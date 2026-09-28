Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả khai thác các cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn và đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình hoạt động tại CCN Điền Lộc.

Tại các CCN, đoàn công tác kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh; tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, công tác quản lý, khai thác và triển khai các dự án.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời rà soát những vấn đề cần tập trung xử lý nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng các CCN.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát toàn diện tình hình hoạt động của từng CCN; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề về hạ tầng, đất đai, môi trường, quản lý và thu hút đầu tư.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị cần chủ động giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Hà Văn Tuấn yêu cầu rà soát cụ thể từng khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý phù hợp. Trong đó, tập trung giải quyết các vấn đề về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng CCN.

Đối với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý CCN, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác hạ tầng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, xử lý công việc theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, không để khó khăn, vướng mắc kéo dài. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các CCN, khai thác tốt quỹ đất và hạ tầng công nghiệp, tạo thêm mặt bằng sản xuất, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của thành phố.