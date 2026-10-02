Vụn art: Những sản phẩm độc đáo từ đôi tay trẻ khuyết tật

Sản phẩm vụn art của Cơ sở Bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình.

Nơi vải vụn không phải đồ bỏ

Đến Cơ sở Bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình vào một buổi sáng, chúng tôi bắt gặp hơn 10 em đang quây quần với nhiều công đoạn làm ra các sản phẩm thủ công. Điều đặc biệt, nguyên liệu trên tay của các em là những mảnh vải vụn thừa được xin từ những tiệm may. Và, chính các em trao cho những mảnh vải ấy một “đời sống mới” với tên gọi vụn art (nghệ thuật từ vải vụn).

Vừa hướng dẫn các em làm, cô Võ Thị Mỹ Hạnh, giáo viên dạy tiền hướng nghiệp nghề và kỹ năng chia sẻ: “Các em ở đây mỗi bạn có một hoàn cảnh, một dạng khuyết tật khác nhau. Tuy vậy, khi vào học và làm những sản phẩm này, các em lại có niềm vui và học được tính kiên nhẫn. Ban đầu cũng khó khăn. Dần dần, các em cũng làm được sản phẩm”.

Nhiều sản phẩm vụn art độc đáo được hình thành, từ túi xách, túi đựng chai nước, thiệp, móc khóa, thẻ đánh dấu trang sách đến các bức tranh. Mỗi mẫu sản phẩm có một cách làm khác nhau, nhưng từ khi bắt đầu, đều phải trải qua các công đoạn cơ bản: Từ in mẫu, dán keo mẫu dưỡng, cắt mẫu dưỡng, tách mẫu, cắt vải nền, ủi cố định vải nền, ép nhiệt đến các khâu chi tiết hoàn thiện sản phẩm.

Em Lê Thị Thu Mai, theo học kỹ năng làm các sản phẩm vụn art ở Cơ sở Bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình chia sẻ: “Nhờ các cô hướng dẫn, sau một năm, em có thể làm được nhiều sản phẩm. Nghề thủ công này không chỉ mang lại niềm vui cho chúng em, mà còn giúp chúng em rèn tính kiên nhẫn, kỹ năng và hiểu về thẩm mỹ. Vui hơn là những mảnh vải nhỏ không bị vứt đi mà có thể biến thành những món đồ rất đẹp”.

Những sản phẩm độc đáo từ vải vụn.

Tiền hướng nghiệp nghề cho trẻ khuyết tật

Bà Nguyễn Thị Diệu Vân, Giám đốc Cơ sở Bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình chia sẻ: “Tuy đã làm ra nhiều sản phẩm, nhưng mục đích của chúng tôi chưa phải để kinh doanh dù có nhiều người đến thăm, mua ủng hộ. Điều quan trọng chúng tôi hướng đến là tiền hướng nghiệp nghề. Những sản phẩm vụn art đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự nỗ lực, điều này sẽ khơi gợi ý chí và mang lại những cơ hội cho các em trong tương lai”.

Cô Võ Thị Mỹ Hạnh cho biết, với nhiều trẻ khuyết tật, việc tham gia làm sản phẩm thủ công mang đến những thay đổi tích cực trong sinh hoạt hằng ngày. Các em có thêm môi trường giao tiếp, được rèn luyện tính kiên nhẫn và hình thành thói quen làm việc theo từng công đoạn. Những sản phẩm đầu tiên có thể còn chưa hoàn hảo, nhưng mỗi bước tiến nhỏ đều mang lại niềm vui và sự tự tin cho các em.

Theo lãnh đạo Cơ sở Bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình, còn khá nhiều ý tưởng sản phẩm sẽ được triển khai trong thời gian tới, đó là những bộ lắp ghép cho trẻ, những sản phẩm trên áo quần và những món hàng lưu niệm. Tất cả đều tận dụng vải thừa để tạo ra những sản phẩm thủ công vụn art độc đáo.

Điều mà các cô giáo ở cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật mong muốn không chỉ là tạo ra sản phẩm độc đáo, có giá trị sử dụng mà còn góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về trẻ khuyết tật. Khi được trao cơ hội và có môi trường phù hợp, các em hoàn toàn có thể học nghề, làm việc và đóng góp theo khả năng của mình.