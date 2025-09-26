Khai mạc triển lãm tranh “Bảo tồn nguồn nước - nuôi dưỡng tương lai”

Ban tổ chức trao giải cho thí sinh đoạt giải cuộc thi sáng tạo về bảo vệ nguồn nước dành cho học sinh.

Mizuiku là sáng kiến giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước, được triển khai tại Việt Nam từ năm 2015. Sau một thập kỷ, chương trình đã tiếp cận gần 1 triệu học sinh, tập huấn 16.000 giáo viên và xây dựng gần 200 công trình nước sạch, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận nước cho hơn 5 triệu người dân.

Tại Việt Nam, chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đưa vào giảng dạy chính khóa cấp tiểu học từ năm 2023. Tháng 7/2025, hoạt động “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” tiếp tục được nhân rộng thông qua hợp tác công-tư với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Manabu Seki, Phó Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn Suntory, nhấn mạnh: “Khởi xướng là một sáng kiến tại Nhật Bản với mục tiêu giáo dục tầm quan trọng của nguồn nước, Mizuiku đã phát triển thành một chương trình toàn cầu, tiếp cận hơn 1 triệu trẻ em vào năm 2024 và hướng tới 5 triệu trẻ em vào năm 2030. Một thập kỷ triển khai tại Việt Nam, Mizuiku được phát triển và chuyển mình trở thành mô hình tiêu biểu, là nguồn cảm hứng cho việc mở rộng ra toàn cầu và đóng vai trò quan trọng nâng tầm tác động của sáng kiến”.

Theo ông Manabu Seki một trong những yếu tố làm nên dấu ấn của “Mizuiku-em yêu nước sạch” tại Việt Nam chính là mô hình hợp tác công-tư chiến lược và hiệu quả. Sự đồng hành giữa Chính phủ, các bộ, ngành và Suntory PepsiCo đã đưa chương trình từ một sáng kiến giáo dục trở thành nội dung giảng dạy toàn quốc.

Đánh dấu mốc son 10 năm, Suntory PepsiCo Việt Nam với sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản đã tổ chức cuộc thi sáng tạo về bảo vệ nguồn nước dành cho học sinh, giáo viên và cộng đồng trong tháng 7-8/2025. Chỉ trong hai tháng, cuộc thi thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi trên cả nước, trải dài nhiều lứa tuổi và hình thức: tranh vẽ cho học sinh 6-15 tuổi, thiết kế poster cho người trẻ 16-40 tuổi và bài giảng sáng tạo từ giáo viên tiểu học.

Giải thưởng chung cuộc Nhất-Nhì-Ba-Ấn tượng cho nhóm tranh vẽ lần lượt thuộc về các em Huỳnh Ngọc Tuệ Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Diệp Bảo Hạ (Đà Nẵng), Trần Gia Hân (Nghệ An) và Lê Thị Trúc Vy (Lâm Đồng). Các tác phẩm đều truyền tải thông điệp sâu sắc, giàu cảm xúc về bảo tồn nước để nuôi dưỡng tương lai xanh.

Ở hạng mục poster, top 3 nhà khai phá sáng tạo là Trần Tôn Bảo Ngân, Nguyễn Phúc Gia Bảo và Nguyễn Ngọc Huy Khang (Thành phố Hồ Chí Minh) với những thiết kế kết hợp nghệ thuật và công nghệ, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ nguồn nước.

Ban tổ chức trao giải cho ba giáo viên đoạt giải bài giảng Mizuiku.

Ba giáo viên đoạt giải bài giảng Mizuiku là Ngô Thu Thảo (Quảng Ninh), Lê Thị Thanh Thủy (Đà Nẵng) và Hồ Thị Ái Châu (Thành phố Hồ Chí Minh), khẳng định sức lan tỏa toàn quốc của chương trình sau một thập kỷ.

Những tác phẩm tiêu biểu sẽ được trưng bày tại Triển lãm “Bảo tồn nguồn nước-nuôi dưỡng tương lai” từ ngày 1–6/10/2025 tại phố sách 19/12, Hà Nội. Triển lãm được thiết kế mô phỏng “vòng tuần hoàn của nguồn nước” qua 6 khu vực tương tác, mở cửa miễn phí cho công chúng.