Dịch vụ du lịch: Giữ giá, giữ niềm tin

Hướng dẫn viên trao đổi với khách về hành trình tham quan điểm đến.

Kiểm soát chi phí trước biến động giá nhiên liệu

Đón người thân từ Đồng Nai ra chơi vào đầu tháng 10/2026, chị Lê Thị Thảo Trang cùng các thành viên trong nhóm lên kế hoạch tham quan, khám phá ẩm thực và trải nghiệm các dịch vụ du lịch ở Huế. Trước chuyến đi, biến động giá xăng dầu khiến một số người băn khoăn về các khoản chi phí. Song, qua những dịch vụ đã sử dụng, chi phí vẫn nằm trong dự tính, giúp cả nhóm thoải mái hơn khi lựa chọn các hoạt động trong hành trình. “Mình dẫn người thân từ miền Nam ra chơi, thời điểm giá xăng dầu biến động theo hướng tăng nhưng các dịch vụ du lịch ở Huế vẫn rẻ. Mình thấy ổn định giá dịch vụ như vậy sẽ thu hút khách”, chị Trang chia sẻ.

Cảm nhận của chị Trang cho thấy, giá cả là một phần của trải nghiệm điểm đến. Đối với những chuyến đi theo gia đình hoặc đoàn đông người, sự hài lòng còn đến từ việc chi phí không vượt quá dự tính, các khoản thanh toán rõ ràng và dịch vụ được thực hiện đúng thỏa thuận. Đây cũng là điều các doanh nghiệp lữ hành phải cân nhắc khi xây dựng tour.

Hiện nay, nhiều đoàn khách, nhất là khách quốc tế thường đặt dịch vụ sớm để thống nhất số lượng khách, thời gian và kinh phí, có trường hợp đặt trước vài tháng đến cả năm. Khi chương trình đã được thông qua, mức giá trở thành căn cứ để người phụ trách đoàn thu tiền, phân bổ ngân sách. Một khoản tăng thêm sát ngày khởi hành, dù không lớn với từng người, vẫn có thể gây khó cho cả đoàn. Trong khi đó, doanh nghiệp chốt giá với khách từ sớm nhưng chi phí đầu vào, nhất là vận chuyển vẫn chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Xanh Việt cho biết, với khách đặt tour sớm, cần bảo đảm cam kết ban đầu. Doanh nghiệp phải tính toán khả năng giữ giá, đồng thời duy trì đầy đủ các dịch vụ đã bán. Nếu giữ giá nhưng cắt bớt trải nghiệm hoặc thay đổi chất lượng mà không thống nhất với khách, sự tiết kiệm có thể phải đánh đổi bằng niềm tin.

Tại Huế, một số doanh nghiệp lữ hành đã tăng cường phối hợp, đàm phán với đơn vị cung ứng để chia sẻ áp lực chi phí, hạn chế tăng giá đột biến, đặc biệt với những hợp đồng đặt từ trước. Việc trao đổi từ sớm giúp các bên chủ động phương án phục vụ, tránh bị động khi phát sinh chi phí sát ngày khởi hành.

Theo ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành, trong khoảng 6 tháng qua, giá nhiều tour được giữ ổn định dù có những thời điểm giá nhiên liệu tăng cao. Trường hợp chi phí đầu vào tăng quá lớn, doanh nghiệp sẽ trao đổi với khách để điều chỉnh chương trình phù hợp, trên cơ sở thống nhất giữa các bên và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Hướng dẫn viên đưa khách vào tham quan Đại Nội Huế.

Phối hợp giữ sức hút điểm đến

Trong chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ du khách, một đơn vị khó tự mình giải quyết toàn bộ áp lực giá. Đơn vị lữ hành xây dựng và bán chương trình, nhưng trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào các đơn vị vận chuyển, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan. Sự phối hợp giữa những mắt xích này quyết định khả năng duy trì mức giá hợp lý.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường nhiên liệu có nhiều biến động với các đợt tăng, giảm khác nhau, trong đó có những thời điểm giá xăng dầu tăng cao. Các đơn vị tại Huế đã chủ động rà soát lịch trình, tối ưu tuyến đường và cân đối chi phí ở từng dịch vụ. Một hành trình được sắp xếp hợp lý có thể hạn chế di chuyển vòng vèo, giảm thời gian chờ, đồng thời dành thêm thời gian cho khách tham quan và nghỉ ngơi. Bên cạnh việc tổ chức các chương trình tour bằng phương tiện truyền thống, những trải nghiệm bằng thuyền điện, xe đạp cũng được kết hợp tùy điều kiện hành trình và nhu cầu từng nhóm khách.

Ông Phan Việt Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông (Feniko) chia sẻ, để giữ ổn định giá dịch vụ, các đơn vị cung ứng cần đồng hành với doanh nghiệp lữ hành trong phát triển sản phẩm phù hợp. “Trước biến động giá nhiên liệu, chúng tôi cũng tập trung đầu tư, mở rộng các dịch vụ gắn với du lịch xanh và tiết kiệm nhiên liệu”, ông Trung cho biết.

Thực tế, giá nhiên liệu có lúc tăng, lúc giảm. Khi giá giảm, doanh nghiệp có thêm dư địa để cân đối chi phí, duy trì giá bán hợp lý, chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi của khách. Về lâu dài, thỏa thuận cung ứng cần làm rõ thời hạn giữ giá, các khoản đã bao gồm và cách xử lý phát sinh. Khi những điều kiện này được thống nhất ngay từ đầu, doanh nghiệp lữ hành sẽ chủ động hơn trong việc báo giá, du khách có đầy đủ thông tin để lựa chọn dịch vụ phù hợp.

An toàn, thân thiện và giá cả hợp lý là những yếu tố góp phần tạo nên sức hút của du lịch Huế. Khi các đơn vị trong chuỗi dịch vụ cùng nỗ lực giữ giá hợp lý, bảo đảm chất lượng và thực hiện đúng cam kết, sự hài lòng sau mỗi chuyến đi sẽ trở thành lý do để du khách tiếp tục lựa chọn, quay trở lại Huế.