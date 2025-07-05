Cảm hóa thanh, thiếu niên “chưa tốt”

Phường An Cựu gặp mặt đối thoại với thanh, thiếu niên

Lắng nghe để hỗ trợ

Cuối tháng 3, UBND phường An Cựu tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với 53 thanh, thiếu niên thuộc diện theo dõi, giám sát của Công an phường do có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc thường xuyên tụ tập, lêu lổng. Không khí không nặng nề như nhiều người hình dung, buổi gặp gỡ diễn ra trong tinh thần cởi mở, thẳng thắn.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, gần gũi khi chia sẻ rõ mục đích của cuộc gặp không phải để nhắc lại những sai lầm đã qua, mà hướng đến hiện tại và tương lai của các em. “Các em cứ xem tôi như người chị, người dì, người cô trong gia đình để có thể mở lòng, chia sẻ những khó khăn của mình. Trong khả năng, tôi sẽ cố gắng cùng các em tìm cách tháo gỡ”, bà Thanh nói.

Không dừng lại ở lời động viên, người đứng đầu chính quyền phường chọn cách nói gần gũi, ví von để các em dễ hình dung: “Đi đúng hướng chưa bao giờ dễ, giống như đạp xe lên dốc sẽ mệt và vất vả. Nhưng, chỉ cần buông lỏng, trượt xuống dốc thì rất nhanh. Con người cũng vậy, rèn mình thì khó, còn buông theo cảm xúc thì dễ sa ngã”.

Trong không khí gần gũi, nhiều câu chuyện dần được mở ra. Một số gương mặt từng có “tên tuổi” không còn né tránh khi nhắc lại những vấp váp của mình. Nhiều câu chuyện riêng tư chưa từng nói với ai được các em thổ lộ. Có em lớn lên trong gia đình đổ vỡ, thiếu sự quan tâm nên bị bạn xấu lôi kéo. Có em sa vào những cuộc tụ tập đêm khuya, đua xe để thể hiện bản thân. Có em từng chế tạo hung khí, tham gia đánh nhau, đua xe chỉ vì những phút bốc đồng…

Những câu chuyện khác nhau nhưng đều cho thấy phía sau hành vi lệch chuẩn là khoảng trống về định hướng và sự quan tâm. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu, việc cảm hóa không thể chỉ dừng lại ở nhắc nhở hay xử lý, mà cần sự thấu hiểu, kiên trì và đồng hành lâu dài từ gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương.

Duy trì hằng tháng

Tình hình vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự địa phương. Tại phường An Cựu, xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên đã nghỉ học, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập, lêu lổng, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoàn cảnh gia đình, tác động tiêu cực của môi trường mạng và sự thiếu đồng hành kịp thời từ người lớn. Trong bối cảnh đó, các buổi gặp gỡ, đối thoại được xem là cách tiếp cận phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi cho người trẻ. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền pháp luật, hoạt động này còn tạo điều kiện để các em bày tỏ, giãi bày và từng bước tìm cách hòa nhập cộng đồng. Qua đó, chính quyền địa phương mở ra cơ hội để các em nhìn lại bản thân và sửa đổi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, thay vì chỉ xử lý vi phạm, lực lượng công an chuyển hướng sang đồng hành, hỗ trợ các em trong quá trình thay đổi. “Chúng tôi mong các em có thêm nhận thức đúng đắn, định hướng rõ ràng để trở thành công dân có ích. Công an phường không phải là nơi các em sợ hãi, mà là nơi có thể tìm đến khi không biết chia sẻ cùng ai”, ông Phước nói.

Từ sự đồng hành ấy, nhiều thanh, thiếu niên đã có chuyển biến tích cực. Trường hợp N.H.N. (trú tại tổ Nhì Đông, khu vực 2) là một ví dụ. Lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, thiếu sự kèm cặp, N. từng sa vào tụ tập, đua xe, gây mất an ninh trật tự. Sau thời gian được công an khu vực và các đoàn thể giáo dục, động viên, em dần thay đổi nhận thức. Hiện N. xin làm phụ bán tại một quán ăn với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, vừa tự trang trải cuộc sống, vừa đỡ đần cho mẹ.

Một trường hợp khác là L.N.A.Q. (trú tại đường Duy Tân). Do bố mẹ buôn bán, ít có thời gian quan tâm sát sao, Q. bỏ học, sống lêu lổng. Từ khi được đưa vào diện quản lý, với sự hỗ trợ của lực lượng công an và các đoàn thể, em dần ổn định lại cuộc sống, chăm chỉ làm việc. Không chỉ vậy, Q. còn từng đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự và bày tỏ mong muốn được gia nhập lực lượng dân quân tự vệ để đóng góp cho địa phương.

Mô hình đối thoại sẽ được phường An Cựu duy trì định kỳ hằng tháng, như một kênh kết nối thường xuyên giữa chính quyền và thanh, thiếu niên. Hoạt động không chỉ góp phần giảm tệ nạn xã hội mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, giúp các em ổn định cuộc sống.

Đoàn phường An Cựu sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể như kết nối việc làm phù hợp, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh và phân công lực lượng theo dõi, đồng hành với từng trường hợp. Những cách làm này góp phần tạo môi trường tích cực để thanh, thiếu niên rèn luyện, từng bước thay đổi và trưởng thành.