn đấu quyết liệt hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện 44 dự án luật, nghị quyết quy phạm.

Trong quản lý, chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, trước tác động của tình hình quốc tế, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các biện pháp linh hoạt để giảm thiểu tác động tới giá cả trong nước. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về nền kinh tế nước ta; nhận định Việt Nam vừa duy trì tăng trưởng cao, vừa ổn định được nền tảng vĩ mô trong bối cảnh rất nhiều nước bất ổn.

Thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá, giảm 2% giá điện từ ngày 01/11/2026, giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 (giá xăng trong nước giảm 1.575-1.804 đồng/lít, dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 7.672,5 tỷ đồng).

Thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Điều hành hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng; xử lý các dự án tồn đọng; xây dựng kết cấu hạ tầng; xử lý nhà đất dôi dư.

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đã phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ để làm chủ công nghệ vi mạch bán dẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh"; Đề án "Tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 -2035"…

Tích cực triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội; ban hành Kế hoạch 1960/QĐ-TTg ngày 09/10/2026 triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Phiên họp cũng thống nhất đánh giá tình hình KTXH tháng 10 đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tích cực hơn tháng 9.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 4,57%, nguồn cung xăng dầu, điện được bảo đảm, kết hợp với giảm thuế xăng, giá điện để kiểm soát giá cả. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt gần 2,45 triệu tỷ đồng (96,4% dự toán năm), trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 366,6 nghìn tỷ đồng thuế, phí; thu nội địa tích cực, đồng thời thu từ đất chỉ chiếm khoảng 21% tổng thu ngân sách nhà nước; cho thấy sức khỏe thực chất của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ, tỉ giá, lãi suất được điều hành chủ động, linh hoạt, bước đầu giảm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục phát huy hiệu quả. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 720,5 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch giao (tăng gần 230 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối, 21% về tỉ lệ so với cùng kỳ năm trước). Thu hút vốn FDI 10 tháng tiếp tục là điểm sáng, vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%, vốn thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng trên 13%.

Sản xuất nông nghiệp ổn định. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng tăng 13%.

Xuất nhập khẩu 10 tháng lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, đạt 1.010,55 tỷ USD; tháng 10 xuất siêu lớn, trên 7,3 tỷ USD. Đã ký kết FTA với các nước thành viên Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu (VEFTA), nâng tổng số FTA lên 18. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 13,5%. Thu hút khách quốc tế 10 tháng đạt 19,54 triệu lượt, đạt 78% kế hoạch.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục được tập trung chỉ đạo để trở thành động lực tăng trưởng mới, đổi mới mô hình phát triển. Đến hết tháng 10/2026 đã kết nối, đồng bộ 09/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu, 75/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đã có 19/22 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 28/34 tỉnh, thành phố ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu.

Các dự án hạ tầng trọng điểm (đường bộ cao tốc, đường sắt quốc gia, cảng hàng không quốc tế…) được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được tích cực xử lý, đến hết tháng 10, có 2.982 dự án đã được tháo gỡ, đang triển khai thực hiện (với tổng diện tích gần 94,1 nghìn ha, tổng mức đầu tư gần 2,2 triệu tỷ đồng), tăng 47 dự án (250 ha và 19,8 nghìn tỷ đồng) so với thời điểm cuối tháng 9.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt (đến 30/10/2026, đã tìm kiếm, quy tập được 4.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu 211.300 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN 786 mẫu; rà phá bom mìn trên 19,9 nghìn ha đất).

Công tác xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được thúc đẩy mạnh mẽ; cả nước hiện triển khai 947 dự án nhà ở xã hội, quy mô gần 911.000 căn, đến hết tháng 10 đã hoàn thành 55.600 căn; nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê góp phần ổn định thị trường bất động sản, kiểm soát giá nhà cho thuê, nhà ở xã hội. Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đặc biệt quan tâm kiểm soát lạm phát

Phát biểu kết luận, đánh giá cao các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, bên cạnh những kết quả rất cơ bản đã đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ và lưu ý những khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Một số bộ, cơ quan, địa phương, dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp; việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư tại nhiều địa phương chưa quyết liệt, chưa đạt nhiều kết quả.

Cùng với đó, cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy xuất khẩu và giảm nhập siêu; thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất và phát triển các ngành kinh tế mới; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu đã có; kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm; đẩy mạnh hơn các nhóm nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục; xử lý các vấn đề việc làm, an sinh xã hội, đời sống người dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của tháng 11 và 2 tháng cuối năm, về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực phân công tiếp tục chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương, cơ quan chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật; chủ động chuẩn bị văn bản quy định chi tiết để triển khai ngay khi có hiệu lực, không để nợ đọng. Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục chú ý lắng nghe, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, góp ý trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Theo Thủ tướng, nếu chúng ta tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan toả được tới nền kinh tế và tới người dân.

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách. "Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức CPI 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ dịp lễ, tết cuối năm.

Rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công. Kiểm soát chặt chẽ số lượng các dự án, nhất là cương quyết với các dự án xây dựng trụ sở ở các tỉnh, thành phố, để tập trung nguồn lực cho các dự án hiệu quả lan tỏa, phục vụ các hạ tầng thiết yếu. Nỗ lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, nhất là giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu xây dựng; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026 được giao. Triển khai tốt việc xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đề xuất giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027.

Theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng; kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp, hiệu quả, khả thi nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; trình Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 ngay sau khi Quốc hội thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát kỹ danh mục, các dự án đầu tư công để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền cả về lãi suất và tỷ giá, cả về đối nội và đối ngoại. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn hệ thống, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn. Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11/2026, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông.

Tích cực phối hợp với các địa phương điều phối nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm; xử lý kịp thời các trường hợp thiếu nguồn cung, nhất là tại khu vực ĐBSCL và các tỉnh phía Nam.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đa dạng hóa thị trường, phát triển thương mại cân bằng, bền vững. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác hiệu quả các FTA. Tích cực thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng với Hoa Kỳ.

Bộ Xây dựng chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhà ở, chi phí xây dựng và cước vận tải, trao đổi với các địa phương để có các giải pháp ổn định thị trường.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (dự án đường sắt, các tuyến đường bộ cao tốc, các cảng hàng không…) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tổng thể về thị trường bất động sản, để xuất các giải pháp, không để tác động tiêu cực đến nền kinh tế, hệ thống tài chính, ngân hàng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất, cung cầu, giá lương thực, thực phẩm thiết yếu; chủ động bảo đảm nguồn cung, cân đối hợp lý nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nông sản, hạn chế biến động giá bất thường.

Phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương và các hiệp hội dự báo nhu cầu trong và ngoài nước, làm việc với các doanh nghiệp để tổ chức lại hệ thống cung ứng, phân phối trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất, nhất là tập trung nguồn lực cho các nhóm nhiệm vụ ưu tiên về đất sản xuất, nhà ở, ổn định khu dân cư và nước sạch.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ ngành, địa phương, cơ quan thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm sớm có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể về điều chỉnh nội dung sách giáo khoa, giảm tải, xử lý vấn đề thiếu trường lớp, giáo viên, thi cử, xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Bộ Y tế có các giải pháp cụ thể để cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; triển khai kích cầu du lịch cuối năm.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài…

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao tăng cường công tác tham mưu chính sách, các vấn đề chiến lược, các chủ trương, chính sách lớn; triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh; Bộ Công an làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57.

Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ nghiên cứu kỹ, trực tiếp tham gia ngay ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tình hình KTXH năm 2027; các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục nỗ lực, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.