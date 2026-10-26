Tìm nguồn lực phát triển du lịch

Khung cảnh đầm phá và nhịp sống làng chài là yếu tố thuận lợi để xã Phú Lộc phát triển du lịch.

Kêu gọi đầu tư

Từ đường Đoàn Trọng Truyến (xã Phú Lộc) đi dọc ven phá, đầm Cầu Hai hiện ra với mặt nước mênh mông, những chiếc thuyền ngư dân neo ven bờ, phía xa là những dãy núi nối tiếp. Cảnh quan đầm phá cùng nhịp sống cư dân bản địa tạo nên nét riêng của vùng đất phía nam TP. Huế. Đây là lợi thế để địa phương phát triển các dịch vụ du lịch, trải nghiệm. Song, để biến tiềm năng thành sản phẩm có sức hút, Phú Lộc cần thêm nguồn lực đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc chia sẻ: “Phú Lộc có những lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang lại nguồn thu cho người dân. Tuy nhiên, các dịch vụ cần được đầu tư bài bản hơn”.

Mới đây, xã Phú Lộc giới thiệu 5 dự án thương mại, dịch vụ và du lịch kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, có hai dự án khu dịch vụ du lịch, nhà hàng nổi ven đầm Cầu Hai hướng đến hình thành không gian ăn uống, vui chơi, trải nghiệm, tạo thêm điểm dừng chân cho người dân và du khách.

Theo ông Hiệp, hai dự án đã được đưa vào danh mục thu hút đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách của TP. Huế giai đoạn 2026 - 2030, theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 25/9/2026. Đây là cơ sở để xã tiếp tục giới thiệu, kết nối doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu đầu tư.

Xã Phú Lộc cũng tìm kiếm nguồn lực phát triển dịch vụ tại những khu vực thuận tiện giao thông, gần dân cư. Ba dự án còn lại có diện tích lần lượt 1,5ha, 1,2ha và 0,8ha, nằm trên các trục Quốc lộ 1A, đường 19/5, gần chợ, trường học, trung tâm y tế và trung tâm hành chính xã. Đây là những vị trí thuận tiện, gắn cơ hội đầu tư với nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ hằng ngày của người dân.

Ngược lên vùng cao A Lưới, những dòng suối, thác và văn hóa bản địa là lợi thế đang được địa phương giới thiệu để thu hút doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, xã đang kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại khu vực suối thác từ cầu A Vầu đến nông trại cá tầm A Nôr. Địa phương mong muốn kết nối doanh nghiệp có năng lực đến khảo sát, tìm cơ hội hợp tác, từng bước hình thành sản phẩm hấp dẫn. Ngoài khu vực A Nôr, địa phương cũng kêu gọi đầu tư ở vùng suối A Lin.

“Xã đang tìm kiếm những nhà đầu tư có năng lực để phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch sinh thái bài bản, phù hợp quy hoạch. Việc đầu tư phải gắn với bảo vệ cảnh quan rừng, nguồn nước, gìn giữ văn hóa bản địa và tạo điều kiện để người dân tham gia, phát triển sinh kế”, ông Hải nhấn mạnh.

Chủ động từ cơ sở

Không riêng Phú Lộc hay A Lưới 1, nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế sở hữu những tài nguyên có giá trị để phát triển du lịch. Thế nhưng, không phải nơi nào có cảnh quan đẹp cũng hình thành được sản phẩm du lịch tương xứng. Việc để tài nguyên “ngủ yên” hay phát triển tự phát sẽ đánh mất cơ hội phát triển.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của các xã, phường càng cần được phát huy. Chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp nắm bắt tài nguyên và nhu cầu phát triển, cần chủ động rà soát quy hoạch, đề xuất dự án, phối hợp với các sở, ngành chuẩn bị điều kiện thu hút đầu tư. Bên cạnh giới thiệu tiềm năng, chính quyền địa phương cần cung cấp thông tin minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát và tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc chia sẻ, với những dự án lớn, các sở, ngành, đơn vị của thành phố sẽ hỗ trợ kêu gọi đầu tư. Đối với dự án quy mô nhỏ hơn, địa phương tập trung rà soát, chủ động tìm kiếm nhà đầu tư.

Chẳng hạn, khi nghiên cứu kêu gọi đầu tư chuỗi nhà hàng nổi và dịch vụ ven đầm phá, xã cũng đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, kết nối các doanh nghiệp để nghe tư vấn hướng phát triển, thúc đẩy kinh tế đầm phá và nâng cao đời sống người dân. Từ đây, địa phương xây dựng “bức tranh” toàn cảnh nhằm giới thiệu đến các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp cho biết, sau khi giới thiệu dự án, đã có một số nhà đầu tư quan tâm. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị của thành phố để hướng dẫn nhà đầu tư về các quy trình, thủ tục liên quan.

Trong tháng 10/2026, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang khảo sát du lịch ở các địa phương để phát triển điểm đến, xây dựng sản phẩm và cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch. Dựa trên định hướng của thành phố, ngành du lịch và các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để phát huy thế mạnh của các xã, phường, thúc đẩy kêu gọi đầu tư, mở rộng không gian phát triển du lịch.

Tìm kiếm được nhà đầu tư đủ tâm và tầm là cả một quá trình dài. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt, các địa phương cần chủ động sớm.