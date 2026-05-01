Thể thao Huế & chiến lược phát triển toàn diện

VnExpress Marathon Huế 2026 là sự kiện thể thao lớn, thu hút hàng chục ngàn lượt bạn bè trong nước và quốc tế tham dự

Xây dựng con người Huế toàn diện

Thành phố Huế đang từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục của cả nước, trong đó, phát triển con người được xác định là trục xuyên suốt. Trong dòng chảy này, định hướng “Phát triển thể thao Huế, gắn với trí tuệ, tầm vóc con người Huế giai đoạn 2026 - 2030” của UBND thành phố được xem là một bước đi cụ thể hóa mục tiêu này.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, định hướng ra đời nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Điểm đáng chú ý là thể thao không chỉ được nhìn nhận ở góc độ rèn luyện sức khỏe, mà còn gắn với việc hình thành lối sống, ý chí và kỷ luật của mỗi cá nhân.

“Đây là lần đầu tiên, thể thao được gắn với lĩnh vực có tính chiến lược, liên quan đến phát triển trí tuệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng cạnh tranh trong hội nhập. Thông qua thể thao, ý chí vượt khó, tinh thần fair play, sự kiên trì và tính kỷ luật được hình thành một cách tự nhiên”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho hay.

Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, nhìn vào mục tiêu đến năm 2030, tinh thần xuyên suốt là phát triển thể thao phải hướng đến mọi đối tượng, mọi địa bàn; tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên trên 40% - 45%, gia đình thể thao đạt trên 30%; 100% học sinh, sinh viên tham gia chương trình giáo dục thể chất chính khóa, ngoại khóa lên tới 80 - 95% ở các cấp học… Những con số này cho thấy, quyết tâm của chính quyền thành phố về xây dựng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện ngay từ gốc rễ.

Bên cạnh phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao cũng được chú trọng với mục tiêu nâng vị thế của Huế trong khu vực miền Trung và trên đấu trường quốc gia, hướng tới các sân chơi lớn như SEA Games, ASIAD và thậm chí có thể là Olympic. Cách tiếp cận đồng thời hai mảng này nhằm tránh tình trạng phát triển lệch, nơi phong trào mạnh nhưng thành tích yếu, hoặc ngược lại.

Huế đang là điểm đến của nhiều sự kiện thể thao lớn, vượt khỏi ranh giới thành phố

Gắn kết nhiều mục tiêu

Trong quá trình triển khai, thể thao được gắn kết chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và kinh tế. Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, y học thể thao; triển khai chuyển đổi số trong quản lý và huấn luyện… sẽ giúp thể thao Huế tiếp cận mô hình phát triển hiện đại, tiệm cận xu thế quốc tế.

Song song đó, thành phố cũng hướng đến việc mở rộng không gian phát triển thể thao sang lĩnh vực kinh tế, gắn với du lịch và dịch vụ. Khi đó, thể thao không chỉ tiêu tốn ngân sách mà có thể tự tạo ra nguồn lực thông qua các hoạt động khai thác, tổ chức sự kiện, dịch vụ liên quan.

“Một quan điểm xuyên suốt khác là xã hội hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội. Thể thao không còn là “việc riêng” của ngành văn hóa - thể thao, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đây chính là yếu tố quyết định để biến các mục tiêu thành hiện thực”, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Minh chứng là nhiều năm qua, một số hoạt động thể thao cộng đồng ngay khi vừa diễn ra đã trở thành một sự kiện thể thao lớn, vượt khỏi ranh giới thành phố, thu hút hàng chục ngàn lượt bạn bè trong nước, quốc tế tham dự, cùng với đó là những ý nghĩa nhân văn, vì cộng đồng, là hiệu quả trong quảng bá, kích cầu du lịch, dịch vụ, như: Huế Full Marathon, Huế Half Marathon, HueBa Jogging, Huế Sport Festival, các giải chạy, đua xe đạp chinh phục Bạch Mã, VnExpress Marathon Huế…

“Năm 2025, từ 4 - 7/4, Huế đón 109 ngàn lượt khách, doanh thu đạt 221 tỷ đồng. Khoảng thời gian này cũng là thời điểm diễn ra VnExpress Marathon Hue 2025, và sự kiện này đã góp phần “hút” thêm khách cùng doanh thu.

Đến năm 2026, từ 17 - 19/4, Huế đón 195.000 lượt khách tham quan, trong đó 30.000 khách quốc tế. Lượng khách lưu trú là 47.900 người (16.900 khách quốc tế, 31.000 khách nội địa), doanh thu đạt 430 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, trong đó, lượng VĐV, người thân tham dự VnExpress Marathon Huế 2026 (cũng diễn ra từ 17 - 19/4) cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào những con số tích cực trên”, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Trần Thị Hoài Trâm thông tin.

Bên cạnh giúp lượng khách đến Huế, số ngày lưu trú và doanh thu năm sau tăng cao so với năm trước, những sự kiện, hoạt động thể thao cộng đồng mà Huế tổ chức thời gian qua còn kéo hiệu ứng tích cực đối với việc lan tỏa phong trào tập luyện TDTT, với các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, thương mại…

Có thể thấy, thể thao Huế đang đứng trước một giai đoạn phát triển với tư duy mới, bài bản, khoa học, có không gian “mở” hơn và gắn kết chặt chẽ hơn với du lịch, với kinh tế - xã hội và với chiến lược phát triển con người. Vấn đề còn lại là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; sự đổi mới trong tư duy quản lý, và quan trọng nhất là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân.

“Tương tự phong trào “Chủ nhật xanh”, khi thể thao trở thành một phần của đời sống, khi mỗi người dân tự giác rèn luyện, nhà trường coi giáo dục thể chất là nền tảng chứ không phải “môn phụ”, các cấp, các ngành xem thể thao là “đòn bẩy” phát triển du lịch, kinh tế - xã hội…, thì thể thao không chỉ tạo ra thành tích, kỷ lục trên sân đấu, mà còn góp phần hình thành một thế hệ người Huế mới, năng động, tích cực, khỏe về thể chất, vững về trí tuệ, giàu ý chí và bản sắc”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ.