Rèn luyện trí tuệ qua chơi cờ

Học sinh rèn luyện tư duy, tố chất khi tham gia thi đấu cờ vua

Trong những năm tháng học tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tôi luôn ấn tượng với niềm đam mê cờ vua, cờ tướng của những bạn học chuyên toán. Cứ mỗi giờ ra chơi, ngang qua lớp chuyên toán, lại thấy các bạn cùng nhau chơi cờ, hay nghiền ngẫm một thế cờ khó. “Chơi cờ giúp chúng mình suy nghĩ, tìm ra nước đi hay, sáng tạo. Việc giải một thế cờ khó cảm giác rất sảng khoái. Đó cũng là cách xả stress sau giờ học”, một bạn nói.

Niềm đam mê ấy lan tỏa qua nhiều thế hệ học sinh. Năm 2021, Câu lạc bộ Cờ Quốc Học (Quốc Học Tactical Chess) ra đời và trở thành điểm đến của những học sinh yêu thích các bộ môn cờ, đặc biệt là cờ vua, cờ tướng. “Em tham gia CLB vì yêu thích cờ vua, nhưng điều khiến em gắn bó chính là sự vui vẻ, hòa đồng của mọi người. CLB thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu, tạo cơ hội để các thành viên học hỏi kinh nghiệm”, Vũ Thị Thanh Nga, Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Hai lần mỗi tuần, mọi người cùng gặp mặt, giao đấu. Không khí trong những buổi sinh hoạt lúc trầm lắng, lúc lại sôi nổi trao đổi, phân tích, hoặc tranh luận chiến thuật. Một ván cờ có thể kéo dài vài chục phút, nhưng qua đó, các em học hỏi lẫn nhau về tư duy chiến thuật, về những nước đi hay, sáng tạo, và dần dần phát triển hơn năng khiếu của bản thân. Song song với đó, CLB cũng tổ chức các buổi thảo luận về chiến lược, phân tích ván cờ kinh điển của những kỳ thủ nổi tiếng thế giới. Từ đó, mỗi thành viên của CLB dần hình thành cho mình một “phong cách chơi” riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân.

“Cờ vua giúp em rèn luyện khả năng tư duy hệ thống. Trước mỗi nước đi, phải tính đến nhiều kịch bản khác nhau. Điều đó dần hình thành thói quen cẩn trọng, nhưng cũng dạy em biết mạo hiểm đúng lúc”, Trương Tất Nhật Đăng, Chủ nhiệm CLB Cờ Quốc Học nói.

Bên cạnh lịch sinh hoạt hàng tuần, CLB Cờ Quốc Học cũng thường xuyên cọ xát với các cộng đồng cờ vua. Các bạn thường xuyên tham gia giải cờ vua theo hình thức trực tuyến, vừa rui rèn kỹ năng, vừa kết nối với người cùng đam mê trong và ngoài nước.

Sau dịp Tết hàng năm, hoạt động của CLB Cờ Quốc Học trở nên sôi nổi khi các em tổ chức giải đấu cờ vua thường niên cấp trường. Ở giải đấu thường niên lần thứ VI năm học 2024 - 2025, đã có hơn 100 thí sinh tham dự, chứng tỏ sức hút của cờ vua nói riêng và các bộ môn cờ nói chung trong trong học đường. “Giải cờ vua thường niên sử dụng luật thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, đảm bảo mỗi kỳ thủ đều được thi đấu đủ số ván theo đúng quy định, với người có cùng trình độ. Kỳ thủ đạt thành tích cao cũng có cơ hội tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh”, Nhật Đăng thông tin.

Theo cô Dương Thị Quỳnh Châu, nguyên Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Quốc Học, sự ra đời và phát triển của CLB Cờ Quốc Học mang lại nhiều lợi ích cho học sinh: “Các em không chỉ có thêm một sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn rèn luyện được sự tập trung, kiên nhẫn và khả năng tư duy chiến lược. Thông qua những ván cờ, học sinh học được cách ứng xử văn minh, biết tôn trọng đối thủ, không nản lòng trước thất bại. Đây là những phẩm chất quan trọng, đồng hành cùng học sinh không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống”.