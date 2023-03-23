  • Huế ngày nay Online
Albert Antoine: Đi xa để mang thế giới trở về

HNN - Đi qua nhiều trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, Albert Antoine vẫn giữ nguyên giọng Huế và nỗi đau đáu với quê nhà. Trở về từ thế giới dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, ông mang theo một cách nhìn khác để hiểu quê hương cần đi nhanh hơn, sâu hơn và bền vững hơn.

Minh Nhật và đam mê nghiên cứu khoa họcĐiểm hẹn của “Sinh viên 5 tốt”Trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và phát triển bền vững 2025Tôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

 Ông Albert Antoine

Giữ giọng Huế giữa thế giới công nghệ

Tôi gặp Albert Antoine sau hội thảo ra mắt Mạng lưới chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu tại Huế. Khi tôi đề nghị xin một cuộc trò chuyện ngắn, ông nhìn lại cuốn sổ tay điện tử rồi mỉm cười: “Có lẽ hơi khó xoay xở”. Nhưng rồi, chính nụ cười ấy lại mở ra một cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng rưỡi, xoay quanh dữ liệu, công nghệ, ký ức và những trăn trở khôn nguôi của một người con Huế đi rất xa để rồi luôn tìm cách quay về.

Albert Antoine là doanh nhân người Pháp gốc Việt, đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành Avaiga Singapore, cố vấn chiến lược về đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu cho Văn phòng Thủ tướng Singapore. Ông xuất hiện không phải bằng vẻ nghiêm nghị của một chuyên gia công nghệ toàn cầu, mà lại gần gũi đến lạ bằng giọng Huế “rặt”.

Ông mang một cái tên rất Tây - Albert Antoine. Ông nội và cha đều là người Pháp, nhưng mẹ ông là người con gái xứ Huế. Tuổi thơ của Albert gắn với căn nhà trên đường Lê Lợi, bên kia là dòng Hương, đối diện là khách sạn Century ngày nay. Trong ký ức của ông, cậu bé Albert khi ấy hiếu động, tò mò, luôn muốn hỏi “tại sao” trước mọi sự vật. “Có lẽ chính sự tò mò đó theo tôi đến tận bây giờ”, ông nói, nửa đùa nửa thật.

Năm 15 tuổi, Albert theo gia đình sang Pháp. Học ở Pháp, rồi Mỹ, sau đó định cư và làm việc tại Singapore hơn 30 năm, nhưng chất Việt, chất Huế trong ông chưa bao giờ phai. Đi nhiều, sống giữa những trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới, Albert vẫn giữ thói quen bắt chuyện với người lạ, lắng nghe những câu chuyện đời thường. “Nhờ vậy tôi học tiếng rất nhanh. Và cũng nhờ vậy mà tôi giữ được tiếng Việt, giữ được giọng Huế”, ông cười.

Dữ liệu dẫn lối cho hành động

Trước khi trở thành một trong những chuyên gia dữ liệu có ảnh hưởng tại châu Á, Albert Antoine từng làm việc bốn năm tại Ngân hàng Thế giới, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Viện Trí tuệ nhân tạo quốc tế từ năm 1984 - thời điểm khái niệm AI còn rất xa lạ với cộng đồng. Sau đó, ông cùng các cộng sự sáng lập iLOG - công ty tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp. Năm 2009, iLOG được IBM mua lại toàn bộ cổ phần niêm yết trên sàn NASDAQ với giá 340 triệu USD. Báo chí Singapore khi ấy gọi ông là “người tạo nên sự kết nối châu Á”.

Nhưng với Albert, những con số không phải để khoe thành tích. Ông nói về dữ liệu như nói về một “ngôn ngữ mới của sự hiểu biết con người”, nơi công nghệ và văn hóa buộc phải gặp nhau nếu muốn tạo ra đổi mới có chiều sâu. “Truyền thông chỉ chiếm khoảng 20% con đường đi đến thành công. 80% còn lại là hành động”, ông nói, khi câu chuyện chạm đến Huế.

Ông kể câu chuyện khi tư vấn cho ngành du lịch Singapore. Mỗi sáng, việc đầu tiên của lãnh đạo là mở máy tính, kiểm tra lượng khách hôm nay so với cùng ngày năm trước. Chỉ cần lượng khách giảm 5%, một cuộc họp khẩn lập tức diễn ra trong ngày. Phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp và hành động ngay. “Dữ liệu không để ngắm. Dữ liệu để ra quyết định”, ông nhấn mạnh.

Từ câu chuyện ấy, Albert quay lại Huế - nơi đang hướng tới mô hình “thành phố thông minh - đô thị di sản”. Theo ông, điều quan trọng không phải là làm thêm dự án, mà là phải định nghĩa lại: Thông minh là gì, và thông minh cho Huế là gì?. “Một chiếc xe buýt điện có wifi không làm nên thành phố thông minh nếu nó chạy lúc có lúc không. Thành phố thông minh phải đồng bộ, phải làm cho đời sống người dân tốt hơn”, ông nói.

Đi ra ngoài để nhìn vào trong

Với Albert Antoine, công nghệ chỉ là công cụ. Cái đích cuối cùng là trải nghiệm của người dân và du khách. Ba trụ cột để chuyển đổi số thành công, theo ông, là trải nghiệm người dùng, tối ưu quy trình và mô hình phát triển bền vững.

Ông đặc biệt nhấn mạnh yếu tố kể chuyện. Huế có lợi thế rất lớn về “dữ liệu thô” - những lớp trầm tích lịch sử, ký ức, dân gian chưa được khai thác hết. Nếu biết kể những câu chuyện phía sau di sản, kể cả những câu chuyện chưa hoàn toàn được kiểm chứng nhưng đủ gợi tò mò, Huế sẽ tạo được sức hút mạnh mẽ. “Du khách ngày nay không chỉ đi xem, họ đi tìm câu chuyện”, ông nói.

Albert dẫn ví dụ ở Singapore, những quán ăn nhỏ bỗng đông nghịt khách quốc tế nhờ mạng xã hội. Chính phủ thậm chí trả lương cho những người làm review chuyên nghiệp để quảng bá cho doanh nghiệp nhỏ. Doanh thu tăng, thuế tăng, cả hai cùng thắng.

Nếu được mời tư vấn cho Huế một dự án cụ thể, Albert Antoine cho rằng nên bắt đầu bằng cách “đi ra ngoài để nhìn vào trong”. Theo ông, cần trò chuyện với du khách, lắng nghe lý do họ chọn Huế, những điều họ trân trọng và cả những điều còn thiếu hụt. Từ đó, từng bước định hình thương hiệu Huế như một điểm đến quốc tế dựa trên ba trụ cột mà ông đánh giá là lợi thế nổi bật: du lịch, y tế và giáo dục. “Đừng bắt đầu từ con số không. Hãy làm tốt hơn những gì Huế vốn đã có”, ông gợi ý.

Và ông khẳng định, nếu Huế cần, ông sẵn sàng kết nối những chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực phù hợp để cùng hiến kế và hỗ trợ cho sự phát triển của địa phương.

Tư duy phản biện, tài sản của người trẻ

Albert Antoine hiện đảm nhiệm vai trò cố vấn của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế. Mỗi dịp trở về Việt Nam, ông luôn dành thời gian gặp gỡ, chia sẻ và trực tiếp cố vấn cho sinh viên Huế về những chủ đề thời sự như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Gửi gắm đến giới trẻ Huế, ông không nói về công nghệ trước tiên, mà nói về tư duy mở, sự tò mò và dám khác biệt. “Sự khác biệt chính là tài sản lớn nhất của người trẻ”, ông nói, mắt ánh lên niềm tin.

Liên Minh
