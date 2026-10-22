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ClockThứ Bảy, 24/10/2026 09:48

Đến Huế du lịch kết hợp rèn luyện thể thao

HNN - Thay vì chỉ tham quan, nghỉ dưỡng, ngày càng nhiều du khách chọn đến Huế vào những dịp có giải thể thao để vừa khám phá Cố đô, vừa có thêm trải nghiệm vận động trong chuyến đi.

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 Các VĐV Huế Amazing Marathon 2026 tăng tốc về đích. Ảnh: Thanh Thủy

Trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, nhiều runner đã đến Huế tham dự Huế Amazing Marathon 2026, trong khuôn khổ Hue Sports Festival 2026. Từ rạng sáng, khi nhiều con phố còn vắng người, khu vực trung tâm thành phố đã nhộn nhịp bước chân của hàng nghìn vận động viên. Có người đi một mình, có nhóm bạn rủ nhau cùng chạy, cũng có những gia đình đưa con đến thi đấu rồi tranh thủ ở lại vài ngày.

Anh Thanh Vân và chị Mỹ Chinh, thành viên CLB Krông Pa Runner (Gia Lai), chọn cự ly 10km trong chuyến đi lần này. Với hai vợ chồng, trải nghiệm trên đường chạy là một phần của hành trình khám phá Huế. “Chạy bộ ở Huế cũng là một cách để mình khám phá thành phố. Có những đoạn đường nếu đi xe chỉ lướt qua, nhưng khi chạy bộ lại có thời gian nhìn kỹ hơn cảnh vật, cảm nhận không khí và không gian của Huế. Sau khi chạy xong, hai vợ chồng lại đi ăn, đi chơi nên chuyến đi có thêm nhiều trải nghiệm”, anh Vân chia sẻ.

Với những người đã quen chạy bộ, việc tìm một giải đấu ở địa phương khác để tham gia cũng dần trở thành cách lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn. Họ có thể đến trước ngày thi đấu để nhận race kit, làm quen đường chạy, nghỉ ngơi. Sau cuộc đua lại dành thời gian ăn uống, tham quan hoặc đơn giản là đi dạo quanh thành phố.

Ở những chuyến đi như vậy, thể thao không chiếm trọn lịch trình mà trở thành một điểm hẹn để du khách tìm đến. Một buổi chạy chỉ kéo dài vài giờ, nhưng có thể mở ra một kỳ nghỉ ngắn ngày. Đường chạy cũng đưa họ đến những tuyến phố, cây cầu, khu vực ven sông hay những góc thành phố mà một chuyến tham quan theo lịch trình đôi khi dễ bỏ qua.

Cũng trong khuôn khổ Huế Sports Festival 2026, giải đua xe thăng bằng cho trẻ em thu hút nhiều gia đình đưa con đến Huế thi đấu. Sau giờ thi, các thành viên trong gia đình tiếp tục dành thời gian vui chơi, tham quan và thưởng thức ẩm thực. “Gia đình tôi đưa cháu đến Huế tham gia giải, cũng tranh thủ kết hợp đi chơi, tham quan và thưởng thức các món ăn của Huế. Cháu có thêm một sân chơi để vận động, thi đấu, còn cả gia đình có thêm một chuyến đi vui vẻ cùng nhau. Với gia đình tôi, đây là một cách khá thú vị để vừa cho con rèn luyện thể thao, vừa khám phá một thành phố”, chị Nguyễn Thị Minh Anh, du khách từ Đà Nẵng, cho biết.

Nhiều gia đình từ các tỉnh, thành đã đưa con đến tham gia giải đua xe thăng bằng Hue Sports Festival 2026. Ảnh: Khánh Chu 

Theo chị Mỹ Chinh, nhiều người yêu thể thao có thói quen theo dõi lịch các giải đấu ở nhiều địa phương. Khi tìm được giải phù hợp, họ có thể sắp xếp một chuyến đi 2 - 3 ngày, trong đó ngày thi đấu là hoạt động chính, những ngày còn lại dành cho việc khám phá nơi mình đặt chân đến. Với Huế, cách kết hợp này có điều kiện thuận lợi khi nhiều điểm tham quan, không gian văn hóa, ẩm thực và các tuyến phố trung tâm nằm không quá xa nhau. Sau một buổi vận động, du khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức món ăn Huế rồi tiếp tục hành trình theo cách riêng của mình.

Ông Dương Đình Việt, Trưởng Ban tổ chức Huế Amazing Marathon 2026 cho rằng, các giải thể thao có thể tạo thêm lý do để du khách tìm đến Huế. Một giải chạy không chỉ tạo ra sân chơi để mọi người rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn của bản thân mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Huế. Khi vận động viên đến Huế tham gia giải, họ có thể kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và lưu trú tại địa phương. Chúng tôi mong muốn thể thao ngày càng trở thành một phần trong hành trình khám phá Huế. Qua đó, vừa lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, vừa góp phần thu hút du khách đến với thành phố.

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