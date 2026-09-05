Xe công nghệ đón trẻ sau giờ học

Tài xế xe công nghệ đưa học sinh về nhà sau giờ tan học.

Khoảng 11 giờ 15 phút, trước cổng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh bắt đầu đông người. Xen giữa những phụ huynh đang ngóng vào sân trường là một số tài xế đứng chờ đón học sinh. Anh Trần Ngọc Minh, tài xế lái xe công nghệ đến trước giờ hẹn gần 10 phút. Anh chọn chỗ dễ nhìn, tránh đoạn xe cộ chen nhau rồi gọi điện báo cho phụ huynh. Khi cậu bé đeo ba lô bước ra, anh hỏi lại tên, xác nhận đã đón đúng người rồi giúp cháu lên xe.

“Người lớn đợi vài phút còn có thể tự gọi. Học sinh đứng chờ lâu là cha mẹ lo, nhất là những cháu chưa có điện thoại. Vì vậy, mình phải đến đúng giờ, đứng đúng chỗ đã hẹn”, anh Minh nói.

Hằng ngày, anh Minh vẫn đón khách qua ứng dụng. Sau vài lần chở học sinh, thấy anh đưa đón cẩn thận, một số phụ huynh xin số điện thoại để liên hệ khi không thể trực tiếp đón con. Có em được chở về nhà, có em được đưa từ trường đến lớp học thêm.

Chi phí mỗi lượt tùy thuộc vào quãng đường và thời điểm. Với những chặng ngắn trong nội thành, giá thường dao động khoảng 15 - 30.000 đồng và có thể tăng vào giờ cao điểm hoặc khi trời mưa. Với người thường xuyên chở trẻ, một số phụ huynh thỏa thuận trước mức phí theo từng chuyến hoặc theo tuần.

Theo anh Minh, chở học sinh phải cẩn thận hơn chở người lớn. Anh luôn đưa mũ bảo hiểm, kiểm tra quai cài trước khi đi. Đến nơi, anh chờ người nhà ra đón hoặc nhắc học sinh báo cho cha mẹ rồi mới rời đi. “Nhiều cháu lúc đầu còn ngại, đi vài lần mới quen. Có cháu lên xe kể đủ chuyện ở lớp, có cháu chỉ ngồi im. Chở các cháu thì mình phải để ý nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Phượng, ở phường Thuận Hóa, có con đang học lớp 5. Mỗi tuần vài buổi, chị nhờ một người từng nhiều lần chở con đến lớp học thêm vì lúc đó chị vẫn còn ở cơ quan. Trước mỗi chuyến, chị báo cho con tên người đón, biển số xe và vị trí đứng chờ. Nếu thông tin không đúng, em tuyệt đối không được lên xe.

“Khi đón được cháu, bác tài gọi cho tôi. Đến lớp, con lại nhắn báo. Dù đã nhiều lần nhờ bác đưa đón, tôi vẫn theo dõi vì cháu còn nhỏ”, chị Phượng cho hay.

Thời gian đầu, con chị không thích đi cùng người khác. Thấy các bạn được bố mẹ đón, em hỏi vì sao mẹ không đến. Chị phải giải thích rằng giờ tan học của con và giờ làm việc của mẹ không trùng nhau. Những hôm thu xếp được công việc, chị vẫn trực tiếp đến trường đón con.

“Có lần con nói chỉ thích mẹ chở vì trên đường còn được kể chuyện ở lớp. Nghe vậy tôi mới để ý. Trước đây, tôi thường chỉ hỏi con đã đến nơi chưa, chứ ít hỏi hôm nay đi học có vui không”, chị kể. Từ đó, dù không trực tiếp đón con, chị vẫn gọi điện khi con rời trường và dành thời gian trò chuyện vào buổi tối. Theo chị, nhờ người khác đưa đón chỉ giải quyết được quãng đường, còn sự quan tâm của cha mẹ thì không thể gửi thay.

Việc nhờ người khác đưa đón mang lại sự thuận tiện nhưng cũng đòi hỏi phụ huynh phải thận trọng. Người lớn cần thống nhất rõ giờ, điểm đón, tên người lái xe và biển số; dặn trẻ không tự ý đi tìm người đón giữa đám đông hoặc lên xe khi thông tin không trùng khớp. Với trẻ nhỏ, nên lựa chọn người từng nhiều lần đưa đón, giữ liên lạc trong suốt hành trình và bố trí người chờ tại điểm đến.

Nếu đặt xe qua ứng dụng, phụ huynh nên trực tiếp thực hiện thao tác đặt xe, gửi thông tin chuyến đi cho con và theo dõi cho đến khi trẻ đến nơi. Người đưa đón cũng cần báo sớm khi gặp kẹt xe, thời tiết xấu hoặc phương tiện xảy ra sự cố để gia đình kịp bố trí người khác.

Tiếng trống tan trường vừa dứt, những chiếc xe lần lượt rời đi. Trên điện thoại của phụ huynh, tin nhắn “con đến rồi” hiện lên. Khi ấy, họ mới yên tâm trở lại với phần công việc còn dang dở.