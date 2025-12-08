Vụ tấn công ở Australia: Một nghi phạm từng bị điều tra về mối liên quan với IS

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Sydney, Australia ngày 14/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông địa phương, hai nghi phạm của vụ tấn công là Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ và con trai ông là Naveed Akram, 24 tuổi, đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch, dưới sự canh gác của cảnh sát.

ABC dẫn lời một quan chức cấp cao trong chiến dịch chống khủng bố chung điều tra vụ xả súng cho biết Naveed Akram được cho là có mối liên quan mật thiết với một thành viên IS bị bắt vào tháng 7/2019 và bị kết tội chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố ở Australia. Các điều tra viên tin rằng hai tay súng này đã thề trung thành với IS. Hai lá cờ IS đã được tìm thấy trong xe của các nghi phạm này tại bãi biển.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu Tổ chức Tình báo an ninh Australia (ASIO) Mike Burgess cho biết một trong những tay súng "đã được chúng tôi biết đến nhưng không phải là mối đe dọa trực tiếp". Do đó, cần điều tra xem liệu chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát New South Wales chưa xác nhận thông tin của ABC.

Vụ bạo lực súng đạn tồi tệ nhất ở nước này trong gần 3 thập kỷ đã đặt ra câu hỏi liệu luật súng đạn của Ausrtalia, vốn đã thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới, có còn phù hợp với hiện tại hay không.

Trong phản ứng mới nhất sau vụ việc, ngày 15/12, Thủ tướng Australia, ông Anthony Albanese, cho biết chính phủ trung tả của ông sẽ xem xét siết chặt luật kiểm soát súng đạn theo hướng hạn chế số lượng súng được sử dụng hoặc cấp phép cho mỗi cá nhân và xem xét định kỳ giấy phép sử dụng súng.

Hệ thống sở hữu súng hợp pháp của Australia được đánh giá cao vì là một trong những yếu tố góp phần đưa tỷ lệ giết người bằng súng ở nước này xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, số lượng súng được sở hữu hợp pháp đã tăng đều đặn trong hơn 2 thập kỷ, lên 4 triệu khẩu hiện nay. Theo nhận định của viện nghiên cứu Australia, con số này đã vượt quá số lượng trước khi luật quản lý súng được thông qua năm 1996.

Về phần mình, Thủ hiến bang New South Wales, ông Chris Minns cũng cho biết sẽ xem xét triệu tập nghị viện bang để đẩy nhanh việc thông qua luật kiểm soát súng mới. Phát biểu với báo giới, ông Minns nhấn mạnh: "Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi luật liên quan đến vũ khí”.

* Trong một diễn biến khác, ngày 14/12, thành phố New York (Mỹ) đã tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các sự kiện và giáo đường Do Thái nhân dịp lễ Hanukkah.

Phát biểu tại họp báo, Ủy viên Cảnh sát New York, bà Jessica Tisch cho biết không có mối liên quan nào được biết đến giữa vụ tấn công ở Sydney và thành phố New York và không có mối đe dọa nào đối với các sự kiện ở 5 quận của thành phố. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát New York đang triển khai thêm sĩ quan và nguồn lực "vì lý do thận trọng". Bà Tisch nhấn mạnh: "Chúng tôi đang huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để đảm bảo an toàn cho người dân New York".

Cũng tại cuộc họp báo trên, Thị trưởng New York, ông Eric Adams cho biết vụ tấn công ở Sydney là một ví dụ về chủ nghĩa cực đoan toàn cầu hóa, đồng thời nhấn mạnh New York sát cánh cùng người Do Thái khi họ bắt đầu kỳ nghỉ lễ.