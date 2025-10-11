Đong đầy yêu thương

Trao quà cho người dân vùng lũ

Trọn vẹn nghĩa tình

Đà Nẵng mưa vẫn chưa dứt, nhưng từ Trung đoàn Ra đa 351, chiếc xe chở đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn làm trưởng đoàn, bắt đầu xuất phát, thực hiện chuyến hành quân đặc biệt: Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân “ngược” đèo, mang theo hàng trăm suất quà cùng chia sẻ yêu thương, trao tận tay người dân thành phố Huế bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ.

Tại các phường Phong Dinh, Phong Quảng, Phong Điền, khi lội bộ đến tận nhà thăm hỏi, động viên, trao quà cho những hộ gia đình bị mất mát về người và thiệt hại nặng về tài sản, những bờ ruộng còn ngập nước, những chặng đường bùn đất lầy lội, cũng không thể khiến bước chân các anh chậm lại. “Hiểm nguy trong lũ dữ đã qua, nhưng bao mất mát, đau thương của người dân còn đó. Người lính nói chung, những người lính hải quân nói riêng, sẵn sàng chung vai sẻ chia cùng đồng bào - hậu phương ruột thịt của mình” - Đại tá Nguyễn Hữu Hùng bày tỏ.

Trong cơn lũ dữ, tại tổ dân phố Rú Hóp, phường Phong Dinh, ông P.B.X. (70 tuổi), cựu chiến binh, không may gặp nạn. Gương mặt tiều tụy hốc hác của bà Trần Thị Nguyệt, người vợ vừa mất chồng, những giọt nước mắt đau đớn xen lẫn xúc động trước tình cảm của những người lính hải quân chưa từng một lần gặp mặt, nhưng lại gần gũi như người thân. Các anh xắn tay cùng gia đình lo một phần hậu sự cho người đã mất. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ: Trước đây ông X. cũng là người lính hải quân, là thế hệ cha anh. Các anh dành cho gia đình và người đã khuất trọn vẹn tình quân dân, nghĩa đồng đội.

Bùn đất lầy lội cũng không làm chậm bước chân đến với bà con

Khi đoàn công tác Trung đoàn Ra đa 351, Vùng 3 Hải quân xuất phát từ thành phố Đà Nẵng đến với người dân vùng lũ trên địa bàn thành phố Huế, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 3511 (thuộc Trung đoàn Ra đa 351, đóng quân trên địa bàn phường Phong Quảng, thành phố Huế) cũng đã nhận lệnh, huy động lực lượng, phương tiện giúp địa phương và người dân Phong Dinh, Phong Quảng, Phong Điền… khắc phục hậu quả lúc nước lũ vừa rút.

Những ngày này, Trung tá Nguyễn Ngọc Thạch, Chính trị viên Trạm Ra đa 3511 chỉ huy lực lượng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, như con thoi tại các điểm trường, cùng các thầy cô giáo và các đoàn thể dọn dẹp hàng trăm mét khối bùn đất, rác thải; lau chùi, vệ sinh hàng trăm bộ bàn ghế, thiết bị đồ dùng dạy học, để học sinh sớm được trở lại lớp. Tại phường Phong Phú, những người lính Trung đoàn Ra đa 351, Vùng 3 Hải quân phối hợp dọn dẹp, làm sạch nhà cửa, kê lại vật dụng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Gương, bằng tình cảm và trách nhiệm của những đứa con, thay thế cho con trai của mẹ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ghé vai cùng địa phương

Ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phong Điền xúc động: Trong lúc khó khăn bộn bề, khi nước vừa rút, bộ đội hải quân đã có mặt, cùng kề vai với địa phương và người dân. Giữa khung cảnh bùn đất ngổn ngang, những người lính chung sức kiên trì múc từng xô bùn, dựng lại từng tấm bảng, lau sạch từng bộ bàn ghế…; phối hợp chính quyền và các đoàn từ thiện kịp thời trao đến người dân những món quà cấp bách, thiết yếu sau lũ, là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thân thương, gần gũi, vì dân, khiến người dân tin yêu.

Niềm tin yêu đó đã được các anh xây đắp bền bỉ bằng những đồng hành vững chắc. Trong năm 2023 và 2025, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 3511, Trung đoàn Ra đa 351 là một trong những lực lượng nòng cốt kịp thời chữa cháy tại phường Phong Quảng, giúp dân giữ được 6ha rừng sản xuất; chữa cháy thành công, tạo hành lang chống cháy, bảo vệ 140ha rừng phòng hộ.

Người dân luôn ghi nhớ hình ảnh bộ đội hải quân Trạm Ra đa 3511, Trung đoàn Ra đa 351, Vùng 3 Hải quân đã ứng cứu kịp thời, cứu 4 ngư dân (tổ dân phố Hải Đông, phường Phong Hải) trên ghe đánh cá của ông Nguyễn Mạnh Hùng, đưa vào bờ an toàn, khi chiếc ghe bị lật úp trên biển. Hay lúc ghe đánh cá của ông Mai Văn Truyền (tổ dân phố Hải Đông, phường Phong Quảng) bị chìm, các anh “ghé vai” cứu hộ thành công, góp phần đảm bảo tài sản, tính mạng cho ngư dân. Nhiều ngư dân thành phố Huế trong quá trình vươn khơi đánh bắt, gặp nạn trên biển, cũng đã được bộ đội hải quân Vùng 3 cứu sống.

“Giúp Nhân dân, đặc biệt trong khó khăn, thiên tai, là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Mỗi phần quà, mỗi hành động thiết thực dành cho người dân thành phố Huế, cũng như người dân miền Trung, sau mưa lũ hôm nay, chứa đựng tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm, yêu thương của cán bộ, chiến sĩ hải quân gửi đến hậu phương” - Đại tá Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ.