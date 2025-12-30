Hệ đào tạo từ xa - bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Pháp - chuyên ngành du lịch

Nắm bắt xu hướng đó, khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế triển khai chương trình Cử nhân bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Pháp – chuyên ngành Du lịch theo hình thức đào tạo từ xa, giúp người học trên toàn quốc tiếp cận tri thức một cách linh hoạt và tiết kiệm. Với ưu thế học online hoàn toàn, chương trình cho phép học viên chủ động thời gian, tối ưu lịch trình cho người đã có bằng đại học và đang bận rộn công việc.

Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga là một đơn vị đào tạo uy tín trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, đặc biệt tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hiện khoa sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 05 Tiến sĩ và 15 Thạc sĩ, có chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm. Ngành Ngôn ngữ Pháp – chuyên ngành Du lịch là một trong ba ngành đào tạo mũi nhọn, được xây dựng để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn trong ngành du lịch và các lĩnh vực sử dụng tiếng Pháp.

Chương trình Cử nhân bằng đại học thứ hai hướng đến trang bị cho người học nền tảng kiến thức toàn diện về ngôn ngữ và văn hóa Pháp, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng tiếng Pháp trong môi trường du lịch, giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Người học tham gia chương trình 100% trực tuyến qua hệ thống LMS và Zoom, rất phù hợp với những ai có công việc bận rộn. Thời gian đào tạo linh hoạt từ 2,0 đến 2,5 năm tùy thuộc vào số học phần được miễn. Sau khi hoàn thành, học viên được cấp bằng Cử nhân Tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, có giá trị pháp lý trên toàn quốc và tạo lợi thế khi ứng tuyển vào nhiều vị trí chuyên môn hoặc tiếp tục học ở bậc sau đại học.

Đối tượng tuyển sinh là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp đại học, không giới hạn độ tuổi. Trường hợp bằng cấp nước ngoài cần được công nhận bởi Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu dự kiến mỗi đợt là 300 học viên, tuyển sinh liên tục trong năm và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Phương thức tuyển sinh đơn giản bằng hình thức xét hồ sơ. Hồ sơ gồm phiếu dự tuyển (02 bản), bản sao công chứng bằng và bảng điểm đại học, CCCD, giấy khai sinh, các chứng chỉ liên quan để xét miễn môn và ảnh chân dung theo quy định.

Sau tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận nhiều vị trí trong doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn quốc tế; giảng dạy tiếng Pháp tại trung tâm ngoại ngữ hoặc trường học; đồng thời có cơ hội tiếp tục học cao học trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo gồm 135 tín chỉ với thời lượng 5 học kỳ, bao gồm các học phần đại cương, chuyên nghiệp, kiến tập – thực tập và khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế. Toàn bộ quá trình học được tổ chức trực tuyến: học viên tham gia lớp qua Zoom, làm bài kiểm tra và đánh giá trên hệ thống LMS, đồng thời được cung cấp giáo trình, video bài giảng và E-books qua kho học liệu điện tử.

Người học còn được thụ hưởng môi trường học tập giàu tính tương tác với đội ngũ giảng viên được đào tạo tại Pháp, Canada và Bỉ, có kinh nghiệm trong giảng dạy trực tuyến và luôn đồng hành trong suốt quá trình học. Hệ thống diễn đàn, thảo luận nhóm và tư vấn trực tiếp giúp việc học từ xa trở nên hiệu quả như học tập trung. Bên cạnh đó, thư viện với hơn 16.000 đầu sách và tài liệu điện tử mang đến nguồn học liệu phong phú, hỗ trợ tối đa cho người học trong suốt khóa học.

Thông tin liên hệ:

Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga

Phòng A104, Số điện thoại: 0914015155

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/khoatiengphaptiengahufl

Website : www.huflis.edu.vn