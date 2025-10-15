Kể chuyện di sản thêu Việt

Nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh

Huế ngày nay Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh, Founder của thương hiệu váy cưới Lecia Bridal, Giám đốc sáng tạo (Creative Director) của Dự án HER-ITAGE về hành trình lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu và vẻ đẹp của di sản thông qua dự án HER-ITAGE với khát vọng đưa văn hóa truyền thống vào dòng chảy đương đại.

Chia sẻ về khởi đầu câu chuyện đưa di sản thêu Việt lên váy cưới, Quỳnh Anh hào hứng:

Dự án HER-ITAGE là một hành trình đặc biệt nhằm tái cấu trúc di sản và đồng thời tái định nghĩa mối quan hệ của người phụ nữ với giá trị truyền thống. Tên dự án là sự kết hợp tinh tế giữa “Her” (người phụ nữ) và “Heritage” (di sản), vừa mang ý nghĩa tôn vinh người phụ nữ hiện đại, vừa phản ánh sự trân trọng di sản. Trong thế giới của Lecia Bridal, “Her” là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại, vừa có tư duy toàn cầu, vừa giữ kết nối sâu sắc với cội nguồn văn hóa. HER-ITAGE không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà còn là cách đưa thêu Việt hòa nhập vào đời sống đương đại thông qua thời trang váy cưới.

Một thiết kế trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ kiến trúc và họa tiết cung đình Huế

HER-ITAGE ra đời từ trăn trở: di sản thêu Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị mai một theo thời gian. Tôi tin rằng giá trị của một di sản chỉ thật sự được duy trì khi nó có thể song hành với cuộc sống hôm nay. Vì thế, HER-ITAGE mong muốn đưa thêu Việt hòa nhập vào đời sống đương đại thông qua váy cưới - một sản phẩm vừa mang tính biểu tượng vừa gắn liền với những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người. Qua từng mũi chỉ, người mặc không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp, mà còn được chạm đến câu chuyện văn hóa.

Vì sao Quỳnh Anh lại quyết định chọn Huế là nơi đầu tiên để kể câu chuyện về di sản thêu Việt qua thời trang váy cưới của mình?

Huế vốn là một trong những cái nôi lớn của nghệ thuật thủ công Việt Nam, đặc biệt là nghề thêu cung đình. Nhưng hơn cả, Huế mang trong mình một tinh thần rất riêng: sự thanh tao, tĩnh lặng, sâu lắng - đây cũng chính là tinh thần mà Lecia muốn truyền tải.

Hơn nữa, tôi nhìn thấy sự phát triển hội nhập nhưng đầy bản sắc cội rễ khi quay lại Huế du lịch vào năm nay và tiếp xúc với các bạn trẻ Huế. Vì thế, Huế là bối cảnh khắc họa rõ nét nhất thông điệp của dự án về một hành trình đưa những giá trị xưa sống cùng thời đại.

Nhiều người xem cảm thấy ấn tượng bởi những kỹ nghệ thêu điêu luyện được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại trên váy cưới tại triển lãm “HER-ITAGE - tái cấu trúc thêu truyền thống”. Những kỹ nghệ thêu truyền thống nào đã được sử dụng và sáng tạo thêm trên nền truyền thống ấy để có thể đưa vào bộ sưu tập váy cưới thêu Việt một cách trọn vẹn như vậy?

Thêu truyền thống được Lecia giải mã thành ba yếu tố cốt lõi: kỹ thuật, chất liệu và quy luật. Từ đó, Lecia chọn lọc một số yếu tố giữ nguyên, đồng thời biến đổi một số khác để phù hợp với ngôn ngữ hiện đại. Ví dụ, thay vì dùng các loại chỉ thêu truyền thống, chúng tôi đã thử nghiệm các sợi làm từ vải cắt lazer, sợi gai, sợi đũi dệt vải, hoặc thay đổi quy luật thêu từ mũi ngắn, đều, lặp lại sang mũi dài, bất quy tắc, mang tính sáng tạo.

Bằng việc lập trình lại ba yếu tố này kết hợp với các kỹ thuật thủ công khác như làm hoa 3D, đính kết, cắt lazer, đắp nổi, khảm,... Lecia tạo ra một diện mạo hoàn toàn mới dựa trên cốt lõi của thêu truyền thống. Một trong những từ khóa tạo nên thẩm mỹ mà Lecia hướng tới là sự “tinh giản”. Sau quá trình biến đổi, các chi tiết một cách tinh tế, vừa đủ sẽ được đặt gần nhau để người xem cảm nhận được sự thú vị, nhưng vẫn gần gũi. Vì mục tiêu cuối cùng là để thêu Việt lan tỏa tới đại chúng, không chỉ dành cho một nhóm nhỏ, qua đó vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Trong bộ sưu tập váy cưới được trưng bày tại triển lãm, nhiều họa tiết được lấy từ cảm hứng kiến trúc và họa tiết cung đình Huế. Để đưa những họa tiết này lên váy cưới hẳn Quỳnh Anh và các cộng sự của mình phải dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, thiết kế?

Trong bộ sưu tập, một số thiết kế được lấy cảm hứng từ kiến trúc và họa tiết Huế. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo tính nguyên bản và đúng nghĩa, không tùy tiện biến đổi các yếu tố này. Thử thách đặt ra là phải dung hòa giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ của thẩm mỹ toàn cầu, bởi Lecia phục vụ cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ, nghiên cứu kỹ lưỡng và sáng tạo để vừa giữ được tinh thần của văn hóa, vừa tạo ra những thiết kế thời trang tinh tế, hiện đại và dễ tiếp cận.

Quỳnh Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đưa “di sản” thêu Việt lên thời trang váy cưới không?

Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là Mini Show trên Ngự thuyền Hueritage tại Huế. Khi sự kiện đang diễn ra, trời bất ngờ đổ mưa. Thông thường, mưa luôn là nỗi lo lớn nhất của những sự kiện ngoài trời, nhưng hôm đó cơn mưa lại trở thành một khoảnh khắc đặc biệt. Cơn mưa phủ lên không gian một vẻ đẹp thi vị rất Huế - vừa lãng mạn, vừa tĩnh lặng. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang lại trải nghiệm khó quên cho khách mời, mà còn trở thành một kỷ niệm đối với cả ê-kíp.

Hành trình đưa thêu Việt ra khỏi khuôn khổ bảo tồn, bước vào đời sống đương đại đến thời điểm này, theo Quỳnh Anh đã thành công chưa?

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể gọi là hài lòng, bởi đây mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài. Việc đưa thêu Việt vào đời sống đương đại không thể đo đếm trong một vài bộ sưu tập, mà cần thêm nhiều chặng đường để thật sự chứng minh giá trị. Điều mình mong muốn nhất là dự án có thể tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ, để tinh hoa thủ công Việt Nam được lan tỏa rộng rãi, và để người Việt có thể tự hào lựa chọn những sản phẩm “Created and Crafted in Vietnam” - những sản phẩm mang giá trị sáng tạo và văn hóa, thay vì dừng lại ở “Made in Vietnam”.

Trong tương lai, tôi hình dung các dòng sản phẩm ứng dụng thêu Việt sẽ trở thành dấu ấn nhận diện của Lecia trên thị trường quốc tế. Không chỉ dừng ở những chiếc váy cưới, tôi mong muốn xây dựng thêm nhiều bộ sưu tập mới, mở rộng sân khấu ra ngoài biên giới, để lan tỏa vẻ đẹp của di sản Việt dưới một diện mạo đương đại, tinh giản nhưng vẫn giữ nguyên chiều sâu và bản sắc.

Cảm ơn Quỳnh Anh!