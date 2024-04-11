Dép xăng đan nữ Crocs - Bí kíp "hack dáng" cho nàng

Tham khảo ngay năm mẫu dép xăng đan Crocs đang trở thành hot trend ngày nay nhờ khả năng “hack dáng” siêu đỉnh lại thoải mái và phù hợp cho bất kì cuộc chơi nào.

Vì sao dép xăng đan có thể giúp nàng "hack dáng"?

Hack dáng không có nghĩa là cứ chọn đôi dép càng cao càng tốt. Độ cao của đế, kiểu quai và cách phối đồ đều ảnh hưởng đến cảm giác về tỷ lệ cơ thể.

Đế càng cao, hiệu ứng càng rõ

Những mẫu dép có đế từ khoảng 3,5cm trở lên có thể giúp nâng tổng thể và tạo cảm giác chân dài hơn. Một đôi dép có độ cao vừa phải nhưng kiểu dáng gọn và cân đối vẫn có thể giúp tổng thể trông hài hòa hơn.

Quai dép cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ chân

Quai dép càng gọn thì đường nhìn xuống bàn chân càng liền mạch. Những thiết kế chạy dọc bàn chân, chẳng hạn quai chữ Y, cũng có thể tạo cảm giác chân dài hơn.

Dép nhẹ thì dáng đi cũng tự nhiên hơn

Một đôi dép đế cao nhưng quá nặng có thể khiến bước đi trở nên nặng nề. Croslite™ là một điểm đáng chú ý của dép Crocs nhờ đặc tính nhẹ, giúp những mẫu đế cao vẫn mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển.

5 mẫu dép xăng đan nữ Crocs đáng thử nếu nàng muốn "hack dáng"

Trong bộ sưu tập dép xăng đan nữ Crocs, có nhiều kiểu dáng từ đơn giản đến cá tính. Nếu ưu tiên khả năng hack dáng nhưng vẫn muốn dễ phối đồ, nàng có thể tham khảo 5 mẫu dưới đây.

Crocs Baya Platform Sandal – Đế platform cao vừa phải, dễ phối đồ

Nếu nàng thích dép đế platform nhưng không muốn đôi dép trông quá hầm hố, Baya Platform Sandal là lựa chọn dễ bắt đầu.

Phần đế cao khoảng 4cm giúp nâng chiều cao nhưng vẫn giữ vẻ ngoài đơn giản. Quai ngang gọn và phần đế có độ dày đồng đều giúp tổng thể trông cân đối khi mang.

Phù hợp với: nàng thích phong cách đơn giản, năng động và cần một đôi dép có thể dùng trong nhiều dịp.

Màu dễ phối: đen, trắng.

Crocs Classic Crush Sandal – Đế chunky cao cho nàng thích hack dáng rõ rệt

Muốn tăng chiều cao nhìn thấy rõ? Classic Crush Sandal có phần đế chunky dày, tạo độ nâng nổi bật và phù hợp với nàng không ngại một đôi dép cá tính.

Mẫu này đặc biệt hợp với quần jeans, quần short hoặc chân váy chữ A. Nếu thường mặc trang phục nhẹ nhàng, nữ tính, nàng nên cân nhắc vì phần đế dày có thể khiến tổng thể trông cá tính hơn.

Phù hợp với: nàng thích đế cao và muốn "hack dáng" rõ rệt.

Màu dễ phối: trắng kem, hồng nhạt.

Crocs Getaway Strappy – Đế platform nhẹ nhàng, dễ mang hàng ngày

Không thích những mẫu đế quá dày? Getaway Strappy có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Mẫu này có phần đế cao khoảng 3,5–4cm cùng thiết kế quai mềm và gọn. Quai dép không che quá nhiều bàn chân, giúp tạo cảm giác chân thanh thoát hơn mà không cần dựa hoàn toàn vào độ cao của đế.

Phù hợp với: nàng muốn tăng chiều cao nhẹ nhàng nhưng không thích dép quá dày.

Màu dễ phối: đen, trắng, tím.

Crocs Soho Y-Strap Sandal – Đế cao 6cm giúp kéo dài tỷ lệ chân

Nếu mục tiêu chính là hack dáng, Soho Y-Strap là mẫu rất đáng chú ý.

Thiết kế quai chữ Y chạy dọc từ mũi chân lên cổ chân tạo đường nhìn theo chiều dọc, giúp bàn chân và cổ chân trông dài hơn. Kết hợp với phần đế cao 6cm, mẫu dép mang lại hiệu ứng tăng chiều cao khá rõ.

Phù hợp với: nàng muốn dép đế cao, hack dáng rõ nhưng vẫn giữ thiết kế gọn.

Màu dễ phối: đen, trắng.

Crocs Saturday Platform Sandal – Đế cao 4cm cho nàng thích phong cách năng động

Saturday Platform có kiểu dáng cân bằng: đế cao 4cm nhưng không quá nặng nề, quai chắc chắn nhưng không rườm rà.

Thiết kế này phù hợp với những ngày phải đi bộ nhiều hoặc cần một đôi dép có thể mang từ sáng đến tối. Chất liệu Croslite™ kết hợp với Iconic Crocs Comfort™ giúp đôi dép giữ được cảm giác nhẹ và dễ chịu khi di chuyển.

Phù hợp với: nàng thích phong cách năng động, thoải mái và muốn tăng chiều cao mà vẫn dễ đi.

Màu dễ phối: đen, hồng đất, nâu.

Ngoài dép xăng đan, còn kiểu Crocs nào giúp hack dáng?

Nếu thích cảm giác tăng chiều cao của đế platform nhưng muốn đổi sang kiểu giày khác, nàng có thể tham khảo thêm bộ sưu tập giày Clog nữ Crocs.

Còn nếu đang tìm những thiết kế nữ tính và thời trang hơn để phối với nhiều kiểu trang phục, nàng có thể xem thêm giày thời trang nữ Crocs.

Kết bài

"Hack dáng" là một điểm cộng, nhưng một đôi dép đẹp không chỉ nằm ở việc giúp nàng trông cao hơn mà còn cần vừa chân, đi thoải mái và phù hợp với phong cách của mình.

Nàng có thể tham khảo đầy đủ các mẫu dép xăng đan nữ Crocs để chọn kiểu dáng, màu sắc và độ cao phù hợp nhất. Một đôi dép đúng gu không chỉ giúp hack dáng mà còn khiến mỗi bước đi tự tin và thoải mái hơn