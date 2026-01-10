Khách đến tham quan ở lăng Vua Gia Long trong dịp tết Dương lịch 2026. Ảnh: Hữu Phúc

Có thể so với một số địa phương khác những con số trên vẫn còn khiêm tốn, và Huế cũng chưa tự bằng lòng với bản thân, nhưng dẫu sao, đó là những con số “xông đất” vui vẻ, truyền cảm hứng, niềm tin cho Huế vươn đến mục tiêu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng trong năm nay. Xa hơn nữa, để vươn đến tốp đầu trong số các điểm đến của đất nước.

Nói như vậy không phải là để “tự sướng”, mà trên thực tế Huế từng là một điểm đến như thế, từng được bạn bè, “hàng xóm” ngước nhìn, ngưỡng mộ. Đó là giai đoạn sau ngày đất nước mở cửa, suốt nhiều năm liền Huế luôn là một trong số rất ít những thành phố dẫn đầu đất nước về du lịch. Đặc biệt là sau khi Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại (1993), khách du lịch đến Huế đã tăng vọt. So với năm 1990, lượng khách đến Huế vào năm 2000 tăng gấp 25 lần! Mức đóng góp của du lịch vào GDP của địa phương tăng từ 1,43% (năm 1990) lên 5% (năm 2000). Huế trở thành điểm đến số một ở miền Trung. Đáng tiếc là sau giai đoạn bứt phá mạnh mẽ ấy, du lịch Huế bắt đầu chững lại rồi tụt hậu so với nhiều địa phương khác trong khu vực.

Thực trạng đó khiến nhiều vị lãnh đạo thao thức, người yêu Huế sốt ruột và cảm thấy không thể chấp nhận. Huế - thành phố duy nhất tại Việt Nam có tới 8 di sản được UNESCO vinh danh, bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu; một vùng đất có bề dày lịch sử hơn 700 năm, có hệ thống di sản - danh thắng nổi tiếng và dày đặc, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với nhiều đặc sản hiếm nơi nào có được. Chưa hết, Huế còn có bờ biển dài hơn trăm cây số với những bãi biển yên lành, thơ mộng, trong đó Lăng Cô đã được Worldbays công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Huế còn có Bạch Mã huyền hoặc, có nhiều suối khoáng nóng, có làng cổ Phước Tích và các làng nghề truyền thống nổi tiếng. Huế cũng là đất học, là xứ “Thiền kinh”, một trong những chiếc nôi Phật giáo với rất nhiều danh lam cổ tự, là trung tâm y tế hàng đầu đất nước… Cả một kho tài nguyên quý giá như thế, làm sao Huế có thể “cam lòng” đi sau?

Vậy nên nhiều nhiệm kỳ qua, du lịch luôn được Huế xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, để từ đó chăm chút, hoạch định sách lược đưa du lịch vươn tầm, góp phần xứng đáng vào tăng trưởng chung của địa phương.

Năm 2025 vừa qua, Huế được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia với hơn 170 chương trình, sự kiện quy mô quốc gia và địa phương được tổ chức. Chuỗi sự kiện đã góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh Cố đô Huế đến với du khách, bè bạn trong và ngoài nước. Theo thống kê, năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6%; khách nội địa ước đạt 4,4 triệu lượt, tăng 78%; khách lưu trú ước đạt 2,41 triệu lượt, tăng 15,7%. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%. Và những ngày đầu năm mới 2026 này, các số liệu đã công bố cũng báo hiệu bức tranh du lịch Huế đang tiến dần về những gam màu tươi sáng.

Năm 2026 là năm đầu tiên Huế triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, năm thứ hai kể từ ngày Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Có thể thấy thành phố đang chuyển mình thay đổi từng ngày. Cảnh quan đô thị được sắp đặt, chỉnh trang ngày càng ngăn nắp, đẹp đẽ thêm lên. Cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ và mang tầm chiến lược… Đó sẽ là cơ sở, là bệ phóng tiếp tục khai phóng, phát huy tiềm năng, thế mạnh cho du lịch Huế trở lại với vị trí tốp đầu, xứng tầm với danh xưng ngành kinh tế mũi nhọn, dự phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố.