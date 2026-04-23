Xu hướng du lịch của Gen Z Việt: Ưu tiên chuyến đi ngắn ngày, giàu trải nghiệm và tối ưu chi phí

Thế hệ Gen Z ưu tiên những chuyến đi giàu trải nghiệm, thuận tiện di chuyển và tối ưu chi phí. (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho biết, Gen Z Việt Nam đang tái định nghĩa khái niệm xê dịch khi biến những chuyến đi giàu trải nghiệm thành một phần tất yếu của cuộc sống. Thay vì những kỳ nghỉ dài truyền thống, thế hệ này có xu hướng chọn các chuyến đi ngắn ngày với tần suất thường xuyên hơn.

Dữ liệu khảo sát cho thấy, thế hệ Gen Z đề cao sự linh hoạt, thuận tiện di chuyển và khám phá trải nghiệm. Nhóm này có xu hướng tìm cách tích hợp trải nghiệm chuyến đi vào nhịp sinh hoạt thường nhật.

Theo mục khảo sát du khách châu Á trong Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda, dữ liệu cho thấy những chuyến du lịch của Gen Z vẫn mang giá trị kết nối. Thay vì du lịch một mình hay cùng nhóm bạn, họ thường lựa chọn hành trình đồng hành cùng người yêu và gia đình. Đồng thời, số liệu cho thấy phần lớn hành trình được thực hiện trong nước, cân bằng giữa nhu cầu khám phá điều mới mẻ, tính tiện lợi và bài toán tối ưu chi phí.

Gen Z Việt Nam lên kế hoạch du lịch với tiêu chí “đi nhiều hơn nhưng ngắn ngày hơn”. Hơn ba phần tư du khách tham gia khảo sát (81%) cho biết, họ dự định thực hiện tối đa sáu chuyến đi trong năm tới và gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần. Sự thay đổi này cho thấy Gen Z đang hướng tới những chuyến ngắn dễ thực hiện và lặp lại, phù hợp để sắp xếp xen kẽ vào lịch làm việc, học tập và sinh hoạt cá nhân.

Không chỉ ở Việt Nam, các thị trường khác như Ấn Độ và Thái Lan cũng chứng kiến sự gia tăng tần suất du lịch, cho thấy du lịch đang được “bình thường hóa”, trở thành hoạt động được xếp vào nhịp sinh hoạt hằng ngày, thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.

Chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng du lịch này. Theo khảo sát, ngân sách vẫn là yếu tố chủ chốt, ảnh hưởng đến quyết định của Gen Z Việt Nam (55%), khá tương đồng với mặt bằng chung của các nhóm tuổi khác (58%).

Đáng chú ý, có tới 49% du khách Gen Z đang cân nhắc lựa chọn các điểm đến ít được biết đến hơn nhằm tối ưu chi phí du lịch, phản ánh tư duy yêu thích khám phá những trải nghiệm mới của nhóm khách này.

Du khách Gen Z Việt Nam ưu tiên trải nghiệm hơn điểm đến

Gen Z Việt Nam quan tâm đến “trải nghiệm gì” hơn là “đi đâu” khi lên kế hoạch du lịch. 48% du khách Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, mục đích các chuyến đi của họ là khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực (42%).

Bên cạnh đó, nghỉ ngơi thư giãn vẫn đóng vai trò quan trọng khi có đến 58% Gen Z đưa hoạt động nghỉ dưỡng vào kế hoạch du lịch.

Một xu hướng đang lên trong giới Gen Z Việt là du lịch sự kiện. 21% lên kế hoạch du lịch chỉ để tham dự các buổi hòa nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao. Điều này phản ánh sự phát triển của “văn hóa thần tượng”, nơi những người hâm mộ sẵn sàng đi xa để được nhìn thấy trực tiếp nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc đội thể thao mà mình yêu thích. Du lịch theo đó trở thành cách thức để họ kết nối sâu sắc hơn với sở thích và cộng đồng của mình.

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam Vũ Ngọc Lâm

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam Vũ Ngọc Lâm chia sẻ: Ngày nay, giới trẻ đang định nghĩa lại cách nhìn về du lịch khi chủ động tìm kiếm những hành trình linh hoạt hơn, lấy trải nghiệm làm trung tâm, và có tần suất thường xuyên hơn. Với họ, mỗi chuyến đi giờ đây không còn là sự kiện tách biệt, mà lồng ghép tự nhiên vào nhịp sống hằng ngày.

“Xu hướng này cho thấy giới trẻ đang tiếp cận du lịch ngày càng có chủ đích, mỗi chuyến đi đều nhằm thực hiện những hoạt động trải nghiệm định sẵn. Từ việc tìm kiếm những điểm chạm văn hóa sâu sắc, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động cho đến nhu cầu “sạc” lại bản thân, Gen Z luôn biết rõ họ cần gì cho mỗi chuyến đi. Theo đó, việc lựa chọn điểm đến sẽ tùy thuộc vào mức độ nơi đó đáp ứng các nhu cầu trải nghiệm mà họ đặt ra ra sao”, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết.

