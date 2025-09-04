Bước quan trọng chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị tập trung tổ chức quán triệt sâu rộng các kết luận của Hội nghị Trung ương 12, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên hiểu đúng, thực hiện đúng, đồng thuận cao. Ảnh: baochinhphu.vn

Trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ của Văn kiện Đại hội

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, Trung ương quyết định tích hợp nội dung ba văn kiện gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành Báo cáo chính trị (mới) theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ. Báo cáo chính trị được hoàn thiện theo hướng: Bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của đất nước; nhất là những thành tựu vượt bậc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIV và tầm nhìn đến năm 2045, 2050, gắn với dấu mốc: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các động lực phát triển mới, bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hội nghị nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm soát quyền lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; nâng cao năng lực quản trị quốc gia và điều hành hoạt động của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Các báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới được tiếp tục hoàn thiện để trở thành nền tảng đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và nền tảng cho việc hoạch định các chiến lược phát triển đất nước.

Cải cách thể chế là khâu đột phá, là động lực then chốt để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Hội nghị Trung ương 12 đã chỉ đạo tổng kết thực tiễn, đánh giá các vướng mắc, bất cập trong một số luật và thể chế hiện hành; từ đó định hướng sửa đổi nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Các quy định của luật pháp phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài; những luật điều chỉnh các nội dung về kiến tạo phát triển chỉ quy định những vấn đề khung có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia theo mô hình phát triển mới cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện. Đảng lãnh đạo xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, tạo lập môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, chuyển đổi từ mô hình hành chính quản lý sang hành chính phục vụ.

Công tác cán bộ được nhấn mạnh là khâu “then chốt của then chốt”. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng cần phải tiến hành một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật.

Tập trung tổ chức đại hội Đảng các cấp

Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng là văn bản đặc biệt quan trọng, quyết định toàn bộ công tác chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, góp phần vào thành công Đại hội XIV của Đảng. Đảng tiếp tục nâng cao vị thế và khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp đối với đất nước khi đang chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ - đồng bộ - toàn diện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh của dân tộc.

Việc giới thiệu, lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện dựa trên cơ sở quy hoạch nhưng không quá cứng nhắc mà cần căn cứ vào thực tiễn cụ thể, không bỏ sót những người ngoài quy hoạch nhưng có phẩm chất, năng lực nổi trội, đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong việc tuyển/chọn cán bộ chủ chốt cần tuân thủ, giữ vững quan điểm, nguyên tắc của Đảng: Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, kiên quyết không để những người không bảo đảm tiêu chuẩn “lọt” vào tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị Trung ương 12 đã quyết định các thời hạn: Đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/7/2025, đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 31/8/2025; đại hội đảng bộ cấp tỉnh và Đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31/10/2025. Và chúng ta “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Ngoài việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược còn cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, có tầm nhìn phát triển để đưa vào những vị trí chủ chốt.

Để triển khai hiệu quả các kết luận của Hội nghị trung ương 12, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị đang khẩn trương quán triệt các kết luận của hội nghị, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đồng thuận cao, hiểu đúng, thực hiện đúng. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Hội nghị Trung ương 12 đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả của hội nghị thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển. Chúng ta đang đứng trước vận hội mới nhưng cũng đầy thử thách… đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải giữ vững niềm tin, khát vọng phát triển, quyết tâm tiếp tục đổi mới toàn diện để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”[i].

