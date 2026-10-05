Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam-Vương quốc Anh trong giai đoạn mới

Diễn đàn quy tụ gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, học giả, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: Bảo Ngân)

Diễn đàn quy tụ gần 200 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, học giả, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước, trao đổi về chất lượng giáo dục, quốc tế hóa và năng lực nghề nghiệp của người học.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác giáo dục và đào tạo luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, mang tính chiến lược và bền vững.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, hợp tác giáo dục giữa hai nước “không chỉ dừng lại ở việc trao đổi tri thức, mà còn là mối quan hệ hai chiều nhằm vun đắp những lợi ích chung trên cơ sở bổ trợ lẫn nhau”.

Cục trưởng Nguyễn Thu Thủy cho biết: Việt Nam hiện có hơn 25 triệu học sinh, sinh viên tại gần 55.000 cơ sở giáo dục, trong đó có trên 2 triệu sinh viên đại học, cao đẳng. Hiện này, nhu cầu xã hội đối với các chương trình đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt giảng dạy bằng tiếng Anh, có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Hơn nữa, Vương quốc Anh là đối tác hàng đầu của Việt Nam trong giáo dục xuyên quốc gia, với hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại “xứ sở sương mù”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của BritCham, các trường đại học và tập đoàn Anh trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) một cách có trách nhiệm trong dạy và học; đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành ưu tiên như bán dẫn, tài chính, công nghệ, kinh doanh quốc tế; hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng, gắn phát triển kỹ năng với nhu cầu của ngành công nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp Anh triển khai hợp tác bền vững, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của khu vực.

Tại diễn đàn, ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Việt Nam, cho biết đây là diễn đàn lần thứ hai và đang dần trở thành nền tảng đối thoại giữa cơ quan chính phủ, chuyên gia giáo dục và doanh nghiệp.

Ông Denzel Eades nêu ba chủ đề trọng tâm gồm chất lượng, quốc tế hóa và khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng giáo dục luôn nằm ở trung tâm trong quan hệ hai nước, với các hợp tác từ giảng dạy tiếng Anh, liên kết đại học, chương trình xuyên quốc gia đến đào tạo nghề, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Khi nhận thấy Việt Nam hướng tới nền kinh tế đổi mới sáng tạo, thu nhập cao, Chủ tịch BritCham Việt Nam cho biết phía Anh sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực như bán dẫn, AI, sản xuất tiên tiến, công nghệ số, năng lượng xanh, y tế và dịch vụ tài chính.

Tại phiên thảo luận “Giáo dục Việt Nam và Chương trình nghị sự về chất lượng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh việc tăng cường kiểm định chất lượng, đổi mới phương pháp đào tạo và xây dựng hệ thống học tập suốt đời.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh, chuẩn hóa chất lượng giúp người học thích ứng với thay đổi nhanh của công nghệ và AI, đồng thời là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng thảo luận có đại diện Cơ quan bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (QAA), Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) và City St George's, Đại học London.

Trong phiên thảo luận về “Quốc tế hóa giáo dục Việt Nam: Mục tiêu và thách thức”, các chuyên gia đã tập trung phân tích mô hình đồng sáng tạo chương trình học và chuyển giao tri thức.

Chia sẻ góc nhìn từ cơ sở đào tạo ngoại giao hàng đầu Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh, Trợ lý Giám đốc, Quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, nhấn mạnh: “Quá trình quốc tế hóa giáo dục đóng vai trò như một cơ sở hạ tầng chiến lược cho người dân Việt Nam. Để Việt Nam vươn ra thế giới, chúng ta cần những doanh nghiệp toàn cầu, những công dân toàn cầu và những người chủ doanh nghiệp tự tin trên thương trường quốc tế”.

Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh cũng cho biết: So với vài thập kỷ trước, năng lực ngoại ngữ và hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đã có bước tiến vượt bậc.

Việc hợp tác đào tạo quốc tế không đơn thuần là tiếp nhận chương trình sẵn có từ nước ngoài, mà phải là quá trình “đồng sáng tạo”, điều này đồng nghĩa với việc đưa bối cảnh, thực tiễn và giá trị Việt Nam vào các chương trình đào tạo chung, giúp sinh viên vừa nắm vững kiến thức quốc tế, vừa làm chủ kỹ năng ứng dụng trong thực tiễn.

Nhân dịp này, diễn đàn cũng công bố Báo cáo Thị trường giáo dục Việt Nam do Decision Lab thực hiện. Phát biểu tại diễn đàn, Giáo sư Mary Stiasny, Phó Hiệu trưởng danh dự Đại học London, cho rằng giáo dục toàn cầu luôn có những chuyển dịch, thách thức, rủi ro và cơ hội, nhưng điều cần giữ vững là cam kết với chất lượng thực chất, quan hệ đối tác bình đẳng và trải nghiệm của người học.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2026 là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện của Phái đoàn giáo dục Vương quốc Anh tại Hà Nội, trước thềm Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm giáo dục-công nghệ giáo dục (IECEE 2026) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 8-9/10.

https://nhandan.vn/thuc-day-hop-tac-giao-duc-viet-nam-vuong-quoc-anh-trong-giai-doan-moi-post993337.html