Iran và Israel tiến hành đợt không kích mới sau khi Tehran công bố tân lãnh đạo tối cao

Cảnh đổ nát sau một vụ tấn công tại Tel Aviv, Israel, ngày 8/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là đợt tấn công đầu tiên của Tehran kể từ khi Hội đồng chuyên gia Iran công bố việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao tiếp theo của đất nước.

Thông tin về diễn biến này trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Đài Phát thanh và Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) xác nhận: "Iran phóng đợt tên lửa đầu tiên dưới sự chỉ huy của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei về phía các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng". Trong đó, IRIB đã đăng một hình ảnh cho thấy một vật thể bay mang dòng khẩu hiệu "Theo lệnh của Ngài, Sayyid Mojtaba", trong đó “Sayyid” là cách xưng hô tôn kính dành cho các nhân vật tôn giáo trong Hồi giáo Shiite.

Theo Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), còi báo động cảnh báo tên lửa đã vang lên trên nhiều khu vực ở miền bắc và miền trung nước này, trong đó có các thành phố Tel Aviv và Haifa. Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã được điều tới ít nhất hai địa điểm ở miền trung Israel, nơi các mảnh vỡ từ tên lửa đánh chặn rơi xuống.

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh ghi nhận những đợt tấn công mới trong bối cảnh Iran đang đẩy mạnh các đòn trả đũa đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo. Sáng 9/3, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, các lực lượng của nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy hai thiết bị bay không người lái đang hướng tới mỏ dầu Shaybah ở phía đông nam nước này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Cũng trong sáng 9/3, quân đội Israel thông báo đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng tại miền trung Iran. Đây là thông báo đầu tiên của Israel về các cuộc tấn công như vậy kể từ khi Iran bổ nhiệm Đại giáo chủ mới. Trong thông cáo ngắn, quân đội Israel nói lực lượng nước này đã "bắt đầu làn sóng tấn công bổ sung nhằm vào cơ sở hạ tầng” của chính quyền ở miền trung Iran.

https://nhandan.vn/iran-va-israel-tien-hanh-dot-khong-kich-moi-sau-khi-tehran-cong-bo-tan-lanh-dao-toi-cao-post947177.html