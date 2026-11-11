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ClockThứ Sáu, 13/11/2026 07:36

Điểm tựa cho hội viên khó khăn

HNN - Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, mỗi cựu chiến binh (CCB) có một hoàn cảnh, điều kiện và hướng đi riêng. Người tiếp tục lao động, sản xuất; người lựa chọn kinh doanh dịch vụ; có người mạnh dạn xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương. Dù ở lĩnh vực nào, điểm chung của họ là tinh thần tự lực, ý chí vượt khó và mong muốn ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

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Đại tá Lê Quang Bình (giữa) đại diện Khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique nhận Giải thưởng “Cơ sở lưu trú du lịch xanh hàng đầu” tại VITA Awards 2026. Ảnh: NVCC 

Bản lĩnh người lính trên “mặt trận” mới

Trong tháng 4 và tháng 5/2026, Khách sạn Thanh Lịch Royal Boutique (phường Thuận Hóa) được Hiệp hội Du lịch Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Du lịch Xanh - VITA Green cấp độ Xuất sắc, được công nhận thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí Du lịch Xanh - VITA Green, đồng thời nhận giải thường Cơ sở lưu trú du lịch xanh hàng đầu - VITA Awards 2026. Ít người biết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch Huế là Đại tá Lê Quang Bình, thương binh hạng 4/4.

“Tháng 4/1975, tôi lên đường nhập ngũ. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người quân nhân. Tháng 3/2018, sau chặng đường dài công tác, tôi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Trở về cuộc sống đời thường, tôi lựa chọn một “mặt trận mới” là phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp cho quê hương”, Đại tá Bình nói. Từ suy nghĩ đó, ông mạnh dạn đầu tư, phát triển Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch Huế, tạo việc làm cho hơn 130 lao động với thu nhập bình quân 9,1 triệu đồng/người/tháng.

“Giai đoạn 2021 - 2026, ngành du lịch, dịch vụ lưu trú đối mặt với không ít thách thức do hệ lụy kéo dài từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động xây dựng các giải pháp thích ứng, chuyển đổi số trong quản lý và phát triển theo mô hình “khách sạn xanh”: Loại bỏ các sản phẩm nhựa dùng một lần, sử dụng bóng đèn LED cho hệ thống chiếu sáng… Chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng trực tuyến, đưa hình ảnh khách sạn gắn với văn hóa, di sản Huế đến với bạn bè trong và ngoài nước”, Đại tá Bình chia sẻ. Nhờ những thay đổi đó, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, khách sạn phục vụ hơn 141.000 lượt khách, đạt tổng doanh thu hơn 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2 tỷ đồng.

Đại tá Lê Quang Bình là điển hình của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại Hội CCB phường Thuận Hóa. Theo ông Phạm Xuân Thảo, Chủ tịch Hội CCB phường, phong trào được triển khai gắn với điều kiện thực tế của hội viên. Hội CCB phường Thuận Hóa đồng thời định hướng hội viên chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh doanh dịch vụ và liên kết thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ấm áp tình đồng đội

Giai đoạn 2021 - 2026, toàn phường có 24 doanh nghiệp do CCB làm chủ; 3 hợp tác xã, tổ hợp tác kinh doanh dịch vụ; 5 trang trại, gia trại và 148 hộ kinh doanh dịch vụ hoạt động trong các lĩnh vực lưu trú, ăn uống, vận tải và thương mại. “Tận dụng lợi thế địa bàn trung tâm, một số hội viên phát triển dịch vụ lưu trú, vận tải hành khách, ăn uống; trong khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực như mộc mỹ nghệ, cơ khí, sản xuất dầu tràm tiếp tục duy trì hoạt động. Mỗi mô hình có quy mô khác nhau nhưng đều góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương”, ông Thảo khẳng định.

Hội CCB phường Thuận Hóa cũng chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn và nâng cao kiến thức làm kinh tế. Trong 5 năm, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngành chuyên môn tổ chức 36 lớp tập huấn về vay vốn, quản lý tín dụng, quản trị kinh doanh dịch vụ, thu hút hơn 550 lượt cán bộ, hội viên và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia.

Đến tháng 6/2026, nguồn quỹ nội bộ của Hội đạt 550 triệu đồng, được sử dụng để hỗ trợ một số hội viên vay vốn không lãi hoặc lãi suất thấp để kinh doanh, buôn bán nhỏ. Với nhu cầu vốn lớn hơn, hội viên được định hướng tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi. Riêng nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý có tổng dư nợ hơn 22,5 tỷ đồng; chất lượng hoạt động của 9 tổ tiết kiệm và vay vốn đều được xếp loại tốt.

Thông qua các dự án vay vốn và sự kết nối của doanh nghiệp do CCB làm chủ, giai đoạn 2021 - 2026, Hội đã trực tiếp và gián tiếp giải quyết, giới thiệu việc làm ổn định cho 85 lượt hội viên và con em CCB, với thu nhập bình quân từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ tạo việc làm cho bản thân, những hội viên làm kinh tế còn góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho thế hệ sau, tiếp nối tinh thần trách nhiệm với đồng đội bằng những việc làm thiết thực.

Từ những nỗ lực đó, kết quả giảm nghèo trong hội viên có những chuyển biến tích cực. Đến tháng 6/2026, phường Thuận Hóa không còn hộ CCB nghèo và cận nghèo. Toàn phường có 412 hộ hội viên khá, giàu, chiếm 33,5% tổng số hộ hội viên.

Tinh thần tương trợ còn được thể hiện qua các hoạt động nghĩa tình. Năm 2025, Hội CCB phường cùng Hội CCB thành phố Huế hỗ trợ 80 triệu đồng sửa chữa nhà cho hội viên Trương Đình Lộc, thuộc Chi hội 2 Trường An. Giai đoạn 2016 - 2026, các hội cơ sở tiền thân đã phối hợp huy động nguồn lực sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ. Những hỗ trợ ấy giúp hội viên vơi bớt gánh nặng, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

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 Từ khóa:
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