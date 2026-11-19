Ông Phạm Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh động viên mẹ Lương Thị Hồng.

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Cùng ông Phạm Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, anh Hoàng Minh Đức, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và chị Nguyễn Thị Hằng chuyên viên phụ trách lĩnh vực người có công xã Phú Vinh, chúng tôi đến thăm mẹ Lương Thị Hồng, 80 tuổi, vợ liệt sĩ. Nhà mẹ nằm sau ngõ nhỏ yên bình tại thôn 2. Nắng nghiêng trên mái khiến căn nhà vừa sửa sang xong càng thêm ấm cúng. Đợi trước hiên nhà, mẹ Hồng cười hồn hậu, nói rằng nghe bước chân quen từ đầu ngõ, mẹ mừng.

Cách đây hơn nửa đời người, mẹ Hồng cùng chồng hoạt động cách mạng, nuôi giấu cán bộ, giấu súng đạn dưới những căn hầm bí mật. Tuy nhiên, giấy khai sinh của mẹ và các con có thông tin về năm sinh chưa chính xác, có người mang hai tên. Thông tin không thống nhất giữa các giấy tờ tùy thân khiến gia đình về sau gặp khó khi làm thủ tục.

“Mẹ già, mấy đứa con cũng ngoài năm lăm, sáu mươi tuổi, bệnh tật, khó có thể đi tới đi lui UBND, tưởng chừng việc điều chỉnh trở nên xa vời. Nhưng cán bộ xã đã đến tận nơi giúp đỡ, gỡ khó”, mẹ Hồng xúc động kể. Không chỉ gia đình mẹ Hồng, cán bộ xã còn hỗ trợ làm hồ sơ cho ông Lê Viết Châu, người khuyết tật, là con liệt sĩ, ở thôn Phú Diên, bà Nguyễn Thị Lấu (thôn Mỹ Khánh) bị tai biến và nhiều người yếu thế trên địa bàn xã Phú Vinh, giúp họ sớm được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với mục tiêu xây dựng “chính quyền thân thiện” gần dân, sát dân, hiểu dân, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, sau những trăn trở, quyết tâm, Phú Vinh đã triển khai đồng bộ các mô hình “thứ 4 yếu thế”, “thứ 6 không hẹn”, “thứ 7 số” để xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân.

Vào thứ 4 hằng tuần, tại bộ phận một cửa hoặc các điểm sinh hoạt cộng đồng, cán bộ xã ưu tiên tiếp nhận xử lý hồ sơ, thủ tục cho người yếu thế. Cán bộ xã còn đến tận nhà người cao tuổi, người khuyết tật và người thuộc diện chính sách, đi lại khó khăn để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính. Bước chân rong ruổi qua nhiều thôn, xóm xa xôi, giờ làm việc trong ngày có thể kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, bữa cơm trưa đơn sơ mang theo có thể nguội lạnh, nhưng cán bộ xã Phú Vinh vẫn gắng thêm một chút, để bà con được rút ngắn thời gian chờ đợi, được ấm lòng.

Năm xưa mẹ Hồng từng bị địch bắt, bị tra tấn, đánh đập, nhưng vẫn một lòng trung kiên không hé răng nửa lời. Chồng hy sinh khi mẹ đang mang thai con trai út, nỗi đau quặn thắt tâm can, nhưng mẹ vẫn hết lòng giúp đỡ cách mạng. Biết bao liệt sĩ, thương binh, người có công đã cống hiến máu xương, sức khỏe, một phần thân thể để đất nước, quê hương hôm nay yên bình. “Cách tri ân của cán bộ xã Phú Vinh là quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu trong tình hình mới, góp phần nâng cao cuộc sống tất cả mọi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng xã hội ngày càng phát triển, văn minh, tươi đẹp” - ông Phạm Phụng nói.

Yêu thương làm điểm tựa

Sau khi xã mới Phú Vinh được thành lập, cùng với cải cách hành chính, xã tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn. Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” được xây dựng với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân.

“Ôi chao”, bà Hoàng Thị Nga (80 tuổi, thôn Vinh Xuân) thốt lên rồi cười rạng rỡ, khi thấy ông Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh; ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; bà Phạm Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bất ngờ ghé thăm. Trên thềm nhà, câu chuyện nghĩa tình lan trong nắng chiều ấm áp.

Trước đây, vợ chồng bà Hoàng Thị Nga, ông Đỗ Vọng thuộc hộ nghèo, già cả, bệnh tật, neo đơn, nhà hư hỏng, dột nát, trên địa bàn xã Vinh Xuân (cũ), từng được một số đơn vị khảo sát để hỗ trợ kinh phí. Nhưng vì vợ chồng bà Nga chưa có “sổ đỏ” nên các đơn vị tài trợ chưa thể thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa. Sau sáp nhập, chính quyền xã mới Phú Vinh đã tích cực hỗ trợ hộ bà Nga hoàn thành các thủ tục, để gia đình được cấp “sổ đỏ”. Đồng thời, mặt trận và các đoàn thể chung tay hỗ trợ kinh phí, công sức, để ngôi nhà của vợ chồng bà Nga mang diện mạo mới, tinh tươm, chắc chắn. Đôi vợ chồng già yên tâm, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ngôi nhà “Đại đoàn kết” tại thôn Hà Úc được khánh thành trong niềm hân hoan của bà con lối xóm, niềm hạnh phúc đến nghẹn lời của mẹ con chị Huỳnh Thị Quyến. Chị một mình nuôi ba con đang đi học bằng tiền làm thuê tại một vựa phế liệu trên địa bàn. Khi biết mặt trận xã hỗ trợ gia đình chị Quyến 60 triệu đồng, chủ vựa phế liệu tặng chị Quyến 10 triệu đồng; người thân, bà con xóm giềng cũng chung tay góp sức.

Tại buổi lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” hôm ấy, gia đình chị Quyến còn được tặng đàn gà 50 con để làm sinh kế và chiếc ti vi mà lũ trẻ mơ ước bấy lâu nay. Điều khiến những người có mặt xúc động nhất, chính là câu nói của đứa con trai nhỏ: “Mạ ơi, mấy bác, mấy cô cho nhà kịp trước mùa mưa. Năm nay mình không còn phải lấy thau hứng nước mưa vì nhà dột nữa”. Những giọt nước mắt hạnh phúc của chị Quyến như nói thay niềm vui khi mẹ con chị có được mái ấm an toàn, thêm điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống tốt.