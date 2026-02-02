  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/04/2026 06:29

Gieo mầm văn hóa Huế từ bậc học mầm non

HNN - Từ những giờ học âm nhạc, bữa ăn, giấc ngủ đến các hoạt động trải nghiệm, văn hóa Huế đang được đưa vào trường mầm non một cách tự nhiên, gần gũi.

Áo dài trong mắt trẻ thơ

Trẻ Trường Mầm non Thủy Dương tham quan di tích văn hóa lịch sử 

“Thấm” vào từng hoạt động của trẻ

Trước thềm tết Nguyên đán, Trường Mầm non Hoa Mai (phường Thuận Hóa) tổ chức lễ hội “Bé vui đón Tết cổ truyền” với nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm sắc màu văn hóa Huế. Trong không gian rộn ràng, các em nhỏ được tham gia bữa tiệc buffet ẩm thực với các loại bánh truyền thống, chè Huế, bún bò Huế…

Không chỉ thưởng thức, trẻ còn được cô giáo giới thiệu về từng món ăn, từ nguyên liệu đến cách chế biến. Sự hào hứng hiện rõ khi các em tự tay lựa chọn, khám phá hương vị quen thuộc của quê hương. Bên cạnh đó, trẻ còn được trải nghiệm làm các sản phẩm thủ công như trống lùng tung, tò he… dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và giáo viên.

Bà Tôn Nữ Lục Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết, nhà trường đưa nội dung tích hợp văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục mầm non. Nhờ đó, trẻ đón nhận một cách tự nhiên, hình thành những cảm nhận ban đầu về quê hương ngay từ những năm đầu đời.

Tại Trường Mầm non Thủy Dương (phường Thanh Thủy), việc tích hợp giáo dục văn hóa địa phương được thể hiện rõ nét ngay từ môi trường học tập. Không gian lớp học được thiết kế mang đậm sắc thái văn hóa địa phương, như góc nghệ thuật với tranh vẽ về di sản, góc dân gian với đồ dùng làng nghề truyền thống. Ở góc địa phương, nhà trường sưu tầm và giới thiệu những nông cụ, trang phục truyền thống, sản phẩm làng nghề… để trẻ trực tiếp quan sát, tương tác.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Dương, nhà trường chú trọng mở rộng không gian học tập thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Trẻ được tham quan các di tích như Đại Nội, lăng tẩm, bảo tàng, đình làng… để tiếp cận trực tiếp với di sản. Bên cạnh đó, các lễ hội dân gian, trò chơi truyền thống hay không gian chợ quê cũng được tái hiện ngay trong khuôn viên trường. Cách làm này không chỉ giúp trẻ tiếp cận văn hóa địa phương một cách tự nhiên mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hình thành những nền tảng đầu tiên về nhận thức và cảm xúc đối với bản sắc văn hóa Huế.

Bồi dưỡng tình yêu quê hương

Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa địa phương đang đối mặt với không ít thách thức. Từ thực tiễn đó, đầu năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Tích hợp giáo dục văn hóa địa phương vào Chương trình Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (nay là thành phố Huế) giai đoạn 2023 - 2028, với mục tiêu đưa các giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Theo ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đưa giáo dục văn hóa địa phương vào Chương trình Giáo dục mầm non sẽ giúp trẻ có cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa vùng miền một cách giản đơn. Mặt khác, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương, đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và trình độ của giáo viên cũng như trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Nội dung giáo dục văn hóa địa phương được tích hợp thông qua các hoạt động ở nhiều lĩnh vực, như thể chất, ngôn ngữ, khám phá xã hội, tình cảm - xã hội và thẩm mỹ. Cách tiếp cận này giúp trẻ sớm được bồi dưỡng khả năng cảm nhận cái hay, cái đẹp trong văn hóa quê hương; hình thành tình cảm gắn bó với nơi mình sinh sống, từng bước xây dựng ý thức giữ gìn, bảo tồn bản sắc địa phương ngay từ lứa tuổi mầm non.

Sau thời gian triển khai, việc tích hợp giáo dục văn hóa địa phương đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Bà Xuân Phú cho hay, trẻ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động. Không chỉ được mở rộng hiểu biết về danh lam thắng cảnh, đặc sản địa phương, trẻ còn bước đầu hình thành ý thức giữ gìn môi trường, trân trọng và bảo vệ các giá trị di sản.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
 Từ khóa:
gieo mầmvăn hóa Huếbậc học mầm non
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường học sinh thái - gieo mầm lối sống xanh

Giải Nhất “Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam” là sự ghi nhận cho một quá trình bền bỉ của Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) trong việc đưa giáo dục môi trường trở thành một phần của học đường, nơi mỗi học sinh được hình thành ý thức xanh từ những hành động nhỏ nhất.

Khi văn hóa thành sức mạnh dẫn đường trong kỷ nguyên vươn mình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030 và mở ra “kỷ nguyên vươn mình”. Với TP. Huế - đô thị di sản giàu chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa - Đại hội càng gợi nhiều kỳ vọng: cụ thể hóa tư duy phát triển mới thành động lực địa phương, phát huy văn hóa và con người theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW.

Bền bỉ giữ gìn văn hóa Huế

“Nghiên cứu Huế” là bộ sách về Huế, hình thành từ niềm yêu mến văn hóa Huế của các nhà nghiên cứu, được kỳ vọng là một tạp chí khoa học xứng đáng để tiếp nối B.A.V.H của Hội Đô thành Hiếu cổ.

Giữ văn hóa Huế từ kết nối thế hệ

Việc kết nối các thế hệ trong bảo tồn di sản ẩm thực Huế góp phần duy trì bản sắc, truyền dạy kỹ năng, tạo sự gắn kết gia đình, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy du lịch.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top