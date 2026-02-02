Gieo mầm văn hóa Huế từ bậc học mầm non

Trẻ Trường Mầm non Thủy Dương tham quan di tích văn hóa lịch sử

“Thấm” vào từng hoạt động của trẻ

Trước thềm tết Nguyên đán, Trường Mầm non Hoa Mai (phường Thuận Hóa) tổ chức lễ hội “Bé vui đón Tết cổ truyền” với nhiều hoạt động trải nghiệm mang đậm sắc màu văn hóa Huế. Trong không gian rộn ràng, các em nhỏ được tham gia bữa tiệc buffet ẩm thực với các loại bánh truyền thống, chè Huế, bún bò Huế…

Không chỉ thưởng thức, trẻ còn được cô giáo giới thiệu về từng món ăn, từ nguyên liệu đến cách chế biến. Sự hào hứng hiện rõ khi các em tự tay lựa chọn, khám phá hương vị quen thuộc của quê hương. Bên cạnh đó, trẻ còn được trải nghiệm làm các sản phẩm thủ công như trống lùng tung, tò he… dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân và giáo viên.

Bà Tôn Nữ Lục Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết, nhà trường đưa nội dung tích hợp văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục mầm non. Nhờ đó, trẻ đón nhận một cách tự nhiên, hình thành những cảm nhận ban đầu về quê hương ngay từ những năm đầu đời.

Tại Trường Mầm non Thủy Dương (phường Thanh Thủy), việc tích hợp giáo dục văn hóa địa phương được thể hiện rõ nét ngay từ môi trường học tập. Không gian lớp học được thiết kế mang đậm sắc thái văn hóa địa phương, như góc nghệ thuật với tranh vẽ về di sản, góc dân gian với đồ dùng làng nghề truyền thống. Ở góc địa phương, nhà trường sưu tầm và giới thiệu những nông cụ, trang phục truyền thống, sản phẩm làng nghề… để trẻ trực tiếp quan sát, tương tác.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Dương, nhà trường chú trọng mở rộng không gian học tập thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Trẻ được tham quan các di tích như Đại Nội, lăng tẩm, bảo tàng, đình làng… để tiếp cận trực tiếp với di sản. Bên cạnh đó, các lễ hội dân gian, trò chơi truyền thống hay không gian chợ quê cũng được tái hiện ngay trong khuôn viên trường. Cách làm này không chỉ giúp trẻ tiếp cận văn hóa địa phương một cách tự nhiên mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, hình thành những nền tảng đầu tiên về nhận thức và cảm xúc đối với bản sắc văn hóa Huế.

Bồi dưỡng tình yêu quê hương

Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn và gìn giữ văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa địa phương đang đối mặt với không ít thách thức. Từ thực tiễn đó, đầu năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Tích hợp giáo dục văn hóa địa phương vào Chương trình Giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (nay là thành phố Huế) giai đoạn 2023 - 2028, với mục tiêu đưa các giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Theo ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đưa giáo dục văn hóa địa phương vào Chương trình Giáo dục mầm non sẽ giúp trẻ có cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa vùng miền một cách giản đơn. Mặt khác, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương, đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và trình độ của giáo viên cũng như trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Nội dung giáo dục văn hóa địa phương được tích hợp thông qua các hoạt động ở nhiều lĩnh vực, như thể chất, ngôn ngữ, khám phá xã hội, tình cảm - xã hội và thẩm mỹ. Cách tiếp cận này giúp trẻ sớm được bồi dưỡng khả năng cảm nhận cái hay, cái đẹp trong văn hóa quê hương; hình thành tình cảm gắn bó với nơi mình sinh sống, từng bước xây dựng ý thức giữ gìn, bảo tồn bản sắc địa phương ngay từ lứa tuổi mầm non.

Sau thời gian triển khai, việc tích hợp giáo dục văn hóa địa phương đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Bà Xuân Phú cho hay, trẻ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động. Không chỉ được mở rộng hiểu biết về danh lam thắng cảnh, đặc sản địa phương, trẻ còn bước đầu hình thành ý thức giữ gìn môi trường, trân trọng và bảo vệ các giá trị di sản.