Phật giáo vun đắp niềm tin và đồng thuận xã hội

Phiên chợ không đồng của Phật giáo Huế mang lại hiệu quả nhân văn, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Bộ phận hữu cơ của khối đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đồng bào tôn giáo hay không tôn giáo đều là con Lạc cháu Hồng, đều là người Việt Nam”. Tư tưởng ấy trở thành nền tảng xuyên suốt trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, đồng thời là kim chỉ nam để các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc.

Huế là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng Phật giáo có vị trí đặc biệt gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cố đô. Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, Phật giáo Huế luôn thể hiện rõ tinh thần yêu nước, hòa hợp dân tộc, đồng hành cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” không chỉ là định hướng hành đạo mà đã trở thành thực tiễn sinh động trong đời sống Phật giáo Huế.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Huế, Phật giáo luôn xem mình là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Phật giáo tồn tại, phát triển trong lòng dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Khi đất nước hưng thịnh thì Phật giáo hưng thịnh; khi dân tộc gặp khó khăn thì Phật giáo cũng đồng cam cộng khổ, sẻ chia trách nhiệm”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa trong Hiến pháp và pháp luật, đã tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo Huế phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định việc phát huy các nguồn lực tôn giáo cho phát triển đất nước càng cho thấy vai trò quan trọng của tôn giáo trong đời sống xã hội hiện đại.

Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết

Dù mỗi tôn giáo có giáo lý và phương thức hành đạo khác nhau, song Phật giáo có điểm nổi bật là tinh thần hòa hợp, vô ngã, vị tha, luôn hướng con người đến chân - thiện - mỹ. Những giá trị đó rất phù hợp với truyền thống nhân ái, khoan dung của dân tộc Việt Nam, góp phần vun đắp nền tảng đạo đức xã hội và củng cố sự gắn kết cộng đồng.

Phật giáo Huế là cầu nối tinh thần và văn hóa, góp phần gắn kết các tầng lớp nhân dân. Phật giáo Huế tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Hàng trăm cơ sở tự viện đã trở thành điểm sáng trong hoạt động từ thiện - xã hội: xây nhà tình thương, cấp học bổng cho học sinh nghèo, chăm sóc người già neo đơn, người khuyết tật, cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh.

Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Huế cho biết, Ban đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó nổi bật là công tác cứu trợ người dân trong đợt mưa lũ vừa qua. Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban đã phối hợp với các tự viện và chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men cho các hộ dân bị ngập sâu, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ em và gia đình khó khăn. Nguồn lực được huy động từ sự chung tay của tăng ni, Phật tử và các nhà hảo tâm, bảo đảm công khai, minh bạch. Bên cạnh cứu trợ khẩn cấp, Ban còn hướng đến hỗ trợ lâu dài, giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.

Hòa thượng Thích Huệ Phước chia sẻ: “Tinh thần nhập thế của Phật giáo là không đứng ngoài cuộc sống. Người tu hành và Phật tử phải gắn bó với Nhân dân, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Những việc làm cụ thể, dù nhỏ bé, nhưng nếu xuất phát từ tâm từ bi và trách nhiệm công dân thì sẽ góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội”.

Không dừng lại ở hoạt động từ thiện, Phật giáo Huế còn góp phần giữ gìn ổn định xã hội và phát huy giá trị đạo đức. Giáo lý nhà Phật hướng con người tới đời sống thiện lành, biết tiết chế tham - sân - si, từ đó hạn chế các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh. Nhiều tăng ni, Phật tử, chức sắc Phật giáo tham gia công tác Mặt trận, HĐND, các đoàn thể xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, vận động đồng bào Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Phước, trong bối cảnh hội nhập, cần tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tăng cường đối thoại, phối hợp giữa Giáo hội với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi đạo và đời hòa quyện, đức tin song hành cùng lòng yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành sức mạnh hiện hữu. Với truyền thống hòa hợp và nhập thế, Phật giáo Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng quê hương phồn vinh, an lành.