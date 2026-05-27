Liên hợp quốc kêu gọi Nga và Ukraine giảm leo thang xung đột

ClockThứ Sáu, 29/05/2026 17:07
Ngày 28/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng và kêu gọi các bên liên quan quay trở lại đàm phán.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine, ở New York (Mỹ) ngày 28/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Guterres cảnh báo xung đột Nga-Ukraine đang có nguy cơ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cũng như những rủi ro do tính toán sai lầm và căng thẳng leo thang có thể dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Theo đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức và bền vững, đồng thời thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm đạt được nền hòa bình lâu dài.

Tương tự, trong tuyên bố, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk cũng kêu gọi hai bên kiềm chế giao tranh và nối lại đàm phán để chấm dứt xung đột. Ông Turk hối thúc các bên liên quan thực hiện biện pháp phòng ngừa để tránh gây thiệt hại cho dân thường theo luật nhân đạo quốc tế. 

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết ít nhất 815 dân thường đã thiệt mạng và 4.174 người bị thương tại Ukraine trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Turk kêu gọi cả Nga và Ukraine tiến hành các cuộc điều tra nhanh chóng, độc lập và hiệu quả, đồng thời buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

Cũng tại phiên họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Tammy Bruce, nhấn mạnh chính phủ nước này cho rằng ngoại giao và đàm phán là cách duy nhất để giải quyết xung đột Nga-Ukraine, cũng như hướng tới nền hòa bình lâu dài. Bà Bruce cảnh báo các cuộc tấn công đang gây rủi ro cho triển vọng hòa bình của Nga và Ukraine.

