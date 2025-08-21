Nghi thức cắt băng lễ ra mắt giai đoạn vận hành kỹ thuật Hué Plaza

Đến dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế; Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế. Dự buổi lễ còn có TUV, Phó Chủ tịch HĐND TP. Huế Hà Văn Tuấn; các ông, bà nguyên là lãnh đạo TP. Huế các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hué Plaza tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Với tổng diện tích sàn 5.474 m², gồm sáu tầng nổi và hai tầng hầm, công trình được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, vừa tôn vinh tinh hoa kiến trúc cố đô vừa mang hơi thở hiện đại. Hué Plaza được định vị là tổ hợp thương mại - văn hóa - dịch vụ “All-in-One”, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn từ mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật đến giải trí trong một không gian duy nhất.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Vietravel, sự ra đời của Hué Plaza là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Vietravel trong định hình diện mạo mới cho du lịch cố đô. Tại đây, mỗi du khách không chỉ tham quan, mua sắm, giải trí, mà còn thực sự trải nghiệm được “hồn Huế” trong một không gian chuẩn quốc tế. Với mô hình “All-in-One Destination”, Hué Plaza bổ sung một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch, giúp tăng thời gian lưu trú trung bình, gia tăng chi tiêu trên đầu khách và mở ra cơ hội để Huế đón thêm các dòng khách MICE, khách cao cấp, khách tàu biển quốc tế.

Lãnh đạo Tập đoàn Vietravel tặng hoa tri ân sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP. Huế

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel, Hué Plaza không chỉ là một dự án thương mại và dịch vụ cao cấp, mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển dài hạn của Vietravel, kiến tạo những điểm đến đẳng cấp quốc tế, nơi văn hóa bản địa được tôn vinh trong không gian hiện đại, hài hòa với chuẩn mực toàn cầu. Với nền tảng ba thập kỷ kinh nghiệm và hệ sinh thái toàn diện, Vietravel tiếp tục kiên định sứ mệnh tiên phong, đồng hành cùng các địa phương để xây dựng những biểu tượng mới, lan tỏa giá trị văn hóa và tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng.

Trong giai đoạn tiếp theo, Vietravel sẽ tiếp tục hoàn thiện để chính thức đưa công trình vào khai thác giai đoạn cuối năm 2025, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ giá trị gia tăng như không gian hội nghị - triển lãm, các sự kiện nghệ thuật thường niên và chuỗi hoạt động gắn kết di sản với trải nghiệm hiện đại. Hué Plaza sẽ được tích hợp vào hệ thống sản phẩm lữ hành quốc tế, trở thành điểm dừng chân chiến lược trong hành trình khám phá Việt Nam, khẳng định vai trò của Vietravel với tư cách tập đoàn tiên phong kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành du lịch khu vực.

Khu vực trải nghiệm nghề truyền thống

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Du lịch Vietravel, sự hỗ trợ trách nhiệm của các sở, ban, ngành và sự đồng thuận của Nhân dân thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, việc hình thành chuỗi dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ trợ mang tầm quốc tế tại trung tâm thành phố chính là bước cụ thể hóa định hướng phát triển Huế trở thành điểm đến chất lượng - đẳng cấp - khác biệt. Dự án không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dịch vụ, mà còn góp phần làm giàu thêm trải nghiệm của du khách khi đến với Huế. UBND TP. Huế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án nhanh chóng đi vào vận hành hiệu quả, phát huy tối đa giá trị.