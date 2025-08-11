Vận hội mới

Gian hàng trưng bày sản phẩm gừng, nghệ viên Thủy Lương

Thu nhập bình quân đầu người hơn 72 triệu đồng

Ông Ngô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Thủy thông tin: Kinh tế của phường Hương Thủy trong 5 năm qua đạt mức tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân hàng năm trên địa bàn đạt 12,69%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 72,04 triệu đồng.

Thương mại, dịch vụ phát triển khá mạnh, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 15,97%. Các loại hình thương mại, dịch vụ, vận tải phát triển khá đa dạng, phong phú, từng bước phục vụ tốt nhu cầu đời sống Nhân dân. Trên địa bàn phường Thủy Châu (cũ) có 65 công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp (DN) tư nhân và 513 cơ sở thương mại dịch vụ, hộ kinh doanh cá thể với 3.015 lao động. Trên địa bàn Thủy Lương (cũ) có 28 công ty, 2 DN, 347 hộ kinh doanh cá thể, 2 hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả. Trên địa bàn Thủy Tân (cũ) có 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) dịch vụ vận tải, 10 máy xay xát lúa gạo, 293 cơ sở SXKD ăn uống, mua bán nhỏ, góp phần giải quyết việc làm hơn 397 lao động. Việc trao đổi, mua bán hàng hóa dưới nhiều hình thức và đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong mua bán, thanh toán.

Công nghiệp, xây dựng từng bước phát triển mạnh, giá trị tổng sản phẩm ngành công nghiệp xây dựng đến năm 2025 ước đạt 1.105,6 tỷ đồng, gấp 1,81 lần so với năm 2020 (608,3 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 12,69%. Tổng sản phẩm ngành công nghiệp, xây dựng trong 5 năm đạt 4.682,6 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn phường có nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên; trong đó, có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (nay thành phố Huế) là Cơ sở điêu khắc mộc mỹ nghệ Phúc Mai và hộ kinh doanh rèn Trường Tiến.

Các HTX nông nghiệp trên địa bàn phường ngày càng chú trọng cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết với DN mở rộng diện tích trồng lúa theo mô hình liên kết chuỗi giá trị, nhất là sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ. Các mô hình nuôi cá lồng an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm cá sông Đại Giang được đẩy mạnh phát triển. Chương trình mỗi xã một sản phẩm từng bước được triển khai khá hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn phường có khá nhiều sản phẩm đã và đang thực hiện thủ tục công nhận sản phẩm OCOP như: Chả cá sông Đại Giang (Thủy Tân), sản phẩm chế biến từ tinh bột gừng, nghệ (Thủy Lương), gạo thơm Thủy Châu, nấm rơm Thủy Lương...

Phát huy tiềm năng, lợi thế

Phường Hương Thủy có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp với khu vực đô thị phát triển như An Vân Dương và các khu đô thị mới đang triển khai ở địa bàn các phường giáp ranh; tiếp giáp với Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cận Khu công nghiệp Phú Bài, Khu công nghiệp Gilimex. Địa bàn có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 1A và đường tránh, đường Tố Hữu đi Sân bay Quốc tế Phú Bài (đang thi công), đường Thuận Hóa nối Phú Vang, Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 18 nối Vinh Thanh... Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông kết nối vùng, thúc đẩy thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị và phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, logistic, tạo động lực tăng trưởng KT-XH trong giai đoạn tới.

Phần lớn diện tích sản xuất trên địa bàn phường có địa hình cao, thuận tiện cho phát triển công nghiệp xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Tiềm năng, dư địa khai thác, phát triển của phường còn khá lớn là điều kiện thuận lợi để quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ tập trung; quy hoạch phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Theo ông Ngô Văn Vinh, phát huy tiềm năng, lợi thế, phường Hương Thủy khuyến khích hình thành các DN nhỏ và vừa, các HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Địa phương dự kiến điều chỉnh quy hoạch phân khu để hình thành cụm tiểu thủ công nghiệp dọc đường Trần Hoàn (khu vực giáp ranh Thủy Tân - Thủy Lương cũ); phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở dịch vụ thương mại, nhà hàng dọc các trục đường chính như Thuận Hóa, Võ Trác (dọc sông Đại Giang, ven đê Nam Sông Hương) và các khu vực trung tâm... nhằm tăng giá trị và tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ.

Hương Thủy chú trọng phát triển nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của phường; ưu tiên phát triển các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định và tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP... Chăn nuôi trang trại, gia trại hiệu quả cao, thân thiện với môi trường, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, sinh thái được phường chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị trên đơn vị diện tích nuôi.

Các sở, ngành quan tâm đẩy mạnh việc thu hút, kêu gọi nhà đầu tư vào thực hiện tại cụm công nghiệp Thủy Châu 2, Khu đô thị sinh thái sân Golf phía tây hồ Châu Sơn, Khu đô thị phía đông hồ Châu Sơn... nhằm tạo thêm mũi đột phá trong phát triển KT-XH của địa phương.