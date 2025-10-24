Phát triển kỹ năng mềm từ các câu lạc bộ

CLB Âm nhạc Quốc Học Huế trình diễn trên sân khấu

Vào đầu năm học mới, các học sinh khối lớp 10 của ngôi trường gần 130 năm tuổi lại rộn ràng tham gia ngày hội “Fifteen” - sự kiện để các em làm quen với ngôi trường mới, bạn bè mới và cả các CLB của trường. Mỗi CLB là mỗi màu sắc riêng: CLB Âm nhạc với những giai điệu ngân nga; CLB Thể thao sôi động, tràn đầy nhiệt huyết; hay CLB Cờ với sự điềm tĩnh, đĩnh đạc. Học sinh có thể trải nghiệm từng gian hàng của các CLB, xem mình phù hợp với bộ môn nào thì đăng ký tham gia.

“Vốn yêu thích văn hóa Nhật Bản thông qua những bộ phim hoạt hình, em rất vui khi Trường THPT chuyên Quốc Học Huế có CLB Văn hóa Nhật Bản. Sau những trải nghiệm rất thú vị ở “Fifteen”, được trò chuyện và tham gia các trò chơi nhỏ cùng anh chị trong CLB, em quyết định sẽ gia nhập CLB Văn hóa Nhật Bản để được làm quen, trò chuyện nhiều hơn với những bạn có chung niềm yêu thích”, Trương Đình Nguyên Hân, lớp chuyên Tin chia sẻ. Còn với Lê Phúc Toàn (lớp chuyên Toán), sự vui vẻ, hòa đồng của CLB Board Game thu hút em đăng ký tham gia sinh hoạt cùng CLB này.

Theo thầy giáo Đặng Văn Nhật Quang, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Quốc Học Huế, trường hiện có 20 CLB hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ học thuật, nghệ thuật đến thể thao, phát triển kỹ năng, mang đến cho các em học sinh lớp 10 cơ hội lựa chọn đa dạng để phát huy năng khiếu và đam mê của mình. Mỗi CLB đều có ban chủ nhiệm, kế hoạch hoạt động cụ thể, và thường xuyên phối hợp với Đoàn trường tổ chức sự kiện quy mô. Các hoạt động, như “Ngày hội Văn hóa Nhật Bản”, “Giải cờ thường niên”, các giải tranh biện hay chính “Fifteen” đều do các CLB đảm nhận thực hiện, mang lại cơ hội để các học sinh trau đồi khả năng quản lý và làm việc nhóm.

“Nhà trường luôn khuyến khích học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa như một phần của quá trình học tập. Các CLB là môi trường để các em rèn luyện kỹ năng mềm, học cách giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc hiệu quả trong tập thể. Đây cũng là nền tảng để phát triển toàn diện, giúp học sinh có thể tự tin bước vào môi trường đại học sau này”, thầy giáo Đặng Văn Nhật Quang cho biết.

Sau giờ học, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế rộn ràng tiếng nói cười. Ở sân trường, CLB Bóng rổ luyện tập dưới ánh hoàng hôn; trong khi ở thư viện, CLB Sách đang say sưa thảo luận về những tác phẩm hay. Ở khu nhà chơi, các bạn CLB Nhảy tập những bài nhảy mới, còn ở góc hành lang dãy phòng tin học, thành viên CLB Board Game đang trổ tài suy luận để tìm ra ai là “ma sói”. Từng hoạt động tuy nhỏ, nhưng đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc về “Bức tranh toàn cảnh” ngoại khóa trong nhà trường - một môi trường lành mạnh tạo điều kiện cho học sinh giao lưu, học hỏi, cũng như xả stress sau những giờ học căng thẳng.

Nhiều cựu học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế chia sẻ rằng, chính những năm tháng sinh hoạt trong CLB đã giúp họ trưởng thành, biết cách lắng nghe, đồng cảm và dám theo đuổi ước mơ. “Trước đây, mình là người khá nhút nhát, nhưng nhờ tham gia CLB Debate, mình tự tin hơn rất nhiều. Trở thành sinh viên, kỹ năng hùng biện và làm việc nhóm học được từ CLB giúp ích cho mình rất nhiều”, Võ Châu Yên Nhi, cựu học sinh khóa 2019 - 2022 tâm sự.

Những sân chơi trong trường học như thế đã giúp học sinh có thêm niềm vui sau giờ học, đồng thời là nơi nuôi dưỡng, phát huy sự năng động, sáng tạo cho mỗi cá nhân. Từ những buổi họp sinh hoạt CLB, những dự án nhỏ, những giờ luyện tập hay tranh luận sôi nổi, các em dần trưởng thành hơn, tự tin hơn và hiểu rằng tri thức không chỉ nằm trên trang sách, mà còn trong từng trải nghiệm sống.