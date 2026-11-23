Bác Hồ trong phòng làm việc tại Chiến khu Việt Bắc, năm 1951. (Ảnh: TTXVN)

Thực hành theo Bác trong giai đoạn phát triển mới là thực hành tư duy khoa học, tầm nhìn chiến lược, tác phong sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kiên quyết loại bỏ biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ sai trong thực thi công vụ.

Lan tỏa giá trị tư tưởng của Bác bằng phương thức tuyên giáo hiện đại

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đánh dấu bước đột phá về tư duy lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Điểm nhấn quan trọng và cốt lõi nhất của Chỉ thị lần này chính là yêu cầu chuyển dịch sâu sắc từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”, đặc biệt đề cao phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là chiếc chìa khóa để giải quyết những bài toán thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới”, đồng chí Phạm Quý Trọng nhấn mạnh.

Phân tích về đặc thù địa bàn, Phó Vụ trưởng Phạm Quý Trọng chỉ rõ: Khu vực phía nam là một không gian kinh tế năng động, sáng tạo bậc nhất cả nước, nơi hội tụ nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhưng đồng thời cũng là tuyến đầu chịu tác động đa chiều, phức tạp của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi số và những biến động xã hội nhanh chóng.

Chính vì vậy, việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW tại các địa phương phía nam từng bước phải thực sự ngấm sâu, trở thành nhu cầu tự thân, là “kim chỉ nam” định hình tư duy và hành động trong xử lý công việc hằng ngày của từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

“Nhất thiết phải đưa tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực nội sinh, là nguồn sức mạnh mềm dẫn dắt mọi hành động trong giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Quý Trọng khẳng định.

Theo đồng chí, để Chỉ thị số 07-CT/TW thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên giáo cần tập trung hiện thực hóa ba trọng tâm cốt lõi:

Thứ nhất, gắn chặt việc thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng địa phương, đơn vị. Phải lấy kết quả phát triển kinh tế-xã hội, chất lượng cải cách hành chính, tốc độ chuyển đổi số, nhất là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Theo đó, mỗi chi bộ, mỗi cơ quan phải xây dựng được hệ thống chuẩn mực đạo đức công vụ cụ thể, rõ việc, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, khắc phục triệt để tình trạng chung chung, hình thức.

Thứ hai, đặc biệt đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại khu vực phải thực sự đi đầu trong rèn luyện tác phong làm việc dân chủ, gần dân, trọng dân, “nói đi đôi với làm”, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sự gương mẫu của người đứng đầu chính là “mệnh lệnh không lời” có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất, là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền trên không gian mạng và từ cơ sở. Cần phát huy tối đa thế mạnh chủ lực của báo chí cách mạng kết hợp với hệ sinh thái truyền thông số để lan tỏa nhanh chóng những câu chuyện đẹp, các mô hình hay, tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm phong cách Hồ Chí Minh. Song song với đó, phải chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, làm tốt công tác truyền thông chính sách, đấu tranh sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi luồng thông tin xấu độc.

Đồng chí Phó Vụ trưởng cho rằng, giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra yêu cầu cấp thiết về một nguồn nội lực mạnh mẽ bắt nguồn từ văn hóa và con người. Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, nghĩa tình và hào sảng vốn có của vùng đất phương nam, việc triển khai đồng bộ, sáng tạo và quyết liệt Chỉ thị số 07-CT/TW sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, một xung lực tinh thần mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Theo đồng chí, khi việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, sẽ khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến to lớn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển mỗi địa phương, đưa khu vực phía nam tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế-xã hội.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa Chỉ thị số 07-CT/TW thấm sâu vào nhận thức và hành động

Chỉ thị số 07-CT/TW đã xác định việc học tập và thực hành theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, cốt lõi của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tiễn triển khai thời gian qua, công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn nặng lý thuyết, thiếu những câu chuyện đời thường, những mô hình hay và điển hình cụ thể có sức lay động, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, GS,TS,GVCC Trần Thị Minh Tuyết, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kiến nghị, để các nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TW không chỉ dừng lại ở việc phổ biến bề nổi mà thực sự thẩm thấu vào nhận thức, biến thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, việc đổi mới căn bản phương pháp tuyên truyền đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Từ thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, GS,TS, GVCC Trần Thị Minh Tuyết nhấn mạnh rằng, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, các chỉ thị, đường lối của Đảng rất đúng đắn, song để những giá trị đó đi vào thực tiễn cuộc sống thì khâu tuyên truyền phải làm sao để thấm được đến từng người dân. Theo Giáo sư, có hai phương thức trọng tâm cần được phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất, đề cao phương pháp tuyên truyền bằng sự nêu gương thực chất. Theo GS, TS Trần Thị Minh Tuyết, một trong những cách thức tuyên truyền hiệu quả nhất chính là tuyên truyền bằng phương pháp nêu gương. Trong bối cảnh hiện nay, nếu cán bộ, đảng viên không thực sự là tấm gương sáng về đạo đức công vụ, về lối sống, không giữ mình trước cám dỗ của chức quyền thì mọi hình thức tuyên truyền đều khó đạt được hiệu quả thực chất. Chính sự gương mẫu của người lãnh đạo, quản lý là cách giáo dục sinh động và cụ thể nhất để nhân dân thêm tin vào Đảng, tin vào những chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, kết hợp công nghệ số và sức mạnh của văn học, nghệ thuật để chạm tới cảm xúc công chúng. GS,TS Tuyết cho rằng, bên cạnh việc nêu gương, công tác tuyên truyền cần thoát khỏi lối mòn khô cứng, hàn lâm bằng cách tận dụng tối đa thành tựu của công nghệ số và sức truyền cảm đặc biệt của văn học, nghệ thuật. Các sản phẩm truyền thông hiện đại, súc tích như ấn phẩm số hóa, podcast... sẽ giúp thế hệ trẻ tiếp cận di sản Hồ Chí Minh một cách thuận tiện, tự nhiên và hấp dẫn ở mọi lúc, mọi nơi.

Đề cao vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong công tác tư tưởng, GS,TS Trần Thị Minh Tuyết chia sẻ đầy tâm huyết: “Không có loại hình nào có thể tác động sâu sắc đến tâm hồn con người bằng văn học, nghệ thuật. Chúng ta đang sở hữu một kho tàng vô giá về thơ ca, hội họa, âm nhạc, điện ảnh viết về Bác. Bản thân làm công tác giảng dạy, tôi nhận thấy đôi khi những bài giảng lý luận công phu cũng không thể khiến người học xúc động rơi nước mắt bằng việc cho các em xem bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Vì vậy, cần phát huy tối đa sức mạnh của văn học, nghệ thuật để đưa hình tượng Hồ Chí Minh thấm sâu vào suy nghĩ, tình cảm của mỗi người một cách tự nhiên và bền vững nhất”, GS,TS Tuyết chia sẻ.

Theo GS,TS Minh Tuyết, khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên với tư duy truyền thông hiện đại, giàu tính nhân văn, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, biến tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành động lực tinh thần to lớn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tuổi trẻ học và thực hành theo Bác với tinh thần dám nghĩ, dám làm, kỷ luật, liêm chính, trách nhiệm

Dưới góc nhìn của một cán bộ Đoàn Thanh niên, đồng chí Lê Công Thành, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính bày tỏ: “Điều tôi tâm đắc nhất khi đọc Chỉ thị số 07-CT/TW là sự nhấn mạnh yếu tố “thực hành”.

Với người trẻ, học tập và làm việc theo phương pháp, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là hiểu đúng những giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mà quan trọng hơn là biến những giá trị ấy thành hành động cụ thể. Tôi cho rằng, thước đo thuyết phục nhất của việc học Bác là những việc chúng ta thực sự làm được và giá trị mang lại cho cộng đồng”.

Đặc biệt, theo Phó Bí thư Đoàn Thanh niên NIC Lê Công Thành, việc Chỉ thị đề cao “phương pháp” Hồ Chí Minh rất gần với yêu cầu của thế hệ trẻ hôm nay: tư duy độc lập, xuất phát từ thực tiễn, làm việc khoa học và không ngừng đổi mới. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, đổi mới sáng tạo không chỉ là tạo ra sản phẩm công nghệ mới, mà còn là dám đặt lại câu hỏi về những cách làm cũ để tìm giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên, tinh thần dám nghĩ, dám làm phải luôn đi cùng kỷ luật, liêm chính và trách nhiệm với lợi ích chung.

“Làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm khởi nghiệp, chuyên gia và bạn trẻ giàu khát vọng. Tôi nhận thấy rằng, điều người trẻ cần không chỉ là sự động viên, khích lệ, mà còn là cơ hội được giải quyết những bài toán thực tiễn, được trao quyền chủ động và được ghi nhận bằng kết quả”, Phó Bí thư Đoàn Lê Công Thành chia sẻ.

Từ thực tiễn công tác với vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên NIC, Lê Công Thành cho rằng, bản thân tổ chức Đoàn cũng phải không ngừng đổi mới. Nếu muốn khơi dậy tinh thần sáng tạo, chúng ta không thể chỉ dừng ở việc kêu gọi thanh niên xung kích, mà phải tạo điều kiện để thanh niên được đề xuất, được thực hiện và chịu trách nhiệm về sáng kiến của mình.

Cũng theo đồng chí Lê Công Thành, giá trị của một phong trào thanh niên không chỉ nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức, mà quan trọng hơn là những vấn đề được giải quyết, những con người được trưởng thành và những giá trị tích cực được tạo ra.

Bên cạnh đó, Lê Công Thành cũng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn. Nêu gương không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao, mà từ thái độ làm việc nghiêm túc, nói đi đôi với làm, dám nhận việc khó và không đùn đẩy trách nhiệm. “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, công nghệ có thể giúp con người làm việc nhanh hơn nhưng không thể thay thế sự liêm chính, tinh thần phụng sự và trách nhiệm của mỗi cá nhân”, Lê Công Thành nói.

“Tôi tin rằng, tuổi trẻ hôm nay không chỉ cần có khát vọng lớn, mà phải có năng lực và bản lĩnh để biến khát vọng ấy thành kết quả cụ thể. Học tập và thực hành theo Bác, suy cho cùng, chính là không bằng lòng với sự hình thức, không né tránh khó khăn và luôn tự hỏi: “Công việc mình đang làm đã đóng góp được gì cho đất nước, cho cộng đồng?”. Đó cũng là cách thế hệ trẻ khẳng định trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới”, Lê Công Thành bày tỏ.

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