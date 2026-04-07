Sự cố cuốn “Vở bài tập Tin học lớp 3”: Ngăn chặn ngay lập tức mọi truy cập vào tên miền thieunhivideo.net

Trang sách có chứa đường link độc hại (ảnh: Ng. Vương)

PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế khẳng định, sự việc cuốn “Vở bài tập Tin học lớp 3” của Nhà Xuất bản Đại học Huế chứa đường link website “đen” là sự cố ngoài ý muốn.

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam và Nhà Xuất bản Đại học Huế là hai đơn vị liên kết thực hiện xuất bản và phát hành ấn phẩm Vở bài tập Tin học 3 - Cùng Khám Phá, được phát hành trên thị trường từ năm 2022. Trong nội dung sách, tại trang 28 và trang 59 có giới thiệu đường dẫn (link) tham khảo học tập với tên miền: thieunhivideo.net.

Vào thời điểm sách được xuất bản, đường dẫn với tên miền nêu trên dẫn đến các bài hát thiếu nhi lành mạnh, phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. Tuy nhiên, vào sáng ngày 9/4, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam và Nhà Xuất bản Đại học Huế nhận được phản ánh từ khách hàng và đã tiến hành kiểm tra, rà soát.

Đơn kiến nghị công an xử lý sự việc của các đơn vị liên quan

Kết quả cho thấy, tên miền thieunhivideo.net hiện đã bị thay đổi chủ sở hữu. Các đối tượng (nghi vấn có máy chủ đặt tại nước ngoài) đã lợi dụng lượng truy cập từ ấn phẩm để thay đổi toàn bộ giao diện và chèn các nội dung, video có tính chất đồi trụy, độc hại, vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

Đại diện Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam khẳng định, đơn vị không sở hữu, không quản lý và không có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức/cá nhân đang vận hành tên miền thieunhivideo.net ở thời điểm hiện tại. Sự việc này là một sự cố ngoài ý muốn do tên miền bên thứ ba bị chiếm đoạt, nhưng đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục và tâm lý của học sinh.

Do máy chủ của trang web trên có dấu hiệu đặt tại nước ngoài, vượt ngoài khả năng can thiệp kỹ thuật của doanh nghiệp, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh hành vi phát tán nội dung đồi trụy của trang web thieunhivideo.net. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) tại Việt Nam ngăn chặn (chặn lọc) ngay lập tức mọi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam vào tên miền này, nhằm kịp thời bảo vệ trẻ em và học sinh khỏi các nội dung độc hại.

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam cũng cam kết các thông tin trình báo trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình xử lý sự việc.