Cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 19/11 - Ảnh: TASS

Đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo đương nhiệm của Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng tham gia một cuộc họp thượng đỉnh ba bên.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc gặp có sự tham dự của các thành viên phái đoàn đã được thống nhất, trong khi thời lượng cuộc họp do ba nhà lãnh đạo quyết định.

Theo ông Ushakov, chương trình nghị sự không bị giới hạn, có thể bao gồm các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, trong đó có vấn đề Ukraine, cũng như quan hệ giữa các nước lớn và vai trò của các nước này đối với tình hình toàn cầu.

Moskva kỳ vọng cuộc trao đổi tại Thâm Quyến sẽ mở đầu cho các cuộc thảo luận mà Washington đang tiến hành ở châu Âu. Điện Kremlin đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, kỳ vọng các nhà lãnh đạo trao đổi về những vấn đề quốc tế nổi bật. Một tuyên bố chung có thể được đưa ra sau cuộc họp. Tổng thống Putin cũng dự kiến tổ chức họp báo để thông tin về các cuộc tiếp xúc bên lề hội nghị.

Các nhà phân tích đánh giá cuộc gặp là phép thử đối với khả năng điều chỉnh quan hệ giữa Bắc Kinh, Moskva và Washington trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột khu vực và những biến động sâu sắc của kinh tế toàn cầu.

Giới học giả và chuyên gia quốc tế nhận định, với những ưu tiên khác biệt của ba nhà lãnh đạo, khó có thể kỳ vọng vào đột phá lớn trong các vấn đề như giải trừ vũ khí hạt nhân, thương mại hay các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran. Tuy nhiên, ngay cả khi không đạt được thỏa thuận lớn, việc duy trì đối thoại, thể hiện sự sẵn sàng xử lý bất đồng vẫn được xem là kết quả đáng kể.

Cũng theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành hội đàm song phương bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ Hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage vào tháng 8/2025, đồng thời là lần gặp thứ tám trong 9 năm qua, tính cả hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo mang tính chất chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga - Trung Quốc - Mỹ.