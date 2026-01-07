Nhìn lại những dấu ấn nổi bật của du lịch Việt Nam

Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. (Ảnh: TTXVN)

Những bước tăng trưởng vượt bậc

Nhìn lại năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 21,5 triệu lượt, tăng 22% so với năm 2024. Với kết quả này, ngành du lịch xác lập kỷ lục mới, vượt xa con số 18 triệu lượt của năm 2019.

Việt Nam cũng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) xếp vào nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá, kết quả này đặc biệt có ý nghĩa khi khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ đạt mức phục hồi khoảng 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Trong khi đó, thị trường du lịch nội địa phát triển ngày càng mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng cho sự phục hồi của ngành. Năm vừa qua, lượng khách nội địa đạt khoảng 135,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Du lịch được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội đất nước.

Về hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng, đóng vai trò quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam. Đến năm 2025, cả nước có khoảng 40.000 cơ sở lưu trú du lịch với 800.000 buồng. Sự phát triển của hoạt động du lịch đi cùng với sự kết nối giao thông ngày càng thuận lợi.

Hệ thống cao tốc đường bộ cũng không ngừng được xây dựng. Mạng lưới đường bay kết nối Việt Nam với các thị trường ngày càng mở rộng. Các dịch vụ đường sắt cao cấp gắn với du lịch được khai thác mang lại trải nghiệm mới. Các cảng du lịch đường thủy được mở rộng, nâng cấp để khai thác du lịch đường sông.

Với những nỗ lực và thành tựu nổi bật, thương hiệu Việt Nam cũng được vinh danh tại hàng loạt hạng mục của Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới. Có thể kể đến những ghi nhận nổi bật như: lần thứ 6 được vinh danh là Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 được vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á, lần thứ 9 được tôn vinh là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á.

Ngoài ra, làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) nhận được danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" của UN Tourism. Cùng với đó là hàng loạt danh hiệu, giải thưởng uy tín khác do các kênh truyền thông quốc tế uy tín bình chọn, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thương hiệu du lịch Việt trên bản đồ du lịch thế giới.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, năm 2025 đánh dấu ngành du lịch vươn lên một tầm cao mới với những dấu ấn đáng nhớ: từ kỷ lục mới về lượng khách, các chính sách đột phá cho du lịch, hiệu quả cao trong xúc tiến quảng bá, hệ thống sản phẩm được đa dạng hóa, hạ tầng du lịch được cải thiện cùng sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế.

Những chính sách, định hướng phù hợp

Với sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự chủ động tham mưu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ ngành liên quan, hàng loạt chính sách mang tính đột phá tiếp tục được ban hành.

Tiêu biểu trong đó là chính sách miễn thị thực tiếp tục được mở rộng, cùng với đó là áp dụng giá bán điện cho các cơ sở lưu trú du lịch tương đương lĩnh vực sản xuất. Đồng thời, giảm phí thẩm định cấp phép kinh doanh lữ hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh du lịch...

Cùng với công tác xây dựng thể chế, các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch được tăng cường. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tập trung vào việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, hướng dẫn nhằm bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động du lịch trên toàn quốc.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương, điểm đến, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ khách, nhất là trong các dịp cao điểm, lễ tết, các kỳ nghỉ dài... Qua đó, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, nâng cao hình ảnh điểm đến trong mắt du khách.

Bên cạnh 4 dòng sản phẩm chủ đạo là du lịch biển đảo, thiên nhiên, văn hóa và đô thị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tiếp tục thúc đẩy, định hướng phát triển nhiều loại hình mới như: du lịch đêm, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn, đường sắt, ẩm thực, golf... Đây đều là những loại hình xu hướng mới của du lịch toàn cầu sau đại dịch Covid-19, phản ánh sự chuyển biến trong nhu cầu và hành vi của du khách quốc tế.

Có thể thấy, các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới của Việt Nam liên tục được các điểm đến, doanh nghiệp ra mắt, đáp ứng nhu cầu mới của khách du lịch. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển sản phẩm.

Đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá thương hiệu du lịch Việt

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong năm 2025, đơn vị đã tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác công-tư, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm gia tăng quy mô và nâng cao hiệu quả các chương trình xúc tiến du lịch.

Hàng loạt chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch được tổ chức tại nhiều thị trường trọng điểm như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... cùng các quốc gia tại khu vực châu Âu. Cục cũng tham gia các hội chợ toàn cầu như: ITB Berlin, WTM London... nhằm thu hút các đối tác và khách quốc tế.

Đồng thời, hoạt động truyền thông số đã có bước đột phá. Website quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài là "vietnam.travel" của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vươn lên xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai sôi nổi. Có thể kể đến các sự kiện đã được tiến hành trong năm qua như: Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025, các hội chợ VITM Hà Nội, ITE Thành phố Hồ Chí Minh, các sự kiện văn hóa-du lịch ở các địa phương, Hội chợ Mùa Thu... Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Các sự kiện trên đã tạo nên bầu không khí sôi động, kích cầu phát triển du lịch quốc tế và nội địa.

Trong bối cảnh năm 2025 là năm kỷ niệm việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch được tăng cường thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Từ đó, góp phần mở rộng kết nối thị trường, thúc đẩy giao lưu nhân dân, nâng cao vị thế của thương hiệu du lịch Việt trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng thống nhất, đồng bộ, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách.

Nhiều chương trình tập huấn được tổ chức ở các địa phương trên cả nước đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động về chuyển đổi số trong ngành du lịch. Các địa phương, doanh nghiệp chủ động thúc đẩy áp dụng công nghệ mới trong các hoạt động quảng bá, trình diễn nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, trong công tác quản lý, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành...

Những thành quả trên đạt được là nhờ sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ, ngành, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, doanh nghiệp cùng nỗ lực không ngừng của toàn ngành.

Bước vào năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng toàn ngành sẽ tiếp tục bám sát các định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ động đề xuất, tham mưu và triển khai các giải pháp phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng và đậm đà bản sắc, quyết tâm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

