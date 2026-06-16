  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/06/2026 15:54

Tăng tốc số hóa ngành du lịch với trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số

Quyết định 1033/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030 vừa được ban hành đặt trọng tâm trong lĩnh vực du lịch là ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành các cơ sở du lịch, từ lưu trú, lữ hành, ăn uống đến các điểm tham quan nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Cơ sở lưu trú chạy hết công suất phục vụ du khách Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịchXây dựng kịch bản tăng trưởng ngành du lịch giai đoạn 2026-2031

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An (Ảnh: CHIÊU ANH) 

Phát triển nền tảng dữ liệu số du lịch quốc gia

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030. Chương trình xác định rõ định hướng xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI.

Trong bức tranh chung đó, du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách.

Phát triển kinh tế số và xã hội số không chỉ là yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt thông qua hệ thống thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, hạ tầng số hiện đại, công nghệ chiến lược và nguồn nhân lực chất lượng cao; lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm, là chủ thể sáng tạo và là đối tượng thụ hưởng. Trong mô hình phát triển mới, dữ liệu được xác định là tư liệu sản xuất chủ yếu, AI trở thành công cụ sản xuất quan trọng, còn môi trường số là không gian phát triển an toàn, tin cậy.

Về lĩnh vực du lịch, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và vận hành các cơ sở du lịch, từ lưu trú, lữ hành, ăn uống đến các điểm tham quan, nâng cao trải nghiệm của du khách được xem là yếu tố trọng tâm.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát triển nền tảng dữ liệu số du lịch quốc gia, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quảng bá và xúc tiến du lịch trên môi trường số. Các hình thức du lịch mới dựa trên công nghệ như du lịch thực tế ảo, tham quan số, trải nghiệm trực tuyến sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhằm mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến, gia tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Chương trình nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành du lịch để hướng tới hình thành các điểm đến thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm du khách.

Bên cạnh đó, công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch số cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Người lao động trong ngành sẽ được nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng quản trị, kinh doanh du lịch và các kỹ năng theo tiêu chuẩn nghề du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Hình thành hệ sinh thái "Du lịch số ASEAN"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì thực hiện việc đo lường chỉ tiêu này.

Trong Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu số chuyên ngành du lịch; công bố danh mục dữ liệu mở để doanh nghiệp và cộng đồng khai thác, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực du lịch. Đồng thời, triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ăn uống, điểm đến thông minh...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ đổi mới mô hình chương trình du lịch thông qua đa dạng hóa hình thức tổ chức tour, phát triển các sản phẩm du lịch số như tham quan ảo, thực tế mở rộng, mô phỏng hành trình và trải nghiệm 360 độ.

Song song với đó là thúc đẩy liên thông các nền tảng du lịch số trong ASEAN, hướng tới hình thành hệ sinh thái "Du lịch số ASEAN", mang đến cho du khách trải nghiệm toàn trình từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán đến đánh giá chất lượng dịch vụ trên môi trường số.

Những định hướng này củng cố hơn cho quá trình chuyển đổi số đã được ngành Du lịch triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã từng bước đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh trên phạm vi toàn quốc thông qua xây dựng các nền tảng số dùng chung trong ngành.

Nổi bật là việc xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam kết nối với các địa phương và doanh nghiệp; phát triển nền tảng “Quản trị và Kinh doanh du lịch”; Ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” phục vụ du khách với nhiều tiện ích số như tra cứu thông tin điểm đến, bản đồ du lịch, đặt dịch vụ, thanh toán trực tuyến và phản ánh chất lượng dịch vụ.

Ngành du lịch cũng đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng trực tuyến, đồng thời triển khai hệ thống vé điện tử tại nhiều khu, điểm du lịch, mở rộng triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, với những định hướng mới được xác lập trong Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030, ngành du lịch đang đứng trước cơ hội đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện. Dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý, vận hành mà đang trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, khoa học, hình thành những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh, hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

https://nhandan.vn/tang-toc-so-hoa-nganh-du-lich-voi-tri-tue-nhan-tao-va-du-lieu-so-post969873.html?gidzl=cqkoLeTir1gPLhjMY7FI6f5IlL6MSTeIsW6m2y4XsXFRKxPHbdxR68zJvrR4SO5BrLpiL3Of55vxWspP60

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
ngành du lịchtrí tuệnhân tạodữ liệu số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

7 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI

Sáng 23/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức khai mạc cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”.

7 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI
Giải thưởng khoa học công nghệ: Tôn vinh trí tuệ, kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) năm 2026, thành phố Huế phát động những hoạt động tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu, trao các giải thi về KHCN. Vinh danh, trao thưởng là cách để kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn đời sống, kịp thời phát hiện các nhân tố, sản phẩm, sáng chế có giá trị để đưa vào ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giải thưởng khoa học công nghệ Tôn vinh trí tuệ, kết nối nghiên cứu với thực tiễn
KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2026)
Bản hùng ca của ý chí và trí tuệ Việt Nam

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân, “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc”.

Bản hùng ca của ý chí và trí tuệ Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top