Khởi công xây dựng nhà ở, góp thêm một mái ấm kiên cố cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới không chỉ góp phần bảo đảm nơi ở an toàn mà còn là điểm tựa để gia đình ông Tư nỗ lực vươn lên.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 2 mô hình sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng do Ngân hàng VietinBank hỗ trợ. Nguồn kinh phí được trao nhằm giúp các hộ mua heo giống, phát triển chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập và cải thiện đời sống.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ nhà ở gắn với trao sinh kế, chương trình hướng đến mục tiêu giúp người dân không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.