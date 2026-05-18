Nga - Trung Quốc nhất trí về các dự án năng lượng chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: TASS

Theo các hãng thông tấn Nga, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã thông qua một tuyên bố chung về "tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác hữu nghị" giữa Nga và Trung Quốc, và một thông cáo chung về việc hình thành thế giới đa cực, một kiểu quan hệ quốc tế mới.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai bên sẽ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi, với hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, đồng thời củng cố gắn kết nhân dân. Ông nêu rõ quan hệ Trung-Nga đã bước vào giai đoạn mới với nhiều dư địa hành động và phát triển nhanh hơn.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần tập trung vào mục tiêu phát triển của mỗi nước, phát huy đầy đủ đặc trưng toàn diện và hoàn thiện của cơ chế hợp tác Trung - Nga, tăng cường thiết kế tổng thể cho hợp tác toàn diện, thúc đẩy nâng cấp chất lượng các hợp tác thực chất như kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, tài nguyên, giao thông vận tải, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; tích cực bố trí hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong, xây dựng động lực tăng trưởng mới bằng lực lượng sản xuất chất lượng mới; tăng cường giao lưu hợp tác nhân văn trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, điện ảnh, du lịch, thể thao, củng cố nền tảng dư luận xã hội về tình hữu nghị giữa hai nước.

Về hợp tác đa phương, Trung - Nga cần tăng cường phối hợp và gắn kết tại các nền tảng đa phương như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), BRICS, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Nga - Trung đã đạt đến mức cao chưa từng có. Giao lưu cấp cao diễn ra chặt chẽ, tin cậy chính trị được củng cố vững chắc. Thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cung cầu năng lượng đạt được cùng có lợi, hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, logistics, khoa học công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu. Giao lưu nhân văn duy trì đà phát triển tốt đẹp.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh Moskva sẵn sàng cùng Bắc Kinh tăng cường phối hợp chiến lược và hợp tác thực chất, thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới; khẳng định hợp tác Nga - Trung là nhân tố ổn định quan trọng trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy biến động.

Ông Putin khẳng định Moskva sẵn sàng tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu khí không gián đoạn cho thị trường Trung Quốc. Theo ông, Nga là một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bao gồm cả khí hóa lỏng và than đá lớn nhất sang Trung Quốc. Hai nước đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và sẵn sàng tiếp tục đảm bảo nguồn cung cấp liên tục và ổn định tất cả các loại nhiên liệu này cho thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng.

Về hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải, Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác cùng có lợi trong việc tổ chức tuyến tàu hỏa Trung Quốc - châu Âu, hỗ trợ phát triển giao thông quá cảnh đường sắt, đường bộ và đường biển từ Trung Quốc sang châu Âu thông qua Nga, thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc "bày tỏ sự sẵn sàng tăng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt giữa hai nước".

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ lập trường của mình trong các diễn đàn đa phương như G20, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển mới (NDB). Hai bên cũng dự định thúc đẩy sự hài hòa các quy trình tích hợp trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), với mục tiêu hình thành một quan hệ đối tác Á-Âu lớn mạnh hơn.

Hai nước cũng cần phát triển các động lực tăng trưởng mới trong nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới công nghệ, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên quy mô lớn, đồng thời tận dụng động lực thuận lợi trong quan hệ song phương và điều chỉnh các chương trình phát triển quốc gia của mình (Chương trình 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc và các mục tiêu phát triển quốc gia của Nga đến năm 2030).

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhận định đây là một văn kiện chính sách toàn diện, xác định các hướng phát triển chính cho toàn bộ hệ thống quan hệ song phương đa chiều giữa Nga và Trung Quốc, tầm nhìn chung rõ ràng về các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế và các hình thức tương tác chính trong các vấn đề toàn cầu. Ông Ushakov cho biết thêm Nga và Trung Quốc cũng đã nhất trí về các dự án năng lượng chung. Đây là các dự án năng lượng đầy triển vọng và cả những dự án thú vị khác.

Ngoài tuyên bố chung về tăng cường quan hệ song phương, hai bên cũng ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới.

Văn kiện nhấn mạnh hệ thống quan hệ quốc tế trong thế kỷ XXI đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc, hướng tới trạng thái đa trung tâm lâu dài và sự xuất hiện của một kiểu quan hệ quốc tế mới.