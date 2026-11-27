Học sinh Trường Tiểu học Thủy Dương học kỹ năng sống.

Điều chỉnh cách tổ chức

Trường Tiểu học Vỹ Dạ (phường Vỹ Dạ) vẫn duy trì các chương trình tiếng Anh liên kết, giáo dục STEM và kỹ năng sống trên cơ sở nhu cầu đăng ký của phụ huynh. Thay vì bố trí xen kẽ trong thời khóa biểu chính khóa, trường dành chiều thứ tư, thời điểm học sinh không có tiết học theo chương trình giáo dục phổ thông, để tổ chức các hoạt động này.

Ông Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vỹ Dạ cho biết, việc tổ chức dạy học liên kết phải bảo đảm các yêu cầu: ngoài giờ chính khóa, trên tinh thần tự nguyện và mức thu theo đúng quy định. Phụ huynh có nhu cầu thì đăng ký cho con tham gia, những em không đăng ký thì phụ huynh đón về. Học sinh có thể thay đổi đăng ký theo từng tháng, tùy nhu cầu và mức độ hứng thú. Hiện trường có khoảng 10 lớp tham gia các chương trình liên kết, mỗi lớp từ 25 đến 30 học sinh.

Với những trường tổ chức dạy học hai buổi/ngày suốt cả tuần, thời khóa biểu gần như đã kín nên việc bố trí các chương trình liên kết vào cuối buổi không đơn giản. Các đơn vị liên kết cũng gặp khó trong sắp xếp đội ngũ giáo viên khi thời gian giảng dạy tập trung vào những tiết cuối buổi.

Ở Trường Tiểu học Thủy Dương (phường Thanh Thủy), việc triển khai Thông tư 85 không gây nhiều xáo trộn bởi ngay từ năm học trước, trường đã bố trí hoạt động liên kết vào cuối buổi, trên cơ sở đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Hiện trường chỉ tổ chức liên kết dạy kỹ năng sống; các tiết tăng cường tiếng Việt, âm nhạc, mỹ thuật đều do giáo viên của trường đảm nhiệm và không thu phí.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Dương cho hay, trường đang định hướng tăng cường giáo dục STEM bằng chính đội ngũ giáo viên hiện có, thay vì liên kết với các trung tâm bên ngoài. Sau khi tổ chức một số tiết học STEM trong học kỳ I, sang học kỳ II, trường dự kiến đưa nội dung này vào kế hoạch giáo dục, hướng đến tổ chức một tiết STEM mỗi tuần, không thu phí.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Thủy Lương (phường Hương Thủy) gặp khó khăn về đội ngũ khi điều chỉnh hoạt động giáo dục môn tiếng Anh. Bà Lê Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi Thông tư 85 được ban hành, trường đã dừng chương trình tiếng Anh tăng cường có thu phí.

Để tổ chức dạy tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5, trường cần 4 giáo viên nhưng hiện chỉ có 2 người. Nhà trường phải ưu tiên giáo viên cho các khối lớp học tiếng Anh bắt buộc, đồng thời bố trí các tiết tăng cường khác bằng đội ngũ hiện có. Việc tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 vì thế cũng gặp khó khăn do thiếu giáo viên.

Không để học sinh thiệt thòi

Theo Bộ GD&ĐT, tinh thần của Thông tư 85 không phải là dừng các chương trình liên kết mà phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, từ đó xác định trách nhiệm của trường cũng như nguồn kinh phí thực hiện.

Học sinh tham gia hoạt động giáo dục STEM.

Hoạt động giáo dục tăng cường nhằm bổ sung, mở rộng nội dung dạy học chính khóa theo định hướng của chương trình giáo dục. Những nội dung cần thiết như ngoại ngữ, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng sinh tồn... cần được xem xét tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm cơ hội tiếp cận cho học sinh. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định, không thu tiền của học sinh.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nhằm đáp ứng sở thích, năng khiếu, nhu cầu mở rộng hoặc học chuyên sâu của học sinh. Các chương trình ngoại ngữ chuyên sâu, lập trình, robot, nghệ thuật, thể thao... có thể được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, đáp ứng các điều kiện và quy định về thu kinh phí. Việc tham gia hay không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu không được trở thành căn cứ gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Điểm đáng chú ý của quy định mới là yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Những nội dung cần thiết để hình thành năng lực cho học sinh không nên chỉ dành cho những em có điều kiện đóng phí.

Để hướng dẫn các trường thực hiện đúng quy định, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 85. Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho rằng, thông tư có những thay đổi lớn về tư duy quản lý và cách thức tổ chức hoạt động giáo dục. Vì vậy, hiệu trưởng các trường cần nghiên cứu kỹ, phân định đúng khái niệm, nội dung và tính chất của từng hoạt động, không chỉ dựa vào tên gọi hay hình thức hợp đồng để áp dụng quy định.

Trong quá trình triển khai, hiệu trưởng giữ vai trò chủ chốt, chịu trách nhiệm tổ chức và gắn kết chặt chẽ ba loại hình hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm hỗ trợ học sinh gặp khó khăn, tạo điều kiện để các em phát triển năng khiếu. Nhà trường phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng giáo dục và sự phát triển của học sinh. Do đó, việc triển khai Thông tư 85 là yêu cầu đối với tất cả các trường, không riêng những trường có tổ chức hoạt động giáo dục liên kết.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, các trường phải tổ chức đúng tinh thần của thông tư, xuất phát từ nhu cầu thực tế và năng khiếu của học sinh, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Hiệu trưởng cần thường xuyên tự kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những bất cập, tránh triển khai sai lệch so với mục tiêu và yêu cầu của Bộ GD&ĐT.