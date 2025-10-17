Dữ liệu mở, tương lai mở

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương và Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao đổi về dữ liệu số của Huế

Từ công nghệ đến thực tiễn

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn, từ năm 2019, Huế là một trong những địa phương đầu tiên cả nước xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) - “Bộ não số” của đô thị. Đây là nơi tập trung, phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực ở mọi lĩnh vực: Từ giao thông, y tế, giáo dục đến du lịch, văn hóa… Cùng với đó, ứng dụng di động Hue-S trở thành “siêu ứng dụng” kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Đến nay, thành phố đã số hóa hơn 950 bảng dữ liệu trên nhiều lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở phục vụ cho quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. “Nhờ dữ liệu, việc hoạch định chính sách, giám sát quy hoạch hay chăm sóc người dân đều chính xác và nhanh chóng hơn. Dữ liệu đã thực sự trở thành tài sản chiến lược của chính quyền”, ông Sơn chia sẻ.

Những kết quả bước đầu cho thấy, dữ liệu số hóa đang mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Từ hệ thống dữ liệu dân cư, chính quyền có thể xác định rõ các đối tượng cần hỗ trợ như trẻ em đến tuổi đi học, người cao tuổi, hộ nghèo… giúp các chính sách phúc lợi được triển khai “đúng - nhanh - đủ”.

Dữ liệu “địa chỉ số” cũng mở ra cách quản lý đô thị hoàn toàn mới. Các công trình, cơ sở kinh doanh, khu vực công cộng được gắn mã địa chỉ định danh giúp cơ quan chức năng theo dõi, giám sát, quản lý quy hoạch đất đai và hạ tầng dễ dàng hơn. Từ cây xanh, hệ thống thoát nước, đến quy hoạch nhà ở… tất cả đều được số hóa, cập nhật liên tục, trở thành “nguồn tài nguyên dữ liệu” quý giá cho phát triển đô thị bền vững.

Hệ thống camera kết nối Internet vạn vật (IoT) của Trung tâm IOC giúp Huế giám sát an ninh, trật tự, giao thông, du lịch và cả phòng, chống thiên tai theo thời gian thực. Song song đó, dữ liệu quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được số hóa đồng bộ, giúp các cơ quan dễ dàng tra cứu, xây dựng kịch bản phát triển và đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng dữ liệu.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng công nghệ, Huế còn chú trọng đến an toàn thông tin, thể chế và đào tạo nhân lực dữ liệu, đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra bền vững và hiệu quả.

Kết nối tri thức, mở rộng không gian dữ liệu Việt

Mới đây tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đã ra mắt Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu - sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế dữ liệu của Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia khẳng định: Dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số, là “bộ não” của kỷ nguyên thịnh vượng. Nhưng để khai thác trái tim và bộ não này, chúng ta cần những kỹ sư dữ liệu giỏi nhất, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, Huế luôn coi dữ liệu là trung tâm của tiến trình chuyển đổi số. Từ dữ liệu, chính quyền nâng cao năng lực điều hành, doanh nghiệp mở rộng không gian sáng tạo, còn người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ công minh bạch và tiện lợi hơn.

Theo ông Bình, sự ra đời của Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu là cơ hội để Huế kết nối với cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước, tiếp cận tri thức tiên tiến, đồng thời thúc đẩy kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu thành phố Huế - một trong những mục tiêu trọng điểm trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

“Thành phố Huế cam kết đồng hành cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và cộng đồng chuyên gia trong các chương trình hợp tác, thử nghiệm nền tảng công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy kinh tế dữ liệu - vì mục tiêu chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ông Bình nói.

Phó Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu, kỹ sư phần mềm Lê Quốc Anh (Tập đoàn Fnac, Pháp) cho rằng: Đây là thời điểm vàng để Việt Nam phát triển kinh tế dữ liệu. Chúng ta đang có lợi thế hiếm có - sự đồng thuận mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất và tinh thần sẵn sàng đổi mới từ các địa phương tiên phong như Huế.

Trên nền tảng dữ liệu mở, Huế đang dần định hình mô hình “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số” toàn diện. Mỗi con số, mỗi tệp dữ liệu không chỉ phục vụ cho bộ máy quản lý mà còn phản ánh nhịp sống, hơi thở của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Cũng theo ông Bình, dữ liệu không chỉ là con số mà là nhịp sống của thành phố. Từ những thay đổi trong cách điều hành đến tiện ích cho người dùng, dữ liệu đang kiến tạo một Huế hiện đại, minh bạch và nhân văn hơn.

Với phương châm “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Tốt nhất”, hành trình số hóa của Huế đang mở ra tương lai mới: Một thành phố vận hành bằng dữ liệu, phát triển nhờ tri thức và hướng đến con người - trung tâm của mọi giá trị.