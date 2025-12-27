Tai nạn tàu hỏa ở Mexico: Giới chức thông báo con số thương vong ban đầu

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/12, giới chức Mexico cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong vụ đoàn tàu thuộc tuyến Liên đại dương (Interoceanic) bị trật bánh tại bang Oaxaca, miền Nam nước này.

Theo Bộ Hải quân Mexico, đoàn tàu chở tổng cộng 250 người, gồm 9 thành viên đoàn và 241 hành khách. Trong số những người có mặt trên tàu, 193 người được xác nhận an toàn và 98 người bị thương.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết có 36 nạn nhân đang được điều trị y tế, trong đó 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu đang di chuyển đến thị trấn Matias Romero. Đầu máy xe lửa đã rời khỏi đường ray và lao xuống hẻm núi, khiến ít nhất 1 toa tàu bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico thông báo đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuyến đường sắt trên kết nối Vịnh Mexico với Thái Bình Dương, phục vụ vận chuyển cả hành khách và hàng hóa. Đây là một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn được khánh thành vào năm 2023 dưới thời cựu Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador, nhằm phát triển khu vực Đông Nam Mexico./.