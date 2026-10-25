Hôm nay, Quốc hội thảo luận 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Quang cảnh phiên họp toàn thể ở hội trường tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự án: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tiếp theo, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, và dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại tổ, cho ý kiến đối với 3 dự án: Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

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