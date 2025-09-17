Phấn đấu 80% trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2030

Trường Tiểu học Thủy Lương (phường Hương Thủy) - ngôi trường đạt chuẩn quốc gia

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chủ trì. Tại TP. Huế, điểm cầu được đặt tại Sở GD&ĐT.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, những năm qua, công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai đồng bộ, mang lại nhiều kết quả tích cực. Hệ thống văn bản pháp lý được hoàn thiện. Các địa phương chú trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ vậy, nhận thức và năng lực quản lý của cán bộ, nhà trường có nhiều chuyển biến.

Đến ngày 31/5/2025, 98% cơ sở giáo dục trên cả nước đã thực hiện kiểm định, 69,7% được đánh giá ngoài. Trong đó, 47,6% đạt cấp độ 2 và 16,2% đạt cấp độ 3. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 65%, với gần 49% mức độ 1 và hơn 16% mức độ 2. Riêng TP. Huế có 444/569 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 78%.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác này vẫn đối diện với nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất xuống cấp, nhất là ở vùng khó; đội ngũ đánh giá ngoài thiếu ổn định; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; xã hội hóa giáo dục chưa phát huy tích cực…

Nghị quyết 71-NQ/TW đặt ra mục tiêu đến năm 2030 có 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Để đạt được tỷ lệ này, ngành Giáo dục xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả nguồn lực, phát triển năng lực đội ngũ, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.