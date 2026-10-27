Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Tajikistan. Ảnh: nhandan.vn

CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Thành Đô, Trung Quốc, với sự tham dự của các đội tuyển U19 Trung Quốc, Hàn Quốc, Tajikistan và Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam bước vào giải với đội hình có sự góp mặt của nhiều cầu thủ mới 16-17 tuổi, bên cạnh những gương mặt được xem là lực lượng kế cận.

Nhìn từ ba trận đấu, U19 Việt Nam cho thấy khoảng cách và hạn chế nhất định về khả năng tổ chức trận đấu, thể lực và kinh nghiệm so với những đối thủ hàng đầu châu lục. Đặc biệt, trước sức ép tranh chấp và tốc độ luân chuyển bóng của Trung Quốc, Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng ở các tuyến và tổ chức thoát pressing.

Tuy nhiên, đội bóng không hoàn toàn lép vế về khả năng tạo cơ hội trong một số khoảnh khắc, giai đoạn nhất định của trận đấu. Trận gặp Hàn Quốc là minh chứng rõ nét khi U19 Việt Nam có những thời điểm chơi chủ động, tổ chức phản công hiệu quả và tạo ra nhiều tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Một điểm đáng ghi nhận khác là tinh thần thi đấu, dù liên tiếp gặp bất lợi về tỷ số, các cầu thủ vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội, không buông xuôi và duy trì quyết tâm đến những phút cuối.

Dẫu vậy, con số 7 bàn thua sau ba trận cũng đặt ra yêu cầu phải cải thiện chất lượng phòng ngự của các cầu thủ U19 Việt Nam. Khả năng chống chịu sức ép, bọc lót giữa các tuyến, kiểm soát khoảng trống phía sau hàng thủ và duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định cần được chú trọng cải thiện hơn. Bên cạnh đó, hiệu quả dứt điểm cũng là vấn đề cần khắc phục khi những cơ hội thuận lợi trước U19 Hàn Quốc chưa được tận dụng.

Panda Cup 2026 có thể xem là một đợt kiểm nghiệm thực tế về năng lực của U19 Việt Nam. Từ giải đấu này, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng vị trí, mức độ hòa nhập của các cầu thủ trẻ và sự phù hợp của những phương án chiến thuật. Đây cũng là dịp để kiểm chứng năng lực của những nhân tố mới, trong đó có các cầu thủ Việt kiều Antonio Moric và Thomas Mai Veeren.

Hai trận thua, một trận hòa rõ ràng chưa phải kết quả đáng hài lòng. Nhưng với bóng đá trẻ, giá trị của một giải đấu không chỉ nằm ở thứ hạng hay điểm số, mà còn ở những gì cầu thủ nhận ra sau mỗi lần đối diện thử thách. Panda Cup 2026 vì thế có thể xem là một phép thử cần thiết, giúp U19 Việt Nam nhìn rõ hơn khoảng cách cần thu hẹp và con đường để trưởng thành, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Điều cần thiết trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục nâng cao nền tảng thể lực, tốc độ xử lý bóng, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật. Đặc biệt, các cầu thủ cần được rèn luyện khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu, bởi ở cấp độ bóng đá quốc tế, một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể làm thay đổi cục diện.