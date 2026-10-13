Đại học Huế cần phát huy hơn nữa vai trò trong sự phát triển của thành phố

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu và giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực. Dù thành phố và Đại học Huế đã có nhiều hoạt động phối hợp, kết quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hai bên cần xác định rõ trách nhiệm, đổi mới cách làm, gắn hợp tác với những nhiệm vụ phát triển cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Đại học Huế cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị triển khai 761 nhiệm vụ khoa học - công nghệ các cấp; số bài công bố quốc tế tăng từ 522 bài năm 2021 lên 732 bài năm 2025. Đại học Huế có 9 trường thành viên, 3.672 viên chức, người lao động và quy mô đào tạo gần 85.000 học viên, sinh viên. Các đơn vị đóng góp tích cực vào đào tạo giáo viên, phát triển nhân lực y tế, bảo tồn di sản và chuyển giao công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian đến, Đại học Huế đề nghị thành phố tăng đặt hàng nhiệm vụ khoa học - công nghệ, hỗ trợ phát triển nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực y tế, công nghệ sinh học, chuyển đổi số.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu đề xuất cần tăng liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp; đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tế, nhất là công nghệ thông tin, kỹ thuật và những lĩnh vực còn thiếu ở cơ sở. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, dịch vụ, du lịch, chăm sóc sức khỏe; chú trọng bồi dưỡng cán bộ xã, phường, nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Quốc Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ, đề xuất tăng cường liên kết giữa Đại học Huế, cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong đào tạo theo nhu cầu thực tế, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực kỹ thuật tại chỗ. Thành phố cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp cơ sở ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, kế toán, quản lý dự án, đất đai và tài nguyên; mở rộng các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc, nghệ thuật. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cần hướng đến giải quyết những yêu cầu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, hợp tác cần chuyển sang cơ chế đặt hàng thực chất. Thành phố giao nhiệm vụ khi xác định được sản phẩm, hiệu quả và khả năng ứng dụng, tránh tình trạng nghiên cứu xong nhưng không đưa vào thực tiễn. Việc lựa chọn đề tài cần xuất phát từ nhu cầu của thành phố, nhà khoa học, Đại học Huế và doanh nghiệp; thành phố tham gia từ khâu tuyển chọn để nâng cao tính ứng dụng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang cũng nhấn mạnh cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và nhân lực cho các dự án trọng điểm. Trong lĩnh vực y tế, cần tăng cường phối hợp giữa bệnh viện với y tế cơ sở, mở rộng khám sàng lọc định kỳ, đơn giản hóa quy trình để người dân dễ tiếp cận dịch vụ. Các sở, ngành, Đại học Huế và đơn vị liên quan cần cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch có tiến độ rõ ràng, tập trung triển khai trong quý IV/2026 và những năm tiếp theo.

Cụ thể hóa hợp tác, đáp ứng yêu cầu phát triển

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận những đóng góp của Đại học Huế và các trường thành viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, sự phát triển của Đại học Huế gắn bó mật thiết với sự phát triển của Huế. Hai bên cần cụ thể hóa cơ chế hợp tác, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế và các trường thành viên tăng cường đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong giảng viên, sinh viên, kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò các đoàn thể. Các đơn vị cần siết chặt kỷ luật, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo sức mạnh tổng hợp để Đại học Huế phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng.

Đồng chí đề nghị Đại học Huế chia sẻ danh mục đề tài, kết quả nghiên cứu để thành phố và các sở, ngành rà soát, lựa chọn những nội dung có khả năng ứng dụng vào quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, logistics, năng lượng và công nghệ cao. Đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp dự kiến tăng thêm khoảng 10% so với hiện tại, kéo theo sự thay đổi về cơ cấu lao động và nhu cầu việc làm.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy kết luận tại buổi làm việc.

Vì vậy, Đại học Huế cần phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, phát huy vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp để xác định ngành nghề đào tạo trọng điểm, đáp ứng nhu cầu nhân lực mới. Bên cạnh thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, cần mở rộng đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và ngành nghề phục vụ trực tiếp định hướng phát triển của thành phố. Hoạt động nghiên cứu phải gắn với nhu cầu thực tiễn, nâng cao khả năng chuyển giao, ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Đại học Huế cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong sự phát triển của thành phố, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra, khai thác hiệu quả nguồn lực trí tuệ và đội ngũ chuyên gia.

Về quy hoạch, cơ sở vật chất và giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu rà soát tổng thể không gian phát triển của Đại học Huế, bảo đảm phù hợp định hướng đô thị và quy mô đại học vùng. Các địa phương liên quan cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; nghiên cứu sử dụng quỹ đất, đầu tư hạ tầng và ký túc xá đáp ứng nhu cầu sinh viên.

Chương trình phối hợp giữa Thành ủy, UBND thành phố và Đại học Huế cần xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối chịu trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Các sở, ngành, địa phương và Đại học Huế cần chủ động chia sẻ nguồn lực, gắn kết đào tạo với nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực và thúc đẩy thành phố phát triển bền vững.