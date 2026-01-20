  • Huế ngày nay Online
Prensa Latina khai trương chuyên mục về sự kiện trọng đại của Việt Nam

ClockThứ Ba, 20/01/2026 15:23
Báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba đã khai trương chuyên mục “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống của sự kiện trọng đại này tới bạn đọc quốc tế.

Đại hội Đảng lần thứ XIV: Góc nhìn của các chính đảng quốc tế với niềm tin và kỳ vọngĐại hội Đảng XIV: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ chúc mừng những thành tựu của Việt Nam

 

Chuyên trang của Prensa Latina về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyên mục đăng tải những bài viết và hình ảnh về diễn biến của Đại hội, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường cho dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Prensa Latina, ông Jorge Legañoa Alonso, nhấn mạnh rằng chuyên mục là sự cam kết của Prensa Latina trong khuôn khổ hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam để tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đặc biệt là khu vực Mỹ Latinh.

Theo Chủ tịch Prensa Latina, chuyên trang là một thí dụ nhỏ, thông qua truyền thông, về những thành tựu hợp tác giữa hai quốc gia khi cùng chung ý chí chính trị, bất chấp khoảng cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ.

Trong chuyên mục, bạn đọc có thể tìm thấy những tin tức và hình ảnh ghi lại chương trình nghị sự chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước và là thời điểm để xác định các mục tiêu và chỉ đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh quốc tế phức tạp.

