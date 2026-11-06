90 lần hiến máu tình nguyện

Nguyễn Bảo Thành đã tham gia hiến máu tình nguyện và hiến tiểu cầu gần 90 lần.

Khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Bảo Thành bắt đầu hiến máu tình nguyện lần đầu tiên. Suốt 17 năm, từ thời gian còn đi học, 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, anh chưa từng gián đoạn việc làm ý nghĩa này.

Khi biết đến phương pháp hiến tiểu cầu từ những tình nguyện viên khác, anh chủ động chuyển sang hình thức này có thể tham gia hiến tặng thường xuyên hơn. Khác với hiến máu toàn phần chỉ mất khoảng 3 - 5 phút để lấy máu trực tiếp, người hiến tiểu cầu phải ngồi máy gạn tách tự động từ 60 - 100 phút. Máu được rút ra, máy lọc lấy phần tiểu cầu rồi hoàn trả hồng cầu và huyết tương lại cơ thể. Bởi vậy không phải ai muốn hiến tiểu cầu cũng được.

Đối với người bệnh ung thư máu, suy tủy hay những trường hợp giảm tiểu cầu, xuất huyết nghiêm trọng, nguồn tiểu cầu hiến tặng có vai trò quan trọng trong điều trị. Hiểu được ý nghĩa đó, anh Thành đã kiên trì hiến tiểu cầu đều đặn, góp phần đáp ứng nhu cầu tiểu cầu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

“Hiến tiểu cầu phục hồi rất nhanh, trung bình mỗi tháng, người khỏe mạnh có thể hiến 2 lần. Sau khoảng 2 tuần nếu bệnh viện chưa liên hệ, tôi sẽ chủ động gọi hỏi xem có đang cần tiểu cầu nhóm máu A hay không”, anh Thành kể. Có những năm cao điểm, số lần hiến máu và hiến tiểu cầu của anh lên tới 16 - 17 lần.

Để đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, anh duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế đồ ăn dầu mỡ và sinh hoạt điều độ. Không chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân, anh còn tích cực vận động bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia. Với những đóng góp bền bỉ, anh vinh dự là 1 trong 100 đại biểu được vinh danh tại chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, đồng thời nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 và Chủ tịch UBND TP. Huế năm 2025.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Huế nhận xét: “Ở Thành, điều quý nhất là sự kiên trì và nghĩa cử nhân đạo cao đẹp. Nhờ sự chủ động cùng tinh thần lan tỏa ý nghĩa của việc hiến máu cứu người từ anh, rất nhiều ca cấp cứu cần tiểu cầu gấp đã được hỗ trợ kịp thời”.

Không chỉ hiến máu, hiến tiểu cầu, Nguyễn Bảo Thành còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Anh thường xuyên hỗ trợ bệnh nhân ung thư bằng cách phối hợp tiếp nhận tóc hiến tặng từ cộng đồng để chuyển vào Đà Nẵng gia công thành tóc giả tặng người bệnh. Nhiều năm liên tiếp, Bảo Thành đã đồng hành cùng bệnh nhi, kết nối và tổ chức các đêm nhạc gây quỹ để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, nam ca sĩ mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào hiến máu, hiến tiểu cầu trong cộng đồng, đồng thời ấp ủ dự định thành lập một quỹ hỗ trợ trẻ em yếu thế thông qua hoạt động kinh doanh và các đêm nhạc thiện nguyện.