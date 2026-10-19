  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 20/10/2026 18:15

Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa khu vực biên giới, vùng biển

HNN.VN - Chiều 20/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Huế trong trải nghiệm của sinh viên quốc tếMở đường phát triển từ chiều sâu di sảnHồi sinh những không gian văn hóa

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu, thảo luận giữa 2 đơn vị.

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ đội Biên phòng thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại các địa bàn biên giới, vùng biển từng bước được đầu tư. Trong đó, 4 đồn biên phòng được trang bị thiết bị phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; 2 cụm pano tuyên truyền đối ngoại tại Cảng Chân Mây - Lăng Cô và Cửa khẩu A Đớt được xây dựng, duy trì và tôn tạo.

Hệ thống thông tin cơ sở cũng tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại. Đến nay, toàn thành phố có 1.481 cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông tại 40/40 đơn vị cấp xã được kết nối với hệ thống thông tin nguồn của thành phố, góp phần đưa thông tin đến người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới, chú trọng đưa các hoạt động văn hóa, thể thao và sách đến với người dân khu vực biên giới, vùng biển; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao nhằm tăng cường mối đoàn kết giữa hai đơn vị.

Hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, vùng biển thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân. Đồng thời, chú trọng xây dựng tủ sách, phát triển văn hóa đọc, bảo tồn di sản và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong lĩnh vực du lịch, hai bên phối hợp phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch biển, đầm phá, du lịch cộng đồng và sinh thái gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chương trình cũng đặt trọng tâm vào việc chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới; tăng cường đầu tư phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền tại các đồn biên phòng. Đối với công tác thông tin đối ngoại, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch giữa thành phố Huế với hai tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào), qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến người dân các địa phương bạn.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường phối hợp tập huấn nghiệp vụ, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và huy động các nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình phối hợp trong giai đoạn 2026 - 2030

Hoàng Loan – Trần Thiên
 Từ khóa:
văn hóadu lịchbiên giớibiển đảobiên phòngthành phố Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ

Chiều 19/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030, tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cơ hội tiếp cận vốn cho phụ nữ
Luật Phát triển đô thị 2026 & vấn đề đặt ra đối với thành phố Huế

Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo nhiều thay đổi trong tổ chức và phát triển đô thị. Với TP. Huế, một đô thị di sản, sinh thái và đa trung tâm, những quy định mới tạo thêm cơ sở để thành phố cụ thể hóa định hướng quy hoạch trong giai đoạn sắp tới.

Luật Phát triển đô thị 2026 vấn đề đặt ra đối với thành phố Huế
Mở đường phát triển từ chiều sâu di sản

Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với một câu hỏi lớn: làm thế nào để tăng trưởng nhanh, nâng cao chất lượng sống mà vẫn gìn giữ những giá trị tạo nên bản sắc? Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, sức cạnh tranh và vai trò dẫn dắt vùng. Trong bối cảnh ấy, Kế hoạch phối hợp hành động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với UBND thành phố Huế đến năm 2030 được hai bên ký kết ngày 14/10 vừa qua đã mở ra cơ hội kết nối chính sách quốc gia với thực tiễn địa phương, tạo động lực phát triển từ văn hóa.

Mở đường phát triển từ chiều sâu di sản
45 năm Phật giáo Huế đồng hành cùng dân tộc

Những giá trị nổi trội của Huế thường được nhận ra từ dáng hình thành quách, đền đài, nhưng ở một chiều khác thì những giá trị ấy chỉ có thể cảm nhận qua cách con người sống, đối đãi với nhau và gìn giữ sự bình yên trong tâm hồn trước những biến động của đời sống. Phật giáo đã góp phần bồi đắp chiều sâu ấy, bằng một truyền thống gắn bó với vận mệnh quê hương, lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa hợp để nuôi dưỡng con người.

45 năm Phật giáo Huế đồng hành cùng dân tộc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top