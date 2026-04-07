  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 10/04/2026 13:00

Sự cố cuốn “Vở bài tập Tin học lớp 3”: Ngăn chặn ngay lập tức mọi truy cập vào tên miền thieunhivideo.net

HNN.VN - Sau khi tiếp nhận phản ánh về cuốn “Vở bài tập Tin học lớp 3” của Nhà Xuất bản Đại học Huế chứa đường link website “đen”, Đại học Huế cùng đơn vị liên kết xuất bản đã lập tức trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra hành vi sử dụng tên miền để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, đồng thời đề nghị hỗ trợ ngăn chặn truy cập vào đường dẫn chứa nội dung độc hại.

Trang sách có chứa đường link độc hại (ảnh: Ng. Vương)

PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh Văn phòng Đại học Huế khẳng định, sự việc cuốn “Vở bài tập Tin học lớp 3” của Nhà Xuất bản Đại học Huế chứa đường link website “đen” là sự cố ngoài ý muốn.

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam và Nhà Xuất bản Đại học Huế là hai đơn vị liên kết thực hiện xuất bản và phát hành ấn phẩm Vở bài tập Tin học 3 - Cùng Khám Phá, được phát hành trên thị trường từ năm 2022. Trong nội dung sách, tại trang 28 và trang 59 có giới thiệu đường dẫn (link) tham khảo học tập với tên miền: thieunhivideo.net.

Vào thời điểm sách được xuất bản, đường dẫn với tên miền nêu trên dẫn đến các bài hát thiếu nhi lành mạnh, phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. Tuy nhiên, vào sáng ngày 9/4, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam và Nhà Xuất bản Đại học Huế nhận được phản ánh từ khách hàng và đã tiến hành kiểm tra, rà soát.

Đơn kiến nghị công an xử lý sự việc của các đơn vị liên quan

Kết quả cho thấy, tên miền thieunhivideo.net hiện đã bị thay đổi chủ sở hữu. Các đối tượng (nghi vấn có máy chủ đặt tại nước ngoài) đã lợi dụng lượng truy cập từ ấn phẩm để thay đổi toàn bộ giao diện và chèn các nội dung, video có tính chất đồi trụy, độc hại, vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

Đại diện Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam khẳng định, đơn vị không sở hữu, không quản lý và không có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức/cá nhân đang vận hành tên miền thieunhivideo.net ở thời điểm hiện tại. Sự việc này là một sự cố ngoài ý muốn do tên miền bên thứ ba bị chiếm đoạt, nhưng đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường giáo dục và tâm lý của học sinh.

Do máy chủ của trang web trên có dấu hiệu đặt tại nước ngoài, vượt ngoài khả năng can thiệp kỹ thuật của doanh nghiệp, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh hành vi phát tán nội dung đồi trụy của trang web thieunhivideo.net. Đồng thời, đề nghị hỗ trợ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, có văn bản yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) tại Việt Nam ngăn chặn (chặn lọc) ngay lập tức mọi truy cập từ lãnh thổ Việt Nam vào tên miền này, nhằm kịp thời bảo vệ trẻ em và học sinh khỏi các nội dung độc hại.

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam cũng cam kết các thông tin trình báo trên là hoàn toàn đúng sự thật và sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình xử lý sự việc.

Hoàng Triều
 Từ khóa:
Ngăn chặnngay lập tứcmọi truy cậpvào tên miềnthieunhivideo.net
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Chủ động ngăn chặn dịch tay chân miệng
Ngăn chặn các hành vi nguy hiểm trên đường phố

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top