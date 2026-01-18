Việt Nam - đất nước thân thiện, đáng khám phá trong mắt du khách Australia

Vẻ đẹp của Đại Nội - trái tim Cố đô Huế về đêm. Đây là điểm đến được đông đảo du khách Australia nói riêng và du khách trên toàn cầu nói chung yêu thích. (Ảnh: TTXVN)

Huế, Phú Quốc - những điểm đến không thể bỏ lỡ

Julietta Jameson, tác giả bài viết trên The Sydney Morning Herald, bày tỏ sự ấn tượng với các khu nghỉ dưỡng nguy nga, được thiết kế và trang trí theo phong cách châu Âu vô cùng độc đáo ở Phú Quốc.

Tác giả bài viết đã ví một số khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc được xây dựng theo thiết kế châu Âu ngay giữa châu Á, với những con phố mang dáng dấp Disneyland, gợi lên hình ảnh chỉ có thể thấy trong truyện cổ tích.

"Trong khi đó, ở phía bên kia đảo và xa hơn về phía bắc, thị trấn Dương Đông vẫn giữ được những nét đặc trưng của Việt Nam: chợ đêm nhộn nhịp, những bãi biển đẹp và các điểm đến du lịch với mức giá phải chăng", Julietta Jameson chia sẻ trên The Sydney Morning Herald.

Về tổng thể, tác giả Julietta Jameson nhận định, chất lượng dịch vụ du lịch tại Phú Quốc đều tuyệt vời, từ các khu nghỉ dưỡng sang trọng với phong cách riêng đến nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn. Những điều này cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt.

Theo đó, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế. Thế nhưng, điều này đôi khi lại gây ra những hạn chế trong việc giữ sự hài hòa với bối cảnh địa phương. Dù vậy, yếu tố chân thực vẫn được gìn giữ, phản ánh chiều sâu lịch sử của một quốc gia đã trải qua nhiều thế kỷ biến động

Huế là điểm đến được tờ The Sydney Morning Herald nhắc tới như một nơi đạt được sự cân bằng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản. Các khu nghỉ dưỡng, lưu trú tại đây được thiết kế gắn với lịch sử, mang đậm dấu ấn của vùng đất Cố đô, tạo ra không gian sự tiện nghi, hiện đại cho du khách nhưng vẫn giữ được sự gắn bó sâu sắc với văn hóa bản địa. Yếu tố này cũng được thể hiện rõ trong các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng.

"Khách du lịch có thể thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng nhìn ra Kinh thành Huế, quần thể di tích đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây một hoạt động kết hợp trải nghiệm văn hóa giữa không gian sang trọng", tác giả Julietta Jameson gợi ý.

Theo The Sydney Morning Herald, Huế là thí dụ điển hình cho một điểm đến mà yếu tố lịch sử được đan cài, thể hiện một cách tinh tế và thận trọng. Lịch sử của vùng đất Cố đô vẫn hiện hữu rõ nét qua những bức tường nhuốm màu thời gian và các công trình kiến trúc được phục dựng.

Ngay cả một chuyến "du ngoạn văn hóa" ngắm hoàng hôn trên sông Hương ở Huế cũng là một bất ngờ đối với khách du lịch. Du khách có thể được trực tiếp lắng nghe các màn trình diễn Nhã nhạc cung đình Huế trên dòng sông Hương thơ mộng. Hành trình thú vị này sẽ di chuyển hướng về cầu Nguyễn Hoàng - một công trình mới của thành phố Huế. Cây cầu được trang trí với các chi tiết gợi nhớ về triều Nguyễn, nổi bật là hệ thống đèn thép mạ kẽm hình dù vàng, tạo nên cảnh quan ánh sáng đầy cuốn hút vào buổi tối.

Giữ sự cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn di sản

Bên cạnh Phú Quốc và Huế, tờ The Sydney Morning Herald cũng đề cập tới Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2014, nổi bật với cảnh quan núi đá vôi và hệ thống sông, kênh rạch độc đáo.

Tuy nhiên, tác giả Julietta Jameson bày tỏ lo ngại rằng sự nổi tiếng về du lịch thường đi kèm với những hệ lụy như: tình trạng quá tải do một lượng lớn khách tham quan trong ngày, khí thải từ tàu thuyền, tình trạng ùn tắc giao thông...

Những điều này có thể dẫn đến nguy cơ dần làm mất đi sự thanh bình - vốn là yếu tố hấp dẫn khách du lịch. Đồng thời, đặt ra những thách thức đối với công tác quản lý du lịch bền vững.

Tác giả Julietta Jameson chia sẻ, trong bối cảnh du khách Australia nói riêng và du khách quốc tế nói chung ngày càng lựa chọn Việt Nam làm điểm tham quan thì giải pháp cho tình trạng này nằm ở việc thúc đẩy những lựa chọn du lịch có ý thức và trách nhiệm. "Việc Việt Nam chính thức đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm vào ngày 15/12/2025 vừa qua đã đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành du lịch", Julietta Jameson nhấn mạnh.

Tờ The Sydney Morning Herald nhận định, Việt Nam là một đất nước hiếu khách và chỉ riêng điều này đã đủ để thu hút du khách khám phá. Song phát triển du lịch một cách trách nhiệm cũng đòi hỏi sự quan tâm đến bảo tồn văn hóa, lựa chọn các nhà điều hành và điểm đến cam kết phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, cần đầu tư vào những mô hình thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và gìn giữ di sản văn hóa. Những lựa chọn này sẽ quyết định hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong tương lai.

