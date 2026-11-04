Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và đại diện Ban tổ chức Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 cùng các đại biểu chương trình. (Ảnh: LÂM HẢI)

Chiều 9/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, đã diễn ra chương trình gặp mặt và trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 34 giáo viên tiêu biểu.

Theo báo cáo của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, sau 12 năm triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã vinh danh 690 thầy, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đó là những giáo viên ngày đêm “bám bản”, dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; công tác ở các vùng biển, đảo xa xôi; là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, các giáo viên dạy học sinh khuyết tật...

Chương trình đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ các nhà giáo hiện tại, mà còn ảnh hưởng tích cực tới thế hệ nhà giáo tương lai; tạo động lực lớn, khuyến khích những sinh viên sư phạm, những người trẻ yêu thích ngành giáo dục thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Tại chương trình, các đại biểu của chương trình đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, hành trình hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy, cô giáo đều đau đáu, mong mỏi được làm những điều tốt đẹp nhất cho học trò để các em yên tâm học tập trong môi trường giáo dục hạnh phúc, có được cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ ấn tượng, xúc động trước những cống hiến cũng như tinh thần trách nhiệm của 34 đại biểu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Đồng chí khẳng định: Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết, bên cạnh việc xây dựng chính sách thu hút, giữ chân giáo viên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 34 đại biểu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm nay.

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